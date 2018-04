Radary.cz versus RadioMobil

Již téměř rok je na našem internetu k vidění informační server, který slouží motoristům v celé České republice. Jedná se o server, na němž si lze zaregistrovat emailovou adresu, na kterou nám budou chodit informace o dopravní situaci a silničních kontrolách, včetně radarů. Tato služba se nevztahuje pouze na Prahu, ale jsou zde logicky roztříděné regiony, takže Radary.cz využije opravdu skoro každý.

Tato služba je vyjímečná především tím, že k jejímu provozování není třeba počítače, ale je určena především pro ty, kdo mají mobilní telefon a často jezdí autem. Postřehy z dopravy ve městech i na dálnicích zasílají účastníci regionálních fór přímo ze svého mobilu na konkrétní emailové adresy pro jejich region a odtud se pak distribuuje zpráva ihned všem odběratelům z této oblasti. (Odběratelé se přihlašují sami do jakých oblastí chtějí.)

Radary obsahují informace pouze od účastníků a odběratelů regionálních konferencí. Neregistrovaní lidé nemohou posílat příspěvky do konferencí. Server je nekomerční a slouží výhradně k posílání informací pro ty, kteří je chtějí dostávat.

Z důvodů pro normální občany nezajímavých se nejdříve EuroTel a nyní i RadioMobil rozhodli, že "omezí" posílání SMS s obsahem ze serveru radary.cz na mobilní telefony účastníků svých sítí. V sítích EuroTelu se tento problémek objevil poměrně brzy, ale téměř hned byl vyřešen, takže na EuroTel se zprávy rozesílají opět dále.

Ovšem relativně nově je zde problém s RadioMobilem. Před měsícem se totiž Paegas rozhodl, že toto rozesílání také zruší. Podle vyjádření tiskové mluvčí RadioMobilu, Terezy Kakosové, bylo toto zrušení předem oznámeno. S tímto oznámením bylo nabídnuto radarům přímé napojení na SMS centrum Paegasu, které by bylo smluvně zajištěno. Ovšem co zde nebylo řečeno je, že pevné napojení do SMSC se platí a to nemalou sumou za měsíc. A vzhledem k tomu, že jsou Radary.cz nekomerční a fungují pouze z příspěvků odběratelů, nemohou na tuto podmínku jednoduše přistoupit.

V praxi by to totiž znamenalo 2 věci ... jedna je zrušení "radarů" na Paegas a nebo to, že pro uživatelé EuroTelu by byly "radary" zdarma, ale pro Paegas by si museli účastníci zaplatit. Další možností je i obejití blokace RadioMobilu pomocí nějakého freemailu s upozorněním na mobil. Ovšem zde není zaručena funkčnost, jelikož je možné, že RadioMobil filtruje zprávy pomocí klíčových slov.

Na jednu stranu má RadioMobil pravdu, že možnost posílání emailu na mobil byla původně zamýšlena pouze jako rozšíření jeho služeb a nyní se jakoby "vozí" jiní poskytovatelé informací na jejich systému. Ovšem na druhou stranu při zprovoznění této služby MUSEL RadioMobil vědět, že tato možnost může nastat. Pokud se plánují takové služby, neplánují se tak, že se někde něco plácne a druhý den se to spustí. Možnosti, výhody a nevýhody jsou obvykle promyšleny až do konce, takže s tímto musel RM jistě počítat.

Co je ovšem ještě podivuhodnější je to, že radary.cz není jediným serverem, ale jedním z dalších. Dalším poměrně velkým serverem, který byl takto zakázán je server Press.cz.

Radary.cz se ovšem s tímto nehodlají smířit a podnikly velice odvážný a vážný kousek. Autoři serveru sepsali analýzu a zformulovanou jako stížnost ji odeslali Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českému telekomunikačnímu úřadu.

Takový krok je již poměrně vážný. Celou causu budeme sledovat pozorně i nadále a přineseme vám informace o jejím průběhu.

Vyjádření zástupců serveru Radary.cz:

Radary.CZ vs. Radiomobil, a.s.



Vážení uživatelé (zejména majitelé MT Paegas),

jak jsme Vás již informovali, a jak mnozí z Vás sami zjistili, dne 23.12. 1999 společnost Radiomobil, a.s., bez jakéhokoliv předchozího varování, zablokovala (navzdory svým předchozím slibům a ujištěním) příjem zpráv z domény radary.cz. Odhlédneme-li od "solidnosti" tohoto kroku, dospěli jsme po konsultaci s odborníky (děkujeme i mnohým z Vás, za cenné rady, podněty a připomínky) k závěru, že společnost Radiomobil, a.s. se tímto krokem dopustila hned několika pochybení. Analýza byla zformulována, a jako stížnost před několika dny odeslána Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českému telekomunikačnímu úřadu. Pevně věříme, že stížnost bude mít v konečném důsledku positivní dopad, rádi bychom Vám (a jistě i Vy samotní) totiž opět naší službou plnohodnotně a efektivně zpříjemňovali Vaší účast na silničním provozu. Dovolte nám rovněž poděkovat za Vaši upřímnou a takřka jednomyslnou podporu (nejen) v této cause, solidárnost je skutečně základním kamenem celého systému Radary.CZ. Díky tomu získáváme jistotu, že naši uživatele drží a budou držet při nás, což našemu snažení při dalším vývoji, zlepšování a obhajobě Radarů dává smysl a naději, a povzbuzuje při naší, mnohdy nelehké, práci.

Děkujeme Vám!

Malé upozornění nakonec. Zde přikládám pro ilustraci archiv ze včerejších (pondělních) zpráv na radarech. Pozorně si přečtěte zprávu určenou motoristům pro dnešní den. Označil jsem ji dvěma vykřičníky, takže nelze přehlédnout. Sami jistě uznáte, že radary.cz jsou opravdu serverem za všechny peníze. :-)

Vlastně mě napadla ještě menší poznámka k tomuto tématu. Ne všichni si totiž přejí, aby dostávali zprávy po celý den a tak by se dal provoz na SMSC Paegasu, ale i EuroTelu, omezit jednoduše přidáním jakýchsi tagů, kde dotyčný odběratel vypíše časové rozmezí, kdy se mají zprávy posílat. Někdo totiý třeba rád jezdí v noci, někdo ráno, jiný zase v poledne. Je to různé a věřím, že někteří uživatelé služby na Radary.cz by toto rozšíření služby uvítali. Víme sice, že je to technicky náročnější, ale možná by pak upustil od sankcionování i Paegas, kdyby se tak omezil provoz.