Řada i-mate Ultimate se rozšiřuje o další dva komunikátory

Komunikátory Ultimate byly k vidění již letos v únoru v Barceloně. Celá pětice tehdy představených zařízení měla velmi lákavé parametry, kterým dominoval 520 MHz procesor, 128 MB RAM a VGA displeje různých úhlopříček. Nutno dodat, že se jednotlivé modely lišily především konstrukčně – nechyběl komunikátor běžného tvaru (Ultimate 6150), vysouvák (Ultimate 5150), model s konstrukcí ala Asus P525 (Ultimate 8150) , véčko (Utimate 9150). Vlajkovou lodí pak mělo být Ultimate 7150 s velkým 3,8“ displejem a obrovskou QWERTY klávesnicí.

V půli srpna však i-mate oznamuje značnou redukci řady Ultimate a z původní pětice rázem byla jen dvojice zařízení. Troufáme si však říct, že dnes představené modely budou pro všechny dostatečnou náplastí, jejich výbava je totiž rozhodně nadprůměrná.

Ultimate 8502

Začněme modelem s nižším označením, kterým je Ultimate 8502. Ten je na první pohled podobný přístrojům jako HTC Excalibur, Motorola Q 9h nebo Samsung SGH-i600. Oproti jmenované trojici je však Ultimate 8502 zařízení s dotykovým displejem a patří tak do skupiny Pocket PC. Neméně podstatnou změnou je orientace displeje, který je zde v režimu Portrait a při úhlopříčce 2,6“ nabídne rozlišení 240 x 320 bodů a zobrazí až 262 tisíc barevných odstínů.





Vzhledem k přítomnosti QWERTY klávesnice má přístroj trochu větší výšku (116 mm), což však kompenzuje pouhými 15 milimetry v pase. Hmotnost 140 gramů včetně 1 530 mAh akumulátoru je na dnešní dobu průměr.

Přístroj poběží na WM 6 Professional, které hravě obslouží 400 MHz procesor Qualcomm podpořen 128 MB RAM. FlashROM velikosti 256 MB bude možno rozšířit paměťovými kartami typu microSD. Takový procesor se stejnou dotací RAM pohání i TyTN II, který ve výkonových testech dosahuje vynikajících výsledků.

Nový messenger bude komunikovat ve čtyřech GSM pásmech i ve třech pásmech UMTS. Nabídne podporu datových přenosů GPRS, EDGE a dokonce i HSDPA a HSUPA. Na základní desce komunikátoru se našlo místo pro wi-fi a Bluetooth modul. Novinku půjde využít i jako satelitní navigaci.

S Ultimate 8502 budete moci zvěčnit důležité momenty a to pomocí vestavěného 2 Mpix fotoaparátu s bleskem. Cenu ani předpokládané datum uvedení zatím i-mate nezveřejnil.

Druhý představený model se pochlubí vysouvací klávesnici ve stylu HTC Herald, TyTN nebo E-TEN M700. Dotykový displej, jež tvoří dominantu čelní strany, má na dnešní dobu nadprůměrné parametry – VGA rozlišení se přeci jen ve světě komunikátorů příliš nezabydlelo. Nad zobrazovačem najdeme jednak dvojici tlačítek, telefonní reproduktor a také kamerku pro video hovory. Je tedy zřejmé, že i popisovaný model nabídne podporu UMTS. K pohodlné navigaci prostředím mobilních Windows napomůže velká čtyřsměrná klávesa s potvrzovacím středem.

Telefonní modul, typ procesoru a osazení pamětí jsou oběma modelům společné. Rozdílné jsou však proporce zařízení a také hmotnost, která činí rovných 200 gramů.

Další větší odlišností je snímač hlavního fotoaparátu, který obsahuje celé tři miliony světlocitlivých buněk. Stejně jako ostatní modely série Ultimate se i 9502 pochlubí TV výstupem, který umožní velkoplošnou projekci dokumentů přímo ze zařízení.

Technická specifikace obou novinek:

Název Ultimate 8502 Ultimate 9502 Rozměry [mm] 55 x 116 x 15 60 x116 x 17,8 Hmotnost 140 g 200 g Operační systém WM 6 Professional WM 6 Professional Procesor Qualcomm, 400 MHz Qualcomm, 400 MHz RAM 128 MB 128 MB FlashROM 256 MB 256 MB Paměťový slot microSD microSD Sítě Quadband GSM,UMTS Quadband GSM,UMTS Data GPRS,EDGE,UMTS,HSPDA GPRS,EDGE,UMTS,HSPDA Displej - rozlišení 240 x 320 px 480 x 640 px Displej - barvy 262 144 262 144 Displej - úhlopříčka 2,6" (66 mm) 2,8" (71 mm) Wi-Fi 802.11b/g 802.11b/g GPS ano ano Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 Infraport ne ne Digitální fotoaparát 2,0 mpx 3,0 mpx Autofocus ne ne Videotelefonie ne VGA FM rádio ne ne Baterie 1 530 mAh 1 620 mAh

Představené modely i-mate rozhodně mají čím upoutat. Oba nabídnou rychlý procesor, dostatek operační paměti, podporu všech myslitelných komunikačních technologií i satelitní navigaci. To všechno se výrobci podařilo vměstnat do rozumných rozměrů a navléci do slušivého tmavého kabátku. Sečteno podtrženo, chystané komunikátory od Hewlett Packard a High Tech Computers mají v řadě Ultimate velmi silnou konkurenci.