Račí někdo WAREZ, GAMES, MP3 ? Ale prosím....

Venku bylo ošklivo, nechtělo se mi nikam jít, právě jsem dočetl mobilserverácký článek o warezu a tak jsem si řekl, že obětuji nějakou tu chvilku tomu, abych vysvětlil mobilserveráckým čtenářům, že pravý warez - to vůbec není ftp.telecom.cz. Jak vypadá takový správná warez den, pokud se právě nenechám nasírat Tangerovým moralizováním?

Zapnul jsem si Internet Relay Chat (IRC) a připojil jsem se na server IrcNetu irc.CENZORED.cz 6667 a přihlásil jsem se na kanály #MP3, #MPEG3, #MP3.BE, #WAREZ, #SEX, #SEXPICS. Na všech kanálech je docela narváno lidmi z celého světa a kanálem rotuje docela hodně různých ratio serverů (pošli 1kb, můžeš si 5kb stáhnout), které nabízí 3GB mp3, nejnovější hry, nejnovější aplikace, seznamy kreditních karet, atd. Tak se na jeden tento server přihlašuji a nevěřím svým očím, jednak připojení mi jede 30kb/sec a našel jsem Descent Freespace cracknutý, našel jsem všechny soundtracky k Armaggedonu a spousty dalších věcí, jako Windows NT 5.0, Windows 98, True Space, Hot Dog HTML editor, WSFTP registrované, Softimage, atd. Tak stahuju jak divý a posílam tam za to abych měl stahovací kredity nějaké MP3 soubory.

Dotáhl jsem nějakých 400Mb věcí za něco málo přes hodinu a narazil jsem na seznam dalších Warezových serverů, tentokrát žádné ratio servery. Je tu něco přes 40 serverů s hrama, něco přes 20 serverů s aplikacema, a něco přes 30 serverů s MP3kama. Pravda, některé servery nefungují nebo jsou tak strašně vytížené, že se s mojí IP vůbec nebaví, ale ty co jdou opravdu stojí za to. Teď jsem se dostal na server který prý obsahuje také XXX obrázky. Tak se po nich dívám a opravdu jsem narazil na obrovský adresář s podadresáři. Jeden adresář se také jmenuje Childern a jeden taky Animals. Tak se do těch adresářů dívám a nevěřím svým očím. Klasická dětská pornografie. Asi 200 kousků. A v druhém adresáři je asi 500 kousků zvířecího porna. Začínám zkoušet stahovat, opravdu to jde. Sice to jede jen 3kb/sec ale dá se.

Už mám na disku asi 2GB různých věcí tak to začínám třídit, půlku jsem asi odmazal a udělal jsem si dvě CD plné fakt dobrých hodnotných věcí.

Jelikož všechny servery už jsem projel co jsem našel tak se zkoušim přihlásit na IRC server sítě DalNet defiant.dal.net v Londýně. Zkouším si připojit nějaké kanály typu Warez, ale nejsou tu. Jsou tu jen kanály #mp3, #games. Tak jsem vlezl na kanál #mp3 a napsal jsem zdali někdo nemá nějaké MP3 (samozřejmě anglicky) a hned se mi ozval nějaký MP3MAN, a napsal mi co mám, že vyměníme tak jsem mu poslal svůj seznam a on poslal svůj a už jsem měnili.

Přihlásil jsem se také ještě na IRC server UnderNetu eu.undernet.org 6667 a připojil si kanály #mp3 a #warez a #sexpics a zača jsem opět shánět nějaké MP3ky a nějaký ten WAREZ a ty obrázky. Na UnderNetu to nebyl vůbec žádný problém. Existují zde dokonce DCC distribuční roboti, kteří automaticky dle zadání nějakého čísla souboru pošlou příslušný soubor, takže jsem měl hned asi 10 MP3 DCC oken a už se mi stahovalo domů album Depeche Mode.

Na kanále #cs mě kontaktoval (nebudu jmenovat) jeden člověk, že chce pokecat a co dělám atd. Tak se s ním bavím a ptám se ho zdali nemá nějaký software. Hned mi poslal nějaký seznam souborů a warezových sítí, že prý stahuje a vypaluje na CDROM data. Tak jsem z něj hned dostal nějaké informace o FTP serverech s DTP softwarem a už jsem začal opět vesele stahovat. Tentokrát jsem se dostal na ratio servery kam se musí poslat nějaký software abych mohl něco stáhnout. Jelikož jsem neměl žádný SW po ruce co by na serveru nebyl (když tam bylo asi 6GB software DTP a já nic jiného než DTP nedělám a mám tedy jen DTP soft, je docela problém mít něco co není na serveru) tak jsem vygeneroval soubor plný mezer (vy to ale nedělejte) a poslal ho na server. Jelikož to byl soubor co se dobře kompresuje, byl tam hned a hned jsem mohl stahovat několik desítek MB.

Uvádim, že jsem si stáhnul Adobe Photoshop 5.0 včetně seriového čísla.

Jinak pokud zrovna nemáte IRC, tak nejlepší je zavítat na CENZORED studentské koleje, a tam se jistě najde někdo, kdo do české republiky ze zahraničí po Internetu nebo normální poštou distribuuje Cdčka s Warezem a hrami a kdo velice rád za pár piv udělá kopii. Na takovém Cdčku je umístěn software za možná i stovky tisíc Kč. Nevyplatí se to za těch pár piv ?

Na závěr uvedu, že pomocí IRC sítě IrcNet dochází k na tajených kanálech jako je #stare_pradlo, které jsou běžným smrtelníkům znepřístupněny, resp. Jsou chráněny speciálním klíčem, k organizování distribuce tohoto software a dochází zde k domluvě mezi Čechy a cizinci většinou ze států a pozor podržte se - Ruska - o distribuci software a jeho crackování, apod. Vlastně zde se distributoři mezi sebou domlouvají na jaký software se jich kdo ptal, vlastně se zde utkává nabídka s poptávkou a volí se zde, na jaký software bude kladen důraz.

A na úplný závěr uvedu, že Warezové skupiny si mezi sebou Cdčka po Internetu vyměňují tím stylem, že si posílají přes velice rychlé linky T1, T2 a T3 ve světě (u nás je to TEN-34 nejčastěji) Image soubory CD disků.

A jaký je váš názor?

