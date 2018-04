R. Mahler: "Jsem hluboce přesvědčen, že problémy Paegasu se už nebudou opakovat"

Mobil.cz: V posledních listopadových týdnech došlo k rozsáhlým výpadkům sítě Paegas na jižní Moravě. Čím byly tyto problémy způsobeny?

Roland Mahler: Byla to pro nás nepříjemná situace. Došlo k náhodné kumulaci problémů a výpadků v jednotlivých částech naší infrastruktury. Tyto problémy neměly žádnou souvislost, pouze k nim došlo ve velmi krátkém časovém úseku. Jsem hluboce přesvědčen, že se tyto náhodně vzniklé situace už nebudou opakovat.

Příčiny jednotlivých výpadků jsme pečlivě analyzovali. Konkrétní problémy na Moravě měly původ v chybách softwaru, dodávaného v zařízeních společnosti Siemens. Všichni naši zákazníci si můžou být jisti, že jsme uplatnili velmi extrémní opatření vůči Siemensu. Požadovali jsme co nejrychlejší odstranění chyb a garanci toho, že k podobným problémům už v naší síti nebude docházet.

Mobil.cz: Jste skutečně přesvědčen o tom, že k takové sérii výpadků už v budoucnu nedojde?

Roland Mahler: Jsem optimista přesvědčený o tom, že vše, co bylo v tomto rozhovoru řečeno, bude v budoucnu platit. Nicméně mám technické vzdělání a vím, že u tak složitého komplexu, jako je mobilní síť či její části, nikdy nelze garantovat 100% funkčnost a spolehlivost. Jako generální ředitel společnosti RadioMobil ale můžu dát 100% garanci toho, že se případné problémy budou řešit velmi rychle a účinně. Už nyní můžete vysledovat výrazné zlepšení v procesních záležitostech. Chyby byly zaznamenány a analyzovány a byla provedena řada kroků k nápravě. Vytvořili jsme výzkumné a analyzační skupiny, které by měly případným problémům předcházet a upozorňovat na ně ještě předtím, než by se mohly projevit na kvalitě našich služeb.

Mobil.cz: Souvisely tyto problémy s implemantací GPRS v části sítě spravované Siemensem?

Roland Mahler: Byla to jedna z hypotéz, která ale byla vyvrácena po detailní analýze zmiňovaných softwarových problémů. Požádali jsme o pomoc experty z T-mobilu, kteří již mají široké zkušenosti s implementací GPRS do obdobného softwarového a síťového prostředí, jako máme v České republice. Po konzultacích a jejich analýzách jsme došli k závěru, že implementace GPRS nebyla příčinou problémů, které zažili naši zákazníci na jižní Moravě.

Mobil.cz: V České republice působíte teprve krátce. Jak vnímáte pozici RadioMobilu na českém trhu?

Roland Mahler: Jsem hluboce přesvědčen, že RadioMobil za ta léta, co působí na českém trhu, získal vynikající pozici. Je stále vnímán jako jedna z nejinovativnějších společností, a to nejenom z pohledu telekomunikací. Jde také o jednu z nejdynamičtějších českých společností.

Navíc právě vánoční trh dokazuje, že to nejsou pouze naše proklamace a naše vidění pozice RadioMobilu. I zákazníci to vnímají podobně. A my jsme samozřejmě nadšeni obrovským zájmem o naše služby v posledních týdnech.

Mobil.cz: Děkujeme za rozhovor.

Roland Mahler je od září tohoto roku generálním ředitelem společnosti RadioMobil. Předtím byl výkonným ředitelem oddělení Strategie a vývoje a členem vedení německé telekomunikační společnosti T-Mobil. Těsně před odchodem ze společnosti T-Mobil se věnoval zejména problematice UMTS a vývoje služeb pro třetí generaci bezdrátových technologií. Absolvoval Technickou univerzitu v Darmstadtu, obor telekomunikace.

