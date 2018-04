Qwest dostal povolení od antimonopolního úřadu

Americký antimonopolní úřad potvrdil souhlas pro společnost Qwest Communications International Inc. k akvizici společnosti US West Inc. v hodnotě 35 miliard dolarů. US West je nejmenší z pěti regionálních společností Bell. Novinky o povolení přišly bez velkého ohlašování ve standardním denním výpisu federální obchodní komise.

Obchod musí být ale schválen ještě komisí FCC a regulátory v sedmi státech. Obě společnosti společně prohlásily, že dokončení sloučení obeou společností očekávají v druhé čtrvtině roku 2000.

Společnost Qwest oznámila antimonopolnímu úřadu, že spojení s US West (dominantním poskytovatelem telefonních služeb ve 14 státech) nepřinese velká nebezpečí vzhledem k tomu, že obě společnosti spolu stěží soupeřily.

Obě společnosti ohlásily, že budou pořádat setkání podílníků dne 2. listopadu, aby informovaly akcionáře o vývoji a plánech spojení obou společností.