To jsme dlouho neviděli. Nadšenci vyrobili qwerty klávesnici pro Moto Z

Až na výjimku v podobě modelů od BlackBerry a některé nokie se dnes na trhu s mobilem s mechanickou qwerty klávesnicí nesetkáte. Dotykové displeje je svou všestranností učinily zastaralými, a pro kdysi populární modely jako třeba Motorola Droid zkrátka nezbylo místo. Nadšenci z firmy Livermorium se však rozhodli novou Moto Z obohatit právě modulem s mechanickou klávesnicí.

Modul jinak výrazně tenkou Moto Z pořádně nafoukne, vypadá skoro dvakrát tlustší než samotné tělo telefonu. Vzhledem k tomu, že v sobě ale skrývá vysouvací plnohodnotnou klávesnici, se ale není příliš čemu divit.



Firma má s modulem hned dva velké plány. Na jeho produkci jednak vybírá finance na serveru komunitního financování Indiegogo, ale také hodlá jeho výrobu prosadit přímo u Lenova, které vlastní smartphony Moto. Zatím to však s komunitním financováním vypadá poměrně bledě - autoři stanovili částku 100 tisíc dolarů (necelých 2,5 milionu korun), ze které zatím vybrali jen něco málo přes 60 procent a do konce kampaně už zbývá jen pár dní. Jestli se tedy majitelé Moto Z skutečně mechanické qwerty klávesnice dočkají, není jisté.

Pokud by však nakonec kampaň skončila úspěšně a nebo si autoři našli jiný způsob, jak modul prodávat, jeho finální cena by se měla pohybovat okolo 80 dolarů, tedy asi 2 000 korun. Na trhu by se podle předpokladů měl objevit už v červenci.



Nabídka modulů pro Moto Z se i tak rozšiřuje o poměrně zajímavé nápady. Po projektoru, fotoaparátu Hasselblad a přídavných reproduktorech se Moto Z dočkalo přídavné baterie Mophie JuicePack s kapacitou 3 000 mAh. Dalším novým modulem je dock Incipio, který umožňuje nabíjení telefonu v autě a dokáže automaticky spustit aplikaci Android Auto. Baterie vyjde na 80 dolarů (2 000 korun) a dok do auta na 65 dolarů (necelých 1 700 korun).

To však není vše. Lenovo Moto Z by mělo dostat po vzoru smartphonu Phab 2 Pro modul, který bude využívat technologii Project Tango. Technologie od Googlu využívá rozšířenou realitu a lze s ní třeba virtuálně naplánovat nábytek v bytě.