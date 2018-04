Příznivcům vymřelých QWERTY smartphonů svitla naděje. Jeden se chystá

BlackBerry (dříve RIM) bývalo synonymum pro smartphony s fyzickou klávesnicí, vysokým stupněm zabezpečení a dobrou výdrží na baterie. Loni firma kvůli klesajícímu zájmu o smartphony s vlastní platformou uvedla model Priv by BlackBerry s Androidem.

Letos navíc ukončila vlastní vývoj a výrobu a smartphony pro ni vyrábí čínské TCL, které před lety koupilo Alcatel (více zde). První dva takto uvedené modely DTEK50 a DTEK60 mají tedy Android, a jsou to přístroje ryze dotykové, bez pro BlackBerry dříve tolik typické fyzické klávesnice.

John Chen v nedávném rozhovoru pro server Bloomberg však potvrdil, že na smartphonu s klávesnicí se pracuje a jednoho přístroje takovéto koncepce s logem BlackBerry se příznivci rychlého psaní ještě dočkají. Byl by to výjimečný přístroj, protože smartphony s mechanickou klávesnicí dnes v podstatě nikdo nevyrábí.

O smartphonu však není oficiálně známo vlastně vůbec nic. Nevíme tedy ani, zda půjde o vysouvací konstrukci jakou má Priv, nebo to bude klasičtější model s klávesnicí přímo pod displejem.

Už dříve se však spekulovalo o klávesnicovém smartphonu s kódovým označením Mercury a mohlo by jít právě o tajemný QWERTY model. Ten by měl být vybaven 4,5palcovým FHD displejem (1 080 × 1 920 bodů), 2GHz čipovou sadou Qualcomm Snapdragon, 3 GB operační paměti a 32GB úložištěm. Z další výbavy se mluvilo o 18MPix primárním fotoaparátu, čelním 8MPix modulu a akumulátoru s nadprůměrnou kapacitou 3 400 mAh.

Jak by mohl Mercury vypadat, zobrazuje přiložený render. Na něm je patrný kovový rámeček s dvojicí slotů. Krom šuplíku na SIM tedy také paměťový slot k rozšíření kapacity vnitřního úložiště, ze kterého jistou část uzme Android 7.0 Nougat.

Po stránce parametrů by tedy Mercury mělo být přístrojem střední třídy a nikoli vysloveně vlajkovým modelem. Příznivci QWERTY klávesnice by přesto takový smartphone v nabídce uvítali. Aktuálně totiž mají na výběr pouze mezi modely Classic, netradičním Passportem s BlackBerry OS 10 a sliderem Priv by BlackBerry.

Smartphone, od kterého si výrobce hodně sliboval, však doplatil na příliš sebevědomou cenovku, kterou se rovnal tehdy špičkovým samsungům nebo iPhonu 6s. Nijak velký úspěch značce nepřinesl, což byl pro vedení další impuls zcela zastavit vlastní vývoj a výrobu chytrých telefonů.