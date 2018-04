Quo Vadis PDA, aneb co přinesl a naznačil CeBIT 2001

Organizace a plánování

Pro člověka, který zná už mnoho let INVEX a přijde poprvé na CeBIT, je to velmi příjemný ”upgrade”. Jediné, na co si musí dát pozor, je dobrá organizace a přehledný seznam stánků, které chce navštívit, jinak toho při velikosti výstaviště nemusí mnoho stihnout. Na to jsem využil (jak jinak, že?) svoje PDA s PalmOS a vynikající software připravený právě pro tuto výstavu, onTap Showguide CeBIT 2001, se seznamem všech vystavovatelů, uveřejněný na Palmtoppublishing.com (informace o něm jsme uvedli 19.3. taky na našem serveru).

Kam kráčí svět PDA?

První, co zaujme fanouška počítačů do ruky, je prudký rozvoj těchto zařízení. Své novinky představilo mnoho nových výrobců a k vidění byly desítky novinek. Mnoho firem tady vystavovalo různé diáře a PDA s kapacitou už od několik kB. Bylo poznat postupný přechod od klasických organizérů (s několikařádkovým displejem a malou Qwerty klávesnicí) k PalmTopům (užším zařízením určeným pro držení v dlani), které mají velký dotykový displej a jsou ovládané perem. Část těchto PDA byla vystavena jenom jako nefunkční předběžné makety, ale našly se i funkční vzorky a mnohé z nich se daly vyzkoušet. Jaké tedy byly? Až na výjimky se pro psaní využívá malá klávesnička zobrazená na displeji, ovládaná perem. Většinou mě od dlouhého zkoušení odradila malá rychlost a málo přehledné ovládání těchto nových zařízení. Vyvinout funkční, jednoduché, rychlé a intuitivně ovladatelné prostředí pro PDA je zřejmě dost obtížný úkol. Implementace Linuxu ještě není dořešena do detailu (tady se však už brzy můžeme dočkat překvapení), a vývoj vlastního uživatelského prostředí je dlouhodobá záležitost. Design těchto nově představených PDA byl různý, od velmi lákavých, které přímo vybízely k vyzkoušení, až k velkým, těžkým “monstrům”, které byste se marně pokoušeli vměstnat do kapsy své košile. V dalších měsících zřejmě můžeme očekávat příchod levných PDA s různými proprietárními operačními systémy, které spíše zaplní oblast ”Low-End”, než aby byly vážnou konkurencí dnešním nejrozšířenějším systémům.

V posledních dnech přišlo na svět opět několik nových PDA s PalmOS a zdá se, že tato platforma se má k světu. Dlouhodobě nejrozšířenější operační systém zabírá kolem tří čtvrtin všech prodaných modelů této kategorie a zdá se, že ve stále rostoucím trhu si ještě dlouhou dobu udrží své postavení. Microsoft se svým systémem PocketPC se pokouší svůj úspěch z operačních systémů na PC přenést taky do PDA, vytváří “zmenšené Windows”, integruje funkce jako přehrávání zvuku a videa, co je velmi zajímavé pro jistou skupinu uživatelů. Zdá se však, že většina dnešních zákazníků více oceňuje intuitivní ovládaní, jednoduchost, rychlost, lepší výdrž baterií, softwarovou podporu a další přednosti PalmOS. Své místo na trhu si taky drží Psion, který rovněž přišel na výstavu se svými novinkami, kolem kterých bylo rušno.

CeBIT také naznačil příchod inteligentních mobilních telefonů a postupné splývání těchto dvou oblastí. Mnohé mobilní firmy začínají kombinovat PDA s telefony. V této oblasti zatím PalmOS ztrácí body. Jiné firmy přinášejí mobilní funkce pro PDA, třeba UbiNetics pro Palm V. Snad největší ”pochoutku” uvedl japonský Do-Co-Mo, který nejen přináší skutečný internet (na rozdíl od WAPu), ale jeho telefony můžou v některých případech nahradit mnohé funkce běžného PDA. Podle slov milého ženského osazení tohoto japonského operátora už za několik měsíců bude mobilní internet s využitím i-mode dostupný také v Holandsku a později i v jiných zemích Evropy.

Handspring

Tato firma, která chce v Evropě předstihnout svým prodejem firmu Palm, potvrdila své předsevzetí taky činy a svědomitě se připravila na tuto výstavu. Její rozsáhlý stánek byl rozdělen na dvě části - v jedné bylo asi deset stanovišť, ve kterých zástupci firmy poskytovali technickou pomoc, konzultace, či demonstrace možností jejich výrobků samotných, i se zásuvnými moduly. Každé stanoviště bylo vybaveno kamerou, monitorem a vlastním ozvučením, takže i při velkém návalu lidí, kdybyste se nemohli ke stolku se zástupcem Handspringu dostat, mohli jste aktuální dění sledovat alespoň zprostředkovaně. Ve druhé části se konaly veřejné prezentace v němčině, a zřejmě byly velmi zajímavé, protože na nich bylo stále plno. Podle slov zaměstnanců Handspring, sám zakladatel firmy Jeff Hawkins žel neměl žádnou prezentaci a ani nebyl na výstavě.

Zaujala mě jako upoutávka maketa Edge o rozměrech asi 1,5 m x 1 m s velkým barevným displejem.

Edge

Visor Edge byl jenom za sklem a při jediném stanovišti, kde mi velmi sdílný Němec s angličtinou k nerozeznání od té originální americké, ochotně předvedl možnosti této novinky. Edge je hodně esteticky povedený kousek, a myšlenka přidání externího adaptéru, do kterého potom můžete vložit SpringBoard modul, je jistě originální. Jenom si k modulům na cestu nesmíte zapomenout vzít také adaptér. Jistou nevýhodou je tu však nemožnost použití externí paměťové (Flash) karty (Handspring zatím poměrně tvrdošíjně ignoruje možnost rozšíření kapacity paměti), pokud nechcete definitivně pohřbít to, co dělá ”Edge” tím, čím je a udělat z něj nevzhledně se tvářící stavebnici, sestavenou s několika bloků, připomínající spíše maketu bývalé vesmírné stanice MIR.

Palm

se nenechal zahanbit a jeho stánek, rozlohou ještě o něco větší než u Handspringu, zastřešoval také několik menších firem, podílejících se především na vývoji software pro PDA s PalmOS, ale taky různých hardwarových doplňků. Bylo tam k vidění mnoho doplňků od krytu s hlasovým záznamníkem, přes fotoaparát až po německou makléřskou firmu představující svoje softwarové řešení pro PalmOS. Taky v mnoha jiných místech bylo možné vidět různé doplňky pro výrobky Palm: například telefon pro Palm V, či MP3 přehrávač pro modely M100 a M105 a mnohé jiné.

Novinky

Palm tu představil své dlouho očekávané novinky, modely m500 a m505. Přirozeně bylo kolem nich velmi rušno, ale stylusy buď vystavovatel schoval, nebo možná se staly terčem sběratelů drobností, proto bylo v té chvíli nejrychlejším řešením vytáhnout vlastní stylus z košile. Modely měly nainstalovány spousty různých aplikací, byly však vesměs bez SD karty (paralela se stylusy?) a hlavně bylo všechno kompletně německy, tak jsem toho taky po chvíli nechal. Hned vedle byl model Vx, a proto byl ihned patrný hlavní rozdíl: m505 má stejnou šířku, ale je nižší. To ho činí opticky velmi širokým. Jeho boční stěny jsou viditelně zaoblené směrem dovnitř, ještě víc než u modelu Vx, takže při držení v ruce není příjemné uchopit ho přibližně v místě, kde je Graffiti ploška, ale je jakoby profilovaný pro uchycení do dlaně v polovině své výšky. Podle mých zkušeností, uchycení ve výši Graffiti plošky, jak je tomu samozřejmé u modelu IIIx (pro jeho zúžení ve spodní třetině) nebo u Sony PEG (pro ovládání JogDialu), má výhodu lepší stability a menší únavy ruky držící Palm, a tím menšího výskytu chyb při rozpoznávání písma.

Palm však nejen vyrábí své výrobky, ale taky se věnuje vývoji samotného operačního systému, z licencování kterého taky žije. A že tyto poplatky nejsou úplně zanedbatelné, o tom svědčí například výrok D. Dubinské, že by raději měli ve Visoru Linux, pokud by měl podobné vhodné vlastnosti jako PalmOS, aby tyto poplatky nemuseli platit.

Jako softwarový vývojář Palm vystavoval taky všechny současné modely jiných výrobců, využívající právě PalmOS.

Nový prototyp

U Palmu mě nejvíc však zaujal prototyp nového hardwaru s procesorem ARM. Jeho rychlost byla nesrovnatelná se současnými modely! Odezva systému na povel byla malým zlomkem času, který potřebují současné modely. Podle slov německého vývojáře, rozlišení displeje je 240x160, a zatím je to nestabilní prototyp, který ještě často “padá”. Vyzkoušeli jsme proto nabeamovat mu aplikaci BigClock, a potom ji spustit, a vše se podařilo bez problémů. Máme se na co těšit.

I Palm připravil veřejné prezentace a taky lákavou soutěž, tu zřejmě každou celou hodinu. A nebylo tam ani mnoho lidí. No - i tak jsem nevyhrál - asi jsem neměl do stánku Palm chodit s velkou provokativní taškou s nápisem Handspring :-)

Sony

Očekávanou novinku z rodiny Clié, barevný PEG-S700, ale ani už známý PEG-S300 jsem nenašel.

HandEra: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

Tato firma vystavovala v jiné hale, schovaná mezi jinými americkými společnostmi. V jejím stánku velikosti jen o něco větší než 3x3x3 metry byli jen 3 zástupci společnosti, a vystavené 3 starší modely TRGPro. Na otázku, jestli chystají nový model, mi bylo odpovězeno, abych zkusil jejich web stránku asi za 3 týdny. Třikrát jsem se poděkoval a šel jsem dál.

”Tankovací Stanice” pro PDA

Nebylo lehké ji najít, a poskytovala informace o výstavišti. Bylo tam asi do 10 různých kolébek nejen pro PalmOS. Chtěl jsem si taky “cucnout”, ale pro ten můj model tam neměli kolébku. To je taky nápad, aby měl každý výrobce u každé třídy jinou kolébku.

Kdo chtěl na CeBITu najít něco konkrétního, ten to téměř jistě našel. Kdo se přišel jenom "podívat", asi zjistil, že toho bylo příliš mnoho, aby se to dalo stihnout. Malé výstavy jsou jako televize - ty vám přinesou přehled o těch několika vystavovatelích, ale jenom to, co vám sami "nasevírují". A CeBIT bych přirovnal k internetu, kde najdete všechno, co vás zajímá, stačí jen vědět, co chcete najít a jak to hledat ...