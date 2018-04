Quikwriting-jedna neobvyklá klávesnička

Quikwriting vytvořili Ken Perlin, Jason Yung a John Lee z newyorkské univerzity. Jeho aktuální verze je 2.1 a od předchozí verze 1.0 se velice zásadně liší - nová veze má automatické centrování (autokalibraci) klávesničky, nový design, vkládání znaků je zjednodušeno=zrychleno a automaticky se v pravém dolním rohu displeje zobrazuje informace o poloze stylusu na Quikwritingu.

"Hardware" musíme vyrobit sami. K tomuto účelu je určen PDF soubor (stáhnutelný na webu Quikwritingu) s předlohou Quikwriting klávesničky pro různé typy Palmů určenou pro tisk na fólii-klávesnice je "naruby". Fólie se pak umístí přes Graffiti plošku. Druhou částí Quikwritingu je hack fungující jak s X-masterem, tak s Hackmasterem, který si můžete stáhnout také na stránkách Quikwritingu. Instalace je jednoduchá a po jeho aktivaci se už o nic nemusíte starat-jak už jsem napsal, má autokalibraci. Když je hack aktivován, tak klasické zadávání Graffiti samozřejmě nefunguje, bohužel jsou také nefunkční tlačítka pro obě virtuální klávesnice.

Pokud si chcete předem tuto technologii nejdříve vyzkoušet, tak máte na webu Quikwritingu možnost. Je zde totiž umístěn on-line Java emulator, na kterém si zadávání znaků můžete odzkoušet. Pro uživatele PocketPC/WindowsCE 3.0 vytvořil Peng Yang hru podobnou palmácké Giraffe, která vás má naučit Quikwriting používat. Stránky hry i s jejím podrobným popisem se nacházejí na této adrese.

Quikwriting má revoluční a velice zajímavý přístup k zadávání znaků, protože se na nic nekliká, jen se pohybuje stylusem po displeji. Pro objasnění, jak se zadávají znaky, uvedu několik příkladů. Každá polovina klávesničky se skládá z devíti zón. Při psaní znaku vždy začínáte a končíte v prostřední zóně. Z centrální zóny nejdříve zamíříte do zóny, ve které je písmeno obsaženo. Pokud se jedná o znak umístěný v rohu nebo uprostřed, tak se stylusem vrátíte zpět do centrální zóny (viz. obrázek psaní písmene A). Nejedná-li se ovšem o takovýto znak, pak stylus posuneme do vedlejší nebo ještě vzdálenější zóny (podle toho, na kolikátém místě se od rohového znaku nacházejí) na stranu, na kterou se znak nachází od prostředního znaku a z ní do centrální zóny (viz. obrázek psaní písmen S a J ). Popsal jsem to dost složitě, ale ve skutečnosti je to velice jednoduché.

I když narozdíl od verze 1.0 není nutné lepit na kryt Palmu nálepky s rozložením znaku, je dobré si tam přece jenom takový "tahák" umístit, protože jsou znaky na vlastní klávesničce poměrně malé a pro někoho špatně čitelné. Chvíli trvá, než si na Quikwriting zvyknete a pamatujete si rozložení znaků, ale za tu trochu námahy to rozhodně stojí. S touto klávesničkou se totiž dá psát skutečně rychle.