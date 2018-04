QuickWord a QuickSheet na paměťových kartách = QuickStart

Program QuickStart vyrábí firma Toysoft software and developement. Není to tedy součást produktů řady QuickWord a QuickSheet od firmy Cutting Edge Software Inc.

Pusťme se nyní k detailnímu seznámení s programem a popisu jednotlivých funkčních oken a "obrazovek" (displejů).

Aplikace QuickStart se používá pro spouštění dokumentů a sešitů tabulek z paměťových karet Secure Digital, Multi Media Card, Compact Flash a Memory Stick. Dále je možné použít komp atibilní HandSpring Visor VFS manager.

QuickStart umožňuje prohlížení i editaci dokumentů v QuickWordu, QuickSheetu a jejich zpětné uložení na přenosné médium.

Hlavní okno:





QuickStart má velice jednoduché uživatelské rozhraní. Jednotlivá tlačítka:

QuickWord Setup

- přesuňte si dokumenty z paměti RAM na kartu

QuickSheet Setup

- přesuňte si tabulky z paměti RAM na kartu

Enable QuickStart

- zaškrtnutím zvolíte start přes QuickStart

Backup on HotSync

- zkopíruje všechny dokumenty při HotSyncu do adresáře Backup na stolním PC. To následně způsobí, źe dokumenty na kartě budou zkopírovány do paměti RAM a tím budou duplicitně na obou médiích.

Novice

- pokud zvolíte tuto kategorii, poté se QuickStart automaticky postará o všechny dokumenty a tabulky a přemístí je na paměťovou kartu! Všechny dokumenty ať vzniklé HotSyncem nebo editací na Palmu, budou přemístěny na paměťovou kartu.

Advanced

- volba této kategorie umožní uživateli, aby si sám určil, které dokumenty budou v paměti RAM a které na kartě.

QuickWord a QuickSheet Setup:





Okno Setupu se používá pro přesunutí všech dokumentů mezi pamětí RAM a paměťovou kartou. Pro uživatele, kteří v úvodním zaškrtli možnost

Advanced,

je výhodné, pokud některé aplikace ponechají v paměti RAM, protože poté jsou rychleji načítána a je s nimi rychlejší práce. QuickStart automaticky po startu zobrazuje dokumenty v paměti RAM. Tlačítky

RAM

se přepínáte mezi jednotlivými pohledy na paměťová média.

Select All

- tímto tlačítkem označíte veškeré dokumenty

Move

- tímto tlačítkem začnete s přesunem dokumentů z RAM na paměťovou kartu a obráceně, podle toho v jakém okně se právě nalézáte. QuickStart vytvoří na kartě v adresáři

/Palm/Programs/

adresáře s názvy: Quickword a Quicksheet. Třídění názvů, nebo podle velikosti je možné kliknutí

m na horní lištu s názvy File Name nebo Size.

Spouštění QuickWordu a QuickSheetu:





Ke spuštění vlastních aplikací se používají dvě ikony v horní polovině hlavního okna QuickStartu. Dále již stačí ze seznamu vybrat potřebný dokument a zvolit OK . Následně bude spuštěn a můžete s ním normálně pracovat.

HotSync a synchronizace:





Velice užitečnou funkcí je možnost synchronizace se stolním PC. Po spuštění HotSyncu jste totiž dotázáni, zda synchronizovat dokumenty či nikoliv, což může ušetřit čas, pokud synchronizujete velice často nebo krátce po sobě. Musíte si také uvědomit, že musíte mít volné místo nejen na paměťové kartě, ale také v paměti RAM, protože dokumenty se křížově kopírují při spouštění a následně jsou smazány.

Požadavky aplikace QuickStart a kompa tibilita:

PalmOS 3.1 a vyšší, podpora VFS

Palm m125, m500, m505, HandEra 330, Sony Clié s VFS Managerem

33K volného místa v paměti RAM

QuickStart je kompatibilní s: PalmOS Launcher 4.0

Launcher III 3.0.2

LaunchEm 3.0.2

Mega Launcher 3.0.3

Silver Screen 2.1

Aplikaci na testování nám zapůjčila firma

PDA Planet, Praha

děkujeme. Závěr: Pokud hodně pracujete s dokumenty, nebo chcete mít vždy s sebou ceníky, tabulky, prospekty, důležité smlouvy atp., je toto určitě velice dobré řešení, nejenom že se uvolní paměť RAM, ale také máte všechny dokumenty zálohovány na kartě. Jediným minusem snad zůstává fakt, proč výrobce QuickWordu a QuickSheetu tuto funkci nenabízí ve svém balíku, který nestojí zrovna málo, a proč si musíme poté do

kupovat tento velice šikovný prográmek jaksi navíc :(