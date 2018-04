QuickSMS: snadné odesílání SMS

Do redakce se k nám včera vloudil archiv s instalací programu QuickSMS. Co mě osobně zarazilo bylo ovšem to, že archiv s instalačními soubory má velikost kolem 2.5MB. Ihned mě zajímalo, co se v programu skrývá, když většina prográmků, které slouží k odesílání SMS měla doposud maximálně 500kB.

Po spuštění instalace vás uvítá celkem příjemná instalace, kterou zvládne každý uživatel. Co mě osobně překvapilo bylo ovšem odsouhlasení velice originálního "licenčního ujednání", jehož obrázek vidíte výše. Konkrétně mě zaujal poslední řádek, ale na druhou stranu je to freeware a autor nechce nic za to, že si to přečtete. Něco jiného by ale bylo, kdyby toto napsal například Microsoft do licenčního ujednání k Windows nebo Exploreru, který se dodává na instalačním CD IOL.

Po instalaci zabírá program na disku necelé 3MB, což není zrovna málo, ale budiž. Pro úplnost uvedu, že jsou zde přiloženy DLL soubory a BorlandDatabaseEngine Administrator, které mají asi 2MB a jsou součástí programu.

Po spustění program se vám zjeví okénko, jehož "light" verzi přikládám jako druhý obrázek. Animace, která je zde vidět je ve skutečnosti plynulá. Pokud chcete, aby ten, komu posíláte SMS věděl od koho je, musíte kliknout do prostoru vedle textových polí a v nastavení programu změnit svůj e-mail a případně také odchozí SMTP server, pokud by se vám přednastavený zdál pomalý.

Nelekejte se, že by v programu nešlo měnit, do jaké sítě lze SMS odesílat. Jak je vidět na obrázku opravdu to měnit nelze, ale pokud si zvolíte seznam, můžete si zde vybrat síť a pak se číslo sítě před textovým polem změní. Pokud si vyberete číslo ze seznamu, doplní se vám automaticky. Jestliže chcete poslat QuickSMS na číslo, které není v seznamu, můžete jej rovnou napsat, ale musíte si dát pozor na správné předčíslí sítě.

Do dalšího textového pole se píše zpráva samotná, tak jak by to každý i čekal. Když jsem psal SMS, tak jsem si říkal, že je zde hodně málo místa na delší text, jelikož vám do jedné SMS program povolí napsat pouze 140 znaků. To je dáno tím, že program odesílá SMS jako e-mail a po doručení na telefon se adresátovi zobrazí i e-mailová adresa. Autor programu si tedy nechal rezervu 20 znaků na e-mail.

To v praxi ale vůbec nevadí, jelikož podle mého očekávání program dokáže text rozdělit do více SMS a vedle odečítání znaků na dolní liště se vám přičítá počet SMS, do kterých se text rozdělí. To je podle mě velmi užitečná a vítaná funkce. Po stisku tlačítka se zeleným logem Nike :-) s nápisem odeslat se odešlou všechny části SMS najednou.

Další věcí, kterou jsem od programu nepožadoval a tudíž ani nečekal je funkce offline. Pokud zaškrtnete políčko offline, uloží se odesílaná SMS do fronty a vedle tlačítka odeslat se objeví další tlačítko s Nike, které má na sobě nápis fronta. Čekal jsem, že po stisku tlačítka se objeví seznam SMS, které budu moci například ještě vymazat, pokud je nechci odeslat, ale po kliknutí na frontu se odeslaly všechny zprávy. Nu což, možná ve verzi 1.1 by mohla být tato funkce editování zpráv v "outboxu" navíc. Ale myslím, že bez ní se obejdeme. V nejhorším případě můžeme podle autorova readme.txt vymazat soubor offline.dat a na vliv programu to nebude mít žádný vliv.

Jednu připomínku bych ale k tomuto poměrně dobře zpracovanému programu měl. Tedy ne k programu, ale spíš k faktu v readme.txt, kde je napsáno: "slouží na odesílání sms zpráv na mobilní telefony českých sítí EurotelGSM Global a Radiokontakt Paegas." Nevím, jestli je to záměrně, ale je zde napsáno Radiokontakt namísto Radiomobil. Možná je to tím, že autor má v záloze již připravenou novou verzi programu, která by umožnila odesílat zprávy i na pagery Radiokontaktu a při psaní readme ke starší verzi se spletl.

Doufejme, že toto není poslední dílo Ivoše Buriana a zde uvádíme prostřednictvím vizitky z položky "O programu" v QuickSMS link na tuto utilitku.