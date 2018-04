QuickOffice 7 - troška kritiky diakritiky

Instalace

Na tento program se tedy u PalmOS platformy dlouho čekalo. Pro jistotu pourguji u šéfa nákup nové paměťové karty (je čtvrtek a já se v posledních měsících snažím urgovat alespoň jednou týdně), po chvíli se odhodlávám smazat zálohu, ať mám na tu "kancelář" aspoň trošku místa. Vzhledem k tomu, že souběžně testuji pro Sašu Zolotova bůhví už kterou alfaverzi ArmZX emulátoru pro Clié NX, je to počínání poněkud lehkovážné, ale co nadělám.

Trial verze je na 15 dní, takže by měla nějaké to testování vydržet. Po spuštění instalátoru jsem se podíval na svůj adresář install a zhrozil jsem se - chce po mně 2,7 MB jen na instalační data! Virtuálně zanadávám všem chytrákům, kteří vyslali do světa špičkový model NX s 11 MB RAMky pro data, pomodlím se k chlapcům z Brayder (likvidace různých ClieMemo, Calcu, DateBooku, PhotoStandu a jiných zbytečností JackSpratem bude patřit k mým kultovním zážitkům) a pouštím se odhodlaně do prohlídky své RAMky vybaven ikonou koše a FlyZipem.

Něco ušetřím i na instalačním souboru. Dal jsem sice nainstalovat fonty, protože FontBucket je nutný pro pořádné zoomování v aplikaci, vymažu ale Verdanu, Timesy a Courier - na testování bude stačit Arial. A to jsem si ještě nenainstaloval kontrolu pravopisu (625 KB). Polituji bezejmenného majitele nového Zire, chtivého moderní kanceláře, restartuji PC a pokračuji dál.

Po HotSyncu mám plný displej ikonek - jsou zde programy QuickWord (textový editor), QuickSheet (tabulkový procesor), QuickChart (grafy k QuickSheetu), QuickPoint (prezentační program), FontBucket (správa fontů) a Snapper (demoverze emailového programu).

Potlačím okamžité nutkání překopírovat na svůj malinkatý MemoryStick svůj obrovitý adresář /Dokumenty/ a zběžně nejdřív prozkoumám samotné aplikace.

Aplikace

QuickSheet - hmm, zde Cesinc zapracoval na designu. Dole zbrusu nová ovládací lišta s rozbalovacími nabídkami, lupa, nové směrové šipky, vše v elegantním odstínu. Přepnu na Arial a lupa je opravdu špičková, až jedenáctistupňová, záleží na kvalitě fontu. Výborně - text už umí konečně "přetéct" do vedlejšího pole, je-li prázdné. Vylepšená je i volba funkcí - nyní dle kategorií.

Abych jen nechválil.QuickSheet stále neumí nastavit výška řádku. Arial si klasicky nerozumí s diakritikou, ale teď se tím zatím nebudu zabývat a přepnu na písmo PalmOS, kde je diakritika bez problémů. Ještě zkusím grafy - zde je to beze změn, grafy má QuickChart z trojice SheetToGo, TinySheet a QuickSheet stále nejhorší. Opět nejde skrýt záhlaví - zejména záhlaví řádků zabírá pěkný kus displeje. Důležité SUMIF a COUNTIF nejsou pořád ve funkcích.

Hoši z Cuttng Edge asi nečtou Palmare.CZ, přitom je všude k dostání!

QuickWord a QuickPoint se mi jeví bez výrazných změn, a tak už nedočkavě spouštím MS Import a do nového adresáře /Dokumenty/ přesunu svoji oblíbenou excelovou tabulku pro časové plánování cesty a cestovních náhrad, dokument z Wordu - jen kratší článek pro jeden časopis s pár obrázky a tabulkou. Konečně tam dám ještě PPT knížku o krtečkovi, kterou mi poslal předevčírem Jirka Vlček, má 1,5 MB, uvidíme aspoň, co to udělá.

Office dokumenty v palmu

V QuickWordu je třeba kliknout na ikonku handheldu, změní se v kartičku a na ikonce formátu vybrat MS Word. Objevuje se můj článek a poté probíhá konverze do formátu QuickOffice (sloupcový graf jen tak problikne, inu ARM není Dragonball...). Otevřu článek - diakritika je v tahu. Jen klid - přepnu na PalmOS font - to samé. Tak ještě vyřadím FontBucket - ten samý výsledek. Na podpoře konverze národních sad bude muset ještě Cesinc trošku zapracovat... Nalistuji tabulku - je ta tam, sloupce se převedly do řádků pod sebe. Vložené obrázky zde taky nejsou.

Udělám v textu pár úprav a program uloží soubor pod stejným jménem s přidanou koncovkou 1 jako nový Wordovský dokument. Za moment se k němu vrátím.

Zkusím ještě QuickSheet. Otevřu tabulku Cestování.XLS, ta samá chyba s diakritikou, nezmizí ani po vypnutí FontBucketu. Zběžným omrknutím zjišťuji, že se konverzí poškodily některé vzorce - všechny obsahují zřejmě delší zápis, než se QuickSheetu líbilo. Udělám taky v sheetu pár změn a dám uložit. Tabulka se mi ale ukládá v PDB formátu QuickSheet, ne XLS. To znamená, že QuickSheet neumí tabulku uložit přímo v XLS formátu.

QuickPoint krtečka našel, výsledek jsou však, bohužel, prázdné obrazovky. Asi jsem nezvolil ten správný soubor, jsou to samé obrázky. Zkusím vytvořit ještě v PC něco jednoduššího - pár řádků textu a jeden clipart. V Palmu se otevře jen ten text a navíc bez diakritiky. Popravdě PowerPoint stejně není problém, který by trápil devatenáct z dvaceti PalmOS uživatelů, a když se řekne kancelář, tak si asi většina lidí představuje text a tabulku s grafy...

Přes MS Import prohlížím adresář Dokumenty a kopíruji odsud ten změněný soubor z QuickWordu. Má desetinovou velikost - zjevně se při konverzích ztratily obrázky. Tabulka se přenesla nazpět v pořádku a přežila obě konverze bez úhony.. Chyby z diakritiky se přenesly bohužel do celého dokumentu, ale jsou to chyby vzniklé při první konverzi z MS Word do QuickWord. Vše, co jsem editovat v QuickWordu, do do PC přeneslo korektně (i diakritika). Z toho plyne, že kdybych v QuickWordu napsal česky text, přenese se do PC (třeba jako emailová DOC příloha) správně.

Pro klid duše ještě zkouším zkonvertovat přiloženým FontConvertor.exe Times New Roman z mého PC. Volím v preferencích PalmOS5 a nechám zkompilovat asi 150 kB PDB soubor. Oprávněná kritika diakritiky pokračuje :-/, tedy pokud není chyba někde u mne, resp. v mém notebooku.

Nakonec se mi podaří pomocí starého "CE" fontu diakritiku na handheldu rozchodit (konvertováno FontConvertorem), takže se s ní dá v palmu korektně "psát". Na konverzi dokumentu to ale vliv nemá, ta se nadále provede chybně.

Namísto závěru

Nejde vše naráz a věřím, že Cutting Edge problémy v dalších updatech "vypiluje", diakritika se ostatně řeší většinou až v druhém gardu. Vždyť stávající verze QOffice7 má ještě stále dovětek "public beta". Pro kancelářské dokumenty je podpora národních znakových sad podstatná a určující. Ještě tak excelovou tabulku si mohu nouzově prohlédnout i s klikyháky namísto "ř" a "ů", s troškou fantazie lze porozumět i textu, pro seriózní práci to ale není.

A až vznikne hnutí za zrušení háčků, čárek a kroužků nad písmeny, určitě se přidám. Tedy pokud nám je nezruší Evropská unie spolu s rumem a vuřty.

Dnešek je velký den i bez háčků a čárek. Až teď si totiž uvědomuji, že jsem si na PDA prohlížel přímo wordovské a excelovské dokumenty! Palmy jsou zase o pěkný kus dál!