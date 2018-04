QuickOffice 3.0 - editujte dokumenty z Wordu či Excelu ve svém telefonu (recenze)

Quickoffice je kancelářský balík na prohlížení a editaci dokumentů Microsoft Wordu a Excelu doplněný o prohlížeč prezentací MS PowerPointu s editorem osnovy prezentace. Aktuální verze Quickoffice Premier je dostupná ve verzích pro Palm OS a Symbian OS - na ten existují verze pro Series 60 a Symbian OS 7 UIQ. Cena Quickoffice Premier 3.0 pro Symbian OS je 50 USD, verze pro Palm OS je pak trochu odlišná a o 10 USD levnější.

Instalace programu



Quickoffice určitě není neznámý například majitelům Sony Ericssonu P910, součástí jehož firmware jsou starší verze aplikací Quicksheet, Quickword a na dodávaném CD je pak ještě Quickpoint. Quickoffice Premier 3.0 pro Symbian OS UIQ funguje na Sony Ericssonu P800/P900/P910 a také na dalších UIQ kompatibilních smartphonech jako je například Motorola A925/A1000, BenQ P30 a Arima ASP805. Po instalaci Quickoffice Premier 3.0 na P910 je nutné smartphone vypnout a znovu aktivovat, čímž se aktualizují odkazy v menu aplikací a asociace přípon souborů.



Po instalaci Quickoffice Premier 3.0 na smartphone, kde už jsou starší verze Quickwordu, Quicksheetu a Quickpointu zmizí samostatné ikonky a nahradí je jeden zástupce Quickoffice. Quickoffice Premier 3.0 pro Symbian OS UIQ je samozřejmě plně kompatibilní s virtuální softwarovou klávesnicí (včetně české) i s rozpoznáváním ručně psaného písma JotPro. Krátce jsme Quickoffice Premier 3.0 zkoušeli i s Decuma Alphabetic, i zde fungoval vstup textu bez problémů.

Popis programu



Základem grafického prostředí Quickoffice Premier 3.0 je proprietární správce souborů. Můžete si v něm zvolit cesty k souborům a přepínat mezi daty v interní paměti telefonu a na jeho paměťové kartě. Quickoffice automaticky prohledá obsah adresářů mobilního telefonu i jeho paměťové karty a nabídne k otevření soubory s příslušnými příponami DOC, XLS, PPT a TXT. Ty lze přímo v Quickoffice vyhledávat, třídit a mazat.



Quickword

Na prohlížení a editaci MS Word dokumentů slouží aplikace Quickword. Ten ve verzi 3.0 podporuje dokumenty typu DOC a TXT, které lze editovat nebo prohlížet. Program zvládne prohlížet a upravovat dokumenty MS Wordu včetně diakritiky, stylů a velikosti písma stejně jako jeho barev, zvýraznění stylů a podtržení. S grafikou, ormámováním a efekty v dokumentech MS Wordu si Quickword moc nerozumí a pokud upravíte dokument obsahující grafiku, většinou přijdete o původní formátování daného dokumentu (dokumentace ke Quickwordu sice tvrdí něco jiného, naše zkušenosti jsou však opačné). Samozřejmostí Quickwordu jsou funkce pro vyhledání a nahrazení slov či výrazů a několik standardních typů zarovnání textů. K dispozici máte i funkce pro zákaz editace, které mohou zabránit nepatřičným nebo nechtěným změnám v dokumentu.



Novinek v Quickwordu 3.0 je poměrně hodně. Především si nelze nevšimnout výrazně upraveného grafického rozhraní programu, které nabízí přehlednější skupiny ikonky na prohlížení či rovnou editaci dokumentů MS Wordu. Upraveny byly funkce Undo/Redo, které nyní podporují vícenásobné operace pro vyjmutí, kopírování a vkládání částí dokumentů a umožňují vrátit zpět též formátovací funkce. Hodně užitečná je nově zařazená podpora prohlížení a editace políček tabulek vložených v dokumentech MS Wordu - zvyknout si ale budete muset na jednosloupcové zobrazení každé tabulky, což je však nezbytné vzhledem k šířce a rozlišení displeje smartphonu. Konečně jsou zachovávány původní styly MS Wordu pro formátování odstavců včetně podpory superscriptu a subscriptu.



Nejčastějším případem zřejmě bude následné odeslání wordovského dokumentu e-mailem, což Quickword samozřejmě zvládá ve spolupráci s příslušným klientem na jedničku podobně jako případné odeslání dokumentu přes rozhraní Bluetooth nebo infraport.



































Quicksheet

Tabulkový editor Quicksheet rovněž dospěl do své třetí verze. Stejně jako Quickword u MS Word dokumentů ponechává Quicksheet v tabulkových dokumentech vložené objekty a makra, pozice některých grafických objektů se ale úpravou políček tabulek může změnit.



Quicksheet nabízí poměrně přehledný a současně jednoduchý způsob editace obsahů tabulek, ve kterých můžete používat více než šedesát funkcí pro statistické, vědecké, finanční a jiné druhy výpočtů. Samozřejmostí je třídění dat podle různých kritérií a podpora až 15 sheetů v jednom dokumentu. Na displej smartphonu se nevejde moc údajů a pro základní orientaci v tabulkách je zapotřebí nastavit co nejmenší velikost písma. Quicksheet (ani Quickword) bohužel neumí pracovat ve fullscreenu, snad se to v příštích verzích Quickoffice změní.











































Quickpoint

Poslední aplikací v balíku Quickoffice Premier 3.0 je Quickpoint. Jedná se o relativně jednoduchý prohlížeč prezentací MS PowerPointu, který umí pracovat i ve fullscreenu a obsahuje editační nástroje pro případné úpravy osnovy a textů prezentace.



Prezentace MS PowerPointu lze prohlížet ve třech typech zobrazení - Outline, Slide a Speaking Notes. Při editaci zůstávají zachovány obrázky, animace, přechodové efekty, formátování i další obsah jednotlivých "slajdů". Upravené prezentace se ukládají opět ve formátu PPT a můžete je rovněž posílat přes infraport, e-mailem nebo skrze rozhraní Bluetooth. Novinkou Quickpointu 3.0 je právě zmíněná editace jednotlivých slides v prezentaci, u kterých můžete měnit text, poznámky a mazat nebo vkládat nové části prezentace. Protože ale nelze přímo manipulovat s grafikou v prezentaci, je možnost editace opravu pouze doplňkovou funkcí pro jednodušší úpravy již hotových dokumentů. Zobrazované zmenšené prezentace navíc nejsou vyhlazovány a nečekejte tedy srovnatelnou kvalitu zobrazení jako v klasickém PowerPointu pro Windows.

Závěrem



Největší výhodou Quickoffice Premier 3.0 je nejen relativně pohodlné prohlížení dokumentů MS Wordu, MS Excelu a MS PowerPointu, ale především možnost přímé editace těchto dokumentů. Odpadají tak zdlouhavé konverze do jiných formátů, o možnosti okamžitého zpracování dokumentů MS Office posílaných e-mailem ani nemluvě. Celý balík je tak jedním z nejkvalitnějších a současně nejvíce požadovaných programů pro UIQ kompatibilní smartphony a cena 50 USD je proto podle našeho názoru celkem akceptovatelná.