QuickBeam podruhé, aneb když se dodržují standardy

Následující popis kterak se infračerveně domluviti je volným pokračováním článku IrDA telefony pracují s WinNT: QuickBeam Suite 3.3.2. Nicméně nyní se týká opravdu celé platformy Windows pro PC (Windows NT i Windows 95/98). Vlastně skoro celé, protože ve Windows 2000 je podpora protokolu IrOBEX (viz. dále) již implentována. Uživatelům WinNT se v nabídce QuickBeam Suite objeví také prográmek QuickBeam, který využívá plné implementace protokolu IrOBEX (OBject EXchange protocol), jenž byl vyvinut a slouží k výměně datových objektů přes infračervené rozhraní. IrOBEX toho dosahuje "zabalením" dat v rámci IrDA transakce a tím je umožněno rozpoznat přenesený objekt přijímající stranou. IrOBEX běží nad obojím Microsoft i QuickBeam Suite IrDA zásobníkem a snadno přenáší takové objekty jako jsou různé soubory, grafika, vCard a vCalendar (viz.dále), nebo HTML dokumenty. Podporuje přenos objektů až do velikosti 4 GB, kteráž to je více než postačující i pro přenos velkých obrázků z digitálních fotoaparátů. Implementace protokolu IrOBEX mohou tedy využít i majitelelé operačních systému Windows 95/98, kde není potřeba instalovat celý QuickBeam Suite, ale stačí si pouze stáhnou samotný QuickBeam for Windows 95/98 a nainstalovat ho ("posadí" se na standardní infra ovladače ve Windows 9x). Ale zpět k protokolu. Protože IrOBEX patří mezi standardní infra protokoly tak ho také veškeré přístroje se standardním infračerveným rozhraním využívají. Mezi ně patří i zařízení která vlastním - PDA Palm a mobilní telefon NOKIA 8210. Takže s pomocí aplikace QuickBeam lze z PC do Palma i z Palma do PC posílat jakákoliv data - např. z Palma lze "beamnout" nejen poznámku uloženou v Memo Padu, ale i cokoli jiného, třeba programové nebo databázové soubory . Kouzelné na tom všem je, že vše samozřejmě funguje, jak jsem se již zmínil, i v opačném směru, tj. z PC do Palma. Takže můžete přes infra provádět instalaci programů či nahrávat data bez toho, aby jste využili standardní HotSync. Má to výhodu v tom, že se vám jako v HotSyncu nespouštějí různé nainstalované conduity (i když je možno je zakázat), což je fajn, ale nevýhoda je ta, že vámi instalovaný soft se hned nezálohuje do adresáře uživatel/Backup. Nicméně takhle si třeba "beamnete" do Palma program, se kterým si budete několik minut hrát a pak zjistíte, že to není ono a tak ho smažete, nebo tam rychle "naházíte" DOC soubory, které si během dne přečtete. Vše během chvilky, bez synchronizace a zálohování. Užitečné zejména pro různé DOCy či HTML stránky pro iSilo, či pro programy jen na vyzkoušení, nebo na poněkud delší soubory - vidíte totiž přímo průběh přenosu v okně, takže nemusíte mít obavu, že vám HotSync "vytuhl" a vše je mnohem, mnohem rychlejší. Prostě je to jen a pouze instalace. Pokud chcete, aby byl takto nainstalovaný software také zálohován, stačí spustit standardní HotSync, který po zjištění, že je v Palmu něco navíc, vše nové poctivě zálohuje. Při komunikaci přes infra pomocí protokolu IrOBEX je ovšem třeba dbát několika věcí. Nejprve je nutno mít na PC spuštěný program QuickBeam (lze ho zařadit mezi aplikace ve složce Po spuštění a bude se spouštět sám po startu OS), jehož prostřednictvím lze data přijímat i posílat. Data lze posílat jednoduše i metodou drag and drop, kdy posílaný objekt přetáhnete a "upustíte" v QuickBeamu na ikonce letící rakety. Bohužel Palm neumožňuje přijímat data hromadně, tj. v PC si označíte více souborů do schránky (kopírovat - Ctrl+C) a v QuickBeamu pak zvolíte z menu Send položku Files on Clipboard, nebo jednoduše po přepnutí na QuickBeam stisknete známou kombinaci Ctrl+V. U jednoho souboru to funguje, ale když jich označíte více, tak to nejde, resp. do Palma se pošle jen ten první, ale ať už jeho příjem potvrdíte, či nikoli, na straně PC se objeví hlášení, že druhá strana (to jako Palm) odmílta přijmout další soubor. Další velice důležitá věc - z názvu posílaného souboru je třeba odstranit znaky tečka!! Tedy až na tečku, která odděluje název souboru a jeho příponu. Například, pokusíte-li se do Palma poslat soubor se jménem "pdQbrowser_1.08.prc", tak po jeho transferu vám Palm vypíše hlášku, že data byla přijata v neznámém formátu a ignoruje je. Stačí na PC změnit jméno posílaného souboru na "pdQbrowser_108.prc" nebo "pdQbrowser_1_08.prc ", poslat jej znovu a vše bude OK. A v neposlední řadě je třeba si uvědomit rozdíl mezi přijímáním dat do PC a do Palma. Pokud jde o PC, tak to se QuickBeam zeptá ještě před přijetím souboru co s ním (v preferencích lze vypnout), ale Palm se na to stejné zeptá až po příjmu souboru. Co se týče rychlosti přenosu ve WinNT: soubor o délce 163982 bajtů byl přenesen za 25 sekund což odpovídá rychlosti cca 52500 bps. Proti přenosové rychlosti při HotSyncu přes infra, která činí ve Windows NT něco kolem 10000 bps, je to nezanedbatelný rozdíl.

Jak již bylo uvedeno, pomocí protokolu IrOBEX lze přenášet soubory typu vCard (elektronická vizitka) a vCalendar (kalendářová položka) a NOKIA telefony (tedy alespoň mnou testovaná řada 8210/8850) tyto soubory nejen akceptují, ale také v těchto formátech svá data přes infra posílají. V praxi to znamená, že jste schopni například v Outlooku uložit kontakt jako .vcf soubor a tento pak pomocí aplikace QuickBeam poslat do NOKIE, kde se zobrazí hlášení "Vizitka obdržena". To stejné platí i pro položky z kalendáře (přípona souboru je .vcs). V tomto případě NOKIA hlásí "Poznámka obdržena" a samozřejmě to funguje i ve směru z NOKIA telefonu do vašeho PC. A aby toho nebylo málo, tento standard dodržuje již zde zmiňované PDA zařízení zvané Palm. Takže lze opět posílat vizitky a položky kalendáře mezi telefonem a Palmem a mezi Palmem a PC. Navíc pokud máte v kanceláři tiskárnu s infra rozhraním, lze z uvedených zařízení přímo tisknout (z PDA Palm po instalaci příslušného tiskového software). Tomu prostě říkám totální spojení :-)

Z uvedeného popisu plyne jedno veliké poučení, a to, že dodržovat standardy se těžce vyplatí nejen konečnému uživateli, ale vlastně i prodejci, protože zákazník sáhne raději po řešení na bázi standardních a rozšířených technologií, než po posledním, ale osamoceném výkřiku techniky. Zdá se, že infračervená komunikace tímto konečně našla své pravé uplatnění - propojení různých zařízení na bázi standardních protokolů. Pokud se touhle cestou vydá i nová technologie Bluetooth (vysokofrekvenční (2,4GHz) radiové přenosy mezi zařízeními) a vše tomu napovídá, dovolím si tvrdit, že má více než z poloviny vyhráno.

P.S.: Ještě malý dodatek k článku o infra ve Windows NT (IrDA telefony pracují s WinNT: QuickBeam Suite 3.3.2). Několik z vás se nám ozvalo s připomínkou, že uvedená, ale neotestovaná kombinace software QuickBeam Suite a sériového infra portu IRMate IR-210/B byla neúspěšně vyzkoušena a tudíž si tímto dovolím tvrdit, že NEFUNGUJE !! Doporučuji tedy užívat jen zařízení podporovaná přímo softwarem QuickBeam Suite. Děkuji všem, kteří se nám ozvali.