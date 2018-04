Questions? YOUKOSO MINNASAN (vítejte všichni)

Pánové - kdo vlastně jste a co nám o sobě můžete říct?

Pracujeme v Olomouci a jsme z Valašského Meziříčí.

Proč ta anonymita (Rudla, Roger)? Jste snad nějací VIP - politici, sportovci či milionáři?

No nejsme, ale třeba někdy budeme :-)

Když se podívám na vaše stránky, hned mne zaujme novinka ve vývoji - QPad. Vypadá to výborně - víc typů písma v poznámkách, odrážky - to zatím uměl jenom WordSmith. Přitom to pořád vypadá ještě jednoduše. Kdy to bude hotové?

QPad je zatím na začátku vývoje. Používá databázi MemoPadu, takže pojede i synchronizace, datový formát je čistý text.

Poradí si QPad s diakritikou? A bude umět DOC formát? Je nějaké demo?

Diakritika je 100% kompatibilní., jinak je QPad zatím takové "coby-kdyby", nemáme zatím úplně pevnou představu. Mělo by to mít takové rysy outlineru. Podporu DOC uvažujeme, ale asi až v další fázi. Demo ještě není, je na něj brzy - program zatím umí pouze prohlížet.

Dalším produktem ve vývoji je doomovka Ions Quest 3D. Čím chcete konkurovat Dreadlingu a kdy bude program ke stažení (a za kolik)?

K IQ3d - žádné pravé úhly, 16 šedých odstínů, stmívání, střely, které jsou vidět, a vůbec... Dreadling mne (Rogera) vyprovokoval. Kdy to bude - ví bůh. Palm není naše živnost, ale koníček. Hodně záleží na tom, kolik máme zrovna času. Cena - do 10$, možná nějaká speciální česká licence… IQ3d je nyní priorita číslo jedna, takže se dá očekávat pokrok.

Na vašich stránkách je poměrně dost návštěv z Japonska. Jak si to vysvětlujete? Existuje na Valašsku nějaká japonská enkláva :-)?

Ten label, co máme na stránkách, se čte "youkoso minnasan" a znamená "vítejte všichni"! Příčinou je možná Flapy - je to původně japonská hra. A možná je prostě na síti hodně Japonců.

Četl jsem informaci o vývoji "Vocabulary" komprese. Co to přinese?

Rudla: No, v nejbližší době to nepřinese nic. Nejsem dostatečně nadšen výsledky. Pořád ještě přemýšlím nad nějakým zmenšením dat. Slovníků je ale na Palmy jako much.

Zmíněn je i vývoj "multichannel", to je vícekanálového zvuku. Myslíte, že jej na Palmu nějak smysluplně využijete?

Roger: Původně šlo o to, mít čtyři hlasy ve hrách a vůbec. Je to opravdové míchání, řádné střídání tonů, jak jsme již viděli (a slyšeli). Teď dělám takový jednoduchý přehrávač melodií, který to jednou nejspíš bude umět. Problém je, že nedokáže hrát a dělat něco jiného. Palmíka to dost vytíží. Takže do her nepoužitelné.

V čem programujete?

Roger: programuji v GNU C, sem tam s line assemblerem.

Ruda: jsem zarytý assemblerista.

Jaké ohlasy máte na svoje produkty na PalmGearu HQ?

Budete se divit, ale Flapy není zatím potvrzeně prodaný ani jeden, na GrayPaint pár kladných ohlasů, včera konečně review. Zatím největší ohlasy byly na Category Hack. Co se týče prodeje Flapyho, věříme, že je to zatím jen chyba PalmGearu, že ve skutečnosti to je mnohem víc, než kolik je downloadů :-) Je to totiž super hra, kterou vždycky všichni měli rádi.

Sdělíte našim čtenářům každý svůj TOP 5 na Palmy?

Roger:

1. Resource Edit

2. CSpotRun

3. iSilo

4. Planetarium

5. EasyCalc

.. a samozřejmě Top Twelve a CategoryHack :-)

Rudla:

1. PocketChess - nejlepší aplikace vůbec

2. Resource Edit

3. Frobnitz - interpret z-kódu na textové hry

4. Super Memo

5. MemoPad - používám ho nejvíce :-)

Vypsal jsem sem téměř veškerý software, co v tom mám…

To víte, my víc vyvíjíme, než užíváme, takže pro nás není lehké vybrat pět nejoblíbenějších aplikací.

Čtete Palmare?

Roger: Poslední dobou čtu pravidelně. Rudla tam už několikrát byl, což znamená, že se mu FAKT líbíte!

Všechny vaše aplikace jsou na PGHQ vesměs dobře hodnocené. Vy si ceníte nejvíc kterých?

Abacus - protože byl první

TopTwelve - bez něj již ani ránu

CategoryHack - má největší ohlasy

Flapy - je hra našeho mládí a dala nejvíc práce

V podstatě veškerý software píšeme hlavně pro sebe. Píšeme to, co nám chybí. Až na Abacus, ale něco musí být první :-)

Co byste vzkázali čtenářům Palmare?

Moment, to není jen tak … Naučte se programovat, to je stejně nejzábavnější!

A svým zákazníkům / uživatelům?

Aby nenarazili na chyby, o kterých víme. A aby neobjevili ty, o kterých nevíme.

Jak byste nazvali článek s tímto rozhovorem?

Vy jste novinář, ne? Jinak já nevím, hlavní myšlenkou je asi svépomoc a palmo-kutilství. Takže třeba "Naprogramuj si sám, aneb japonská klika na Valašsku".

Pánové, díky za rozhovor.