Quest of the Hero - jedna nová stará hra

Hra Heroes of Might and Magic se nedávno dočkala předělávky do kapesní verze pro počítače GameBoy. Podstata hry je jednoduchá i složitá zároveň - pohybujete se se svým hrdinou po krajině, kterou si postupně podmaňujete. Významnou součástí hry jsou hrady, ve kterých můžete rekrutovat bojovníky, nestvůry i kouzelníky do své družiny. Budete je potřebovat - čekají vás souboje s jinými družinami - a to třeba při dobývání cizího hradu (či obraně svého), či prostě když na nepřítele narazíte třeba v terénu. V hradech ale lze budovat i další stavby, které vám pomohou ve vašem úsilí o dobytí tohoto pohádkového světa.

Z myšlenky hry Heroes of Might and Magic vychází i hra Quest of the Hero. Se svým hrdinou putujete tajemným světem Černého čaroděje (ke stažení je ještě jeden svět - The Evil Lords), sbíráte peníze a bojujete proti nestvůrám.

K dispozici je celkem 20 bojovníků a nestvůr - pojďme si je tedy představit :

Je čas seznámit se s vaším hrdinou - jste rytířem (i když už jsem tedy viděl větší fešáky) - v informační obrazovce je možno sledovat další charakteristiky, jako jsou dovednosti v útoku, obraně, vůdcovství, kouzla teleportu apod. Důležité je, že se váš hrdina ve hře vyvíjí, takže v informační tabulce vidíte i body za zkušenost, číslo úrovně i počet bodů nutných k získání další úrovně.

K dispozici máte i mapu, kam se vám zakreslují již navštívené části země. V hradu můžete cvičit vojsko do své družiny - stojí to ovšem peníze, takže jejich sbírání patří k nezanedbatelným úkolům vašeho hrdiny...

Hra je zatím dostupná pouze pro barevné Palmy, autor ale slibuje vývoj černobílé verze. Přislíben je rovněž vývoj editoru map i další mapy ke stažení. Hru si můžete koupit za $19,95. V demoverzi si můžete vychutnat celou hru, omezením je, že si nemůžete zvednout "zkušenostní" úroveň.