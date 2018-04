Quasar MyLink: jednoduchá osobní GSM brána

Všechny dosud vyvíjené GSM brány se orientovaly především na firemní sektor, konkrétně pro použití ve spojitosti s pobočkovou ústřednou. Domácnostem, popřípadě malým soukromníkům, tak nezbývalo, než se spokojit s dvojicí naprosto odlišných telefonů (pevný a mobilní), nebo investovat nemalé finance do celého telefonního systému. Právě tento problém zaujal vývojáře Quasaru a dal vzniknout nejmenší produktové řadě MyLink.

První dojmy

Instalace

Vlastnosti

Svými proporcemi navozuje dojem netradičního stojánku na mobilní telefon a nebýt několika konektorů, jen stěží by tato brána připomínala plně funkční zařízení. Lepší provedení, vhodné přesně k jejímu použití, si však lze jen stěží představit. Přijdete do kanceláře, mobil odložíte do doku ve tvaru vejce, připojíte příslušný kabel a veškeré hovory už vedete od svého stolu - z jediného prostředí, nezávisle na tom, zda-li voláte v rámci mobilní sítě či běžné telefonní linky. S touto ideou je také nutné k nové třídě malých osobních GSM bran přistupovat. Hledí se u ní především na užitečné vlastnosti pro stále pobíhajícího uživatele, který potřebuje mít při ruce všechny prostředky moderní komunikace.Vnější periferie, vyjma externí antény, se připojují k dobře přístupným konektorům na zadní straně brány, kterou můžete buď položit na stůl nebo pověsit na zeď. To je také vše, co je třeba pro zprovoznění přístroje učinit. Z možných nastavení se nabízí pouze odlišení volání z mobilní sítě rychlejším vyzváněcím tónem, což obstarává jeden ze čtveřice mikrospínačů. Samotnou instalaci by tedy měl zvládnou úplně každý. Musíte jenom dodržovat určitou vzdálenost připojeného telefonu, neboť v opačném případě uslyšíte ve sluchátku nepříjemné brumlání.Testované provedení MyLinku podporovalo mobilní telefony Nokia (5110/6110/6150/6210/kompatibilní), připojované dodávaným kabelem, přičemž k dispozici jsou i modifikace určené pro Ericsson a Motorolu.Unikátnost MyLinku spočívá v plné obsluze vnější telefonní linky, z níž dokáže hovory nejen sestavovat, ale také přepínat s voláním z mobilní sítě. Stiskem tlačítka(známé z většiny analogových telefonů; způsobí neznatelné přerušení spojení) hovory prohodíte a jeden z nich brána přidrží, zatímco budete hovořit s druhým účastníkem. Aby se rozlišily jednotlivé cesty volání, tak na pevnou linku přistupujete vytočením devítky. Poměrně elegantní řešení, ovšem zvolení výhodnější přenosové trasy máte zcela ve svých rukách. U dražších bran však uživatel očekává tabulku pro automatické směrování.

Z hlediska mobilního telefonu není MyLink ničím jiným než těžkou hands-free sadou, na což také Nokie patřičně reagují. Po připojení kabelu se automaticky přepnou do profilu příznačně pojmenovaného „vozidlo“, vypnou všechny vyzváněcí tóny a začnou dobíjet své akumulátory. Záznamy o všech provedených voláních pak najdete v menu telefonu.

Inspirace

Představovaná GSM brána izraelského výrobce, Quasar MyLink, je zajímavou alternativou pro všechny, kteří chtějí snížit své telefonní poplatky a přitom investovat co nejméně. Základními parametry se hodí především do malých kanceláří, popřípadě domácností, kde své uplatnění najde nejen ve spojitosti s obyčejným telefonem, ale také malou pobočkovou ústřednou. Tím, že dokáže jeden státní vstup sdílet s běžnou telefonní linkou, dokáže i opravdu malé systémy, s pouhými několika porty, připojit k mobilní síti, což s ostatními bránami bylo jen těžko realizovatelné. V současnosti probíhá její homologace, takže si na skutečné uvedení na trh musíme ještě chvíli počkat. Prodejní cena by se měla pohybovat pod deseti tisíci korunami.