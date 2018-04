Quantum hlásí milion dodaných jednotek DLTtape a 30 milionů kazet

Praha, Milpitas, 26. 3. 1999 - Společnost Quantum Corporation oznámila, že vyexpedovala miliontou jednotku DLTtape a 30miliontou kazetu DLT. Miliontá jednotka DLTtape, DLT 7000, která sjela z výrobních pásů továrny v Colorado Springs, byla dodána společnosti Compaq Computer. Ta ji pod označením Compaq/3570 DLT nainstalovala jako součást zálohovacího řešení serveru ProLiant.

"Dnes se podniká nepřetržitě a profesionálové z oblasti IT se spoléhají na jednotky a média DLTtape, protože zajišťují nejlepší ochranu dat," uvedl Bill Boles, viceprezident marketingu divize DLTtape společnosti Quantum. "To, že jsme mohli dodat milion jednotek DLTtape a 30 milionů páskových kazet má jediný důvod: profesionálové z oblasti IT, kteří jsou zodpovědní za ochranu drahocenných dat ve svých firmách, věří technologii DLTtape více než kterékoli jiné zálohovací technologii. S tím jak objem ukládaných dat roste a čas na jejich zálohování se zkracuje, nabízí Quantum svým zákazníkům jednoznačné řešení do budoucnosti."

"Zákazníci říkají, že jim řešení na bázi jednotek DLTtape dává náskok v zabezpečení nejdůležitějších dat," uvedl Jeff Jenkins, marketingový manažer společnosti Compaq. "Pro středně velké podnikové systémy nabízí technologie DLTtape nepřekonatelnou výkonnost a spolehlivost."

Dodání milionté jednotky DLTtape a 30milionté kazety DLT představuje další mezník v rozšíření technologie DLTtape na trhu. Společnost International Data Corporation (IDC), která se zabývá průzkumem trhu, ve své nedávno zveřejněné zprávě uvádí, že na konci roku 1998 měla technologie DLTtape 40% podíl na trhu s OEM jednotkami středně velkých páskových zálohovacích systémů.

"Technologie DLTtape je hybnou silou na trhu středně velkých páskových zálohovacích systémů," uvedl Bob Amatruda, analytik společnosti IDC. "S milionem dodaných jednotek DLTtape a s 30 miliony kazet je DLTtape technologií, na kterou se konkurence snaží dotáhnout."

Během fiskálního roku společnosti Quantum se počet instalovaných jednotek zvýšil o 70 % z 600 000 na 1 000 000 jednotek. Fiskální rok začíná společnosti Quantum 1. dubna a končí 31. března.