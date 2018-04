Qualcomm skládá reparát. Zájem o nový superprocesor mají všichni

Technické parametry nové čipové sady s kódovým označením MSM8996 odhaluje prezentace publikovaná na čínské sociální síti Weibo. Víme tak, že Snapdragon 820 bude vyráběn moderním 14nm FinFET procesem. Ten v porovnání s předchozí 20nm technologií zajistí jednak vyšší výkon a pak i nižší produkci tepla.

Právě přemíra tepla značně zkomplikovala život čipsetu 810 a řada výrobců sáhla po konkurenčním hardwaru. Nejcitelnější zásah do hospodářského výsledku Qualcommu byla sázka Samsungu na vlastní čipsety u dvojice Galaxy S6/S6 edge.

Základem Snapdragonu 820 bude 64bitový procesor Hydra, který je mezigeneračně výkonnější o 35 procent, a to i přesto, že novinka bude na rozdíl od verze 810 „pouze“ čtyřjádrová. Ještě vyšší nárůst výpočetní síly, o rovných 40 procent, slibuje grafická jednotka Adreno 530, jejíž provoz má být zároveň i úspornější.

Značný nárůst výkonu procesoru je dán použitím nové vlastní architektury Kryo. Operační paměť typu LPDDR4 bude mít vysokou frekvenci (1 866 MHz) i datovou propustnost. Veškerá data pak budou ukládána na úložiště typu UFS, která u svých nejlepších smartphonů používá i Samsung.

Díky vysokým rychlostem sekvenčního zápisu až 150MB/s bude možno nejvýše 28MPix fotoaparátem pořizovat 4K videa při 60 snímcích za sekundu.

Úlohou výrobce by se mohl zhostit Samsung

Podobně jako chystaný Exynos 7422 z produkce Samsungu použije i Qualcomm u své novinky výrobní metodu PoP (Package on Package), kdy bude v jednom jediném čipu integrován zmíněný čtyřjádrový procesor architektury Kryo i univerzální modem s podporou všech kmitočtů LTE.

Podle serveru re/code by role producenta Snapdragonu 820 měla připadnout právě Samsungu, dosud přitom byla dvorním výrobcem hardwaru podle podkladů inženýrů Qualcommu tchajwanská společnost TSMC.

V Samsungu totiž mají s moderní 14nm FinFET bohaté zkušenosti, jelikož je stejným procesem vyráběn SoC Exynos 7420, který pohání telefony řady Galaxy S6. U této čipové sady ovšem musel Samsung sáhnout po LTE modemu třetí strany, což zvyšovalo náklady. To by v případě použití Snadragonu 820 u příštího topmodelu nehrozilo, jelikož by Qualcomm dodal ucelené komplexní řešení se vším všudy.

Zájem o nový Snapdragon má HTC, Sony, LG i Xiaomi. I Samsung

Co se týká načasování, pak by první jím vybavené telefony měly být v prodeji během prvního čtvrtletí následujícího roku. Podle serveru PhoneArena přitom zástupci tradičních značek jako LG, Sony a HTC již obdrželi testovací vzorky. Analytik Pan Jiutang uvedl, že premiéru si Snapdragon 820 zřejmě odbude v chystaném Xiaomi Mi 5, jež by mohlo být v prodeji od března.

Jakožto producent Snapdragonu 820 stranou samozřejmě nezůstane ani Samsung. Koneckonců spekulace, že se při vývoji Galaxy S7 s kódovým jménem Jungfrau opět chystá spojit síly s Qualcommem, už se vyrojily dříve (více zde).

Plán Samsungu pro upgrade telefonů na Android M

Nejnověji dává obě společnosti dohromady interní dokument Samsungu, mapující plán uvolnění velké aktualizace Android M pro některé modely. V tom model Jungfrau s doplňkovým označením Hero figuruje právě s čipovou sadou MSM8996, což je označení nového Snapdragonu. Očekává se, že Qualcomm svoji novinku představí v nejbližších dnech.