Které mobily vám mohou popálit dlaně? Aféra mobilních kamínek pokračuje

Vypadá to jako trochu malicherná aféra, špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 810 topí. Při požadavcích na vysoký výkon vydává překvapivě hodně tepla téměř každý mobilní procesor, ale právě Snapdragon 810 je kvůli tomu na pranýři. Výrobce procesoru tvrdí, že se nic neděje, že je zahřívání zcela v běžných mezích, po internetu ovšem kolují informace o rozhořčených uživatelích, které jejich supermoderní smartphony pálí do dlaně.

Jen těžko se hledá pravda, každý smartphone s tímto procesorem se totiž zahřívá trochu jinak, celá aféra navíc může být přiživována konkurencí Qualcommu. Ta na PR průšvihu vydělává asi nejvíc a snaží se přetáhnout možná trochu nejisté výrobce mobilních telefonů ke svým procesorům.

My jsme v redakci testovali zatím jenom dva přístroje se Snapdragonem 810 a rozhodně se nám nestalo, že by nás telefony popálily. Pravda, HTC One M9 se zahřívalo trochu více, což je dáno tím, že teplo procesor předává do jeho kovového těla. Ale pocity tepla nebyly tak zásadně odlišné od předchůdce M8 se Snapdragonem 800, byť asi trochu teplejší M9 je.

Na co si také uživatelé stěžují, je pokles výkonu. Ano, při zahřátí je v benchmarcích pokles znát, ale vzhledem k brutálnímu výkonu procesoru to v praxi uživatel nijak nepozná, a to ani v náročných hrách, při kterých jede procesor na plno a telefon může opravdu hodně topit. Naše testy ukázaly, že u Snapdragonu 810 se výkon možná propadne o trochu více než u jiných špičkových procesorů, ale stále tento čipset patří k tomu nejvýkonnějšímu na trhu.

Zajímavé je, že po kritice připravil Qualcomm revidovanou verzi, která nese označení Snapdragon 810 v2.1. Ačkoli tak firma od počátku jakékoli potíže odmítá a podporuje to i prohlášeními od svých zákazníků, revidovaná verze může ukazovat, že s procesorem přeci jen není něco v pořádku a že na aféře s kapesními kamínky přeci jen něco může být. Jenže podobné revize vydával Qualcomm už v minulosti a i u této revize firma hovoří především o vylepšeném výkonu – takt grafiky se zvedl ze 600 na 630 MHz a zrychlila se práce s cache pamětí. O zahřívání Qualcomm nijak nehovoří. Ostatně procesor verze 2.1 mají i nové Xperie, které teď aféru přiživují.

Na druhou stranu logika věci říká, že kdyby byl procesor tak problematický, asi by výrobci nepřipravovali další a další smartphony s ním. Jenže tak jednoduché to není, jestliže výrobce od počátku vývoje smartphonu počítal s daným řešením, nemusí být vůbec jednoduché přejít na nějakou alternativu. Mobilní procesory mají výrobci k dispozici jako „engineering sample“ již zhruba půl roku až rok před jejich uvedením do prodeje, aby měli právě dost času na vývoj smartphonů.

A například rozhodnutí Samsungu nepoužívat Snapdragon 810 ve svém špičkovém typu Galaxy S6 opět o něčem vypovídá. Na druhou stranu Samsungu se výjimečně povedl jeho procesor Exynos 7420 a tak je možné, že firma jen chtěla zajistit, že si jeho výkonový náskok užijí uživatelé po celém světě a že si nikdo nebude stěžovat na dvojí přístup. Ať už je to jakkoli, pojďme se podívat, které smartphony Snapdragon 810 používají.

OnePlus 2

Dychtivě očekávané OnePlus 2 zatím ještě nebylo odhaleno, na druhou stranu to, že bude používat Snapdragon 810, již bylo oficiálně potvrzeno. U OnePlus se dušují, že zahřívání rozhodně problém nebude, ale na výsledek si musíme počkat. Firma samozřejmě použije procesor ve verzi 2.1.

Sony Xperia Z4/Z3+/Z4v

I nejnovější modely Sony používají inovované provedení 2.1, přesto se jim potíže s přehříváním nevyhýbají. Naopak, dle ohlasů na internetu se zdá, že problém je v tomto případě ještě větší než jinde. Sony ovšem může být také důkazem toho, jak moc záleží na implementaci procesoru. Zajímavé je, že Snapdragon 810 používá i tablet Sony Xperia Z4 Tablet, ten má dokonce starší provedení procesoru. Aféra s přehříváním tady přitom nebují, na druhou stranu uchladit rozumně tablet je samozřejmě jednodušší než mnohem menší smartphone.

Xiaomi MiNote Pro

Ani ze strany uživatelů špičkového Xiaomi MiNote Pro nezní příliš velké hlasy o přehřívání procesoru, což je důkaz toho, že opravdu hodně záleží na zástavbě samotného procesoru do těla smartphonu. Na test MiNote Pro se chystáme, zkusíme v jeho případě otázku zahřívání trochu více proklepnout.

HTC One M9

Mnohými kritizovaný top model od HTC byl druhým smartphonem se Snapdragonem 810 na trhu, má tedy ještě původní verzi 2 procesoru, nikoli inovovanou 2.1. Kritika se v případě HTC ovšem nesnáší na procesor, ale na míru inovací u špičkového modelu jako takového. One M9 hřeje, na druhou stranu se teplo rozprostře po kovovém těle a přístroj po chvíli topí docela rovnoměrně.

LG G Flex2

Jedinečné prohnuté LG G Flex2 bylo vůbec prvním představeným telefonem se Snapdragonem 810, používá tedy také původní verzi procesoru (pro pořádek, verze 1 je inženýrský vzorek, teprve v2 šla do prodeje). Při našem testu jsme žádné dramatičtější zahřívání plastového těla nezaznamenali, takže LG si zaslouží pochvalu za dobrou zástavbu procesoru. Jenže firma na druhé straně možné potíže potvrdila, když ve svém druhém top modelu LG G4 použila trochu slabší Snapdragon 808, který zahříváním nemá trpět. Jenže u LG mohli po procesoru s nižším vyzařovaným teplem sáhnout schválně už od počátku, jelikož má G4 kožený kryt. A skrz kůži se telefon asi chladí hůře, takže v LG chtěli předejít jakýmkoli případným problémům a s údajnými potížemi 810 nemusí tato volba nijak souviset.

Motorola, Oppo, Microsoft

Chytré telefony s kritizovaným procesorem chystají i další výrobci. Motorola by prý měla připravit velký phablet po vzoru modelu Nexus 6, který bude patřit do rodiny modelů Droid pro operátora Verizon. Oppo chystá rovněž přerostlý smartphone a asi posledním letošním špičkovým modelem se Snapdragonem 810 by měl být někdy v září chystaný supersmartphone od Microsoftu s Windows 10 Mobile.