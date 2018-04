Snapdragon 810 míří do prvních zařízení. Do prodeje se však nedostanou

MDP 810 Smartphone je vzhledem k úhlopříčce 6,17 spíše phablet. Při rozlišení 1 600 × 2 560 obrazových bodů to znamená vysokou jemnost zobrazení 490 bodů na palec.

Snapdragon 810 s 64bitovou architekturou sestává ze čtyřjádrového výkonnějšího procesoru ARM Cortex-A57 a úspornějšího Cortex-A53. Použito je přitom známé rozestavění ARM.big.LITTLE, které u svých čipsetů používá i Samsung. Úlohy grafické jednotky plní Adreno 430 a součástí čipové sady jsou i 4 GB operační paměti LP-DDR4. 32GB datové úložiště půjde dále rozšířit paměťovou kartou microSD.



Hlavní fotoaparát má 13MPix snímač a zvládne také videa v rozlišení 4K. Čelní je pak čtyřmegapixelový a poradí si s videi v rozlišení Full HD (1 920 × 1 080 bodů). Na zadní straně dále zaujme vestavěný snímač otisků prstů, který ze současných smartphonů mají třeba iPhone 5s/6, Samsung Galaxy S5 nebo Huawei Ascend Mate7.

Bohatá je soupiska integrovaných senzorů, ve které nechybí trojosý akcelerometr, gyroskop, světelný senzor a přiblížení, tlakoměr, teploměr, vlhkoměr a UV senzor.

MicroUSB 3.0 konektor podporuje technologii OTG (On The Go) k připojení klávesnice, myši nebo třeba flash paměti. K propojení telefonu s televizí je pak připraveno rozhraní micro HDMI, které se už u smartphonů vyskytuje jen zřídka.

Telefon je napájen akumulátorem kapacity 3 020 mAh a podporuje technologii rychlého nabíjení Qualcomm Quick Charge 2.0. Předinstalována je nejnovější verze systému Android, tedy 5.0 Lollipop. Cena zařízení je stanovena na 799 dolarů, tedy v přepočtu téměř 18 tisíc korun.

Na stejnou čipovou sadu spoléhá i MDP 810 Tablet, ovšem při vykreslování grafiky na 10,1palcovém displeji s rozlišením 3 840 × 2 160 obrazových bodů (4K) bude mít přece jen více práce. Stejná je i velikost paměti RAM. Liší se však porce paměti pro libovolná uživatelská data, která je v tomto případě oproti smartphonu dvojnásobná (64 GB). Možnost jejího rozšíření prostřednictvím paměťové karty microSD samozřejmě zůstává.

Použity jsou i stejné fotomoduly, ale tablet má navíc dvě infračervené kamery. Značně větší displej znamená také citelně vyšší konzumaci elektrické energie, a proto je zařízení vybaveno akumulátorem kapacity 7 560 mAh. Ten je stejně jako u smartphonu výměnný, což u špičkově vybavených zařízení vídáme stále méně.

Cena tabletu je stanovena na 999 dolarů (22 300 korun), bez nákladů na dopravu a DPH. Zařízení jsou však určena primárně pro testování a vývoj aplikací pro nový čipset, do běžného prodeje tak nezamíří. Společnost Intrinsync začne první kusy partnerům distribuovat během druhé poloviny prosince.