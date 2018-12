Stvořili chytré výpočetní monstrum. Snapdragon 8150 smete všechny

Současnému světu mobilních čipsetů vévodí právě zmíněný Kirin 980 a A12 Bionic. Zatímco první pochází z návrhu týmu HiSilicon, za druhým stojí inženýři Applu. Produkcí obě společnosti pověřily tchajwanskou TSMC, která dosud jako jediná umí vyrábět 7nm FinFET litografií.

Co nevidět začne stejným procesem chrlit i novinku z dílen amerického Qualcommu, tedy očekávaný Snapdragon 8150. Přestože to tak z číselného označení nevypadá, jedná se o přímého nástupce typu 845 a právě ten byl do příchodu nového železa Applu a Huaweie nejsilnějším mozkem smartphonů a tabletů.

Snapdragon 8150 má opět obsahovat osmijádrový procesor a jeho velikost má být 12,4 × 12,4 mm. Konfigurace jader bude však mezigeneračně jiná a lišit se bude i třeba od Kirinu 980.

Podle dosavadních informací serveru XDA-Developers budou jádra řazena do tří klastrů v neobvyklé konfiguraci 1 + 3 + 4 (dříve se uvádělo 2 + 2 + 4). Nejvýkonnější jádro označené jako Kryo Gold Plus (vycházet má z mikroarchitektury Cortex-A76) má být taktováno na rovné 3 GHz.

Maximální takt nejsilnějšího jádra se tak mezigeneračně zvýší, verze 845 totiž běží maximálně na 2,8 GHz (výjimkou je herní Asus ROG Phone, u kterého je díky kapalinovému chlazení maximální frekvence popuštěna až na 2,96 GHz).

Ono hlavní jádro v největším klastru má doplnit tříjádro Kryo Gold opět typu Cortex-A76 na nižším taktu 2,4 GHz pro středně náročné úkony. Čtyři zbývající jádra Silver (Cortex-A55) pak mají být v zápřahu při běžném provozu.

Přestože využívána technologie ARM DynamIQ, a Qualcomm ji u svých sad používá od loňského roku, umožňuje v jednom klastru kombinovat silnější i slabší jádra (tedy např. A76 a A75 nebo A55), v tomto případě se výrobce rozhodl pro oddělené řazení do tří samostatných klastrů.

To přitom vyžadovala dřívější technologie big.LITTLE. Důvodem, proč Qualcomm zvolil takto netradiční sestavení, má být velká energetická účinnost, což je dnes po výpočetním výkonu jasně druhý nejdůležitější parametr.

Rychlejší internet i mocnější strojové učení

Součástí čipsetu bude i samostatná NPU, tedy neurální procesorová jednotka se schopností strojového učení. Prvky umělé inteligence, které se dosud využívají především u fotografování a aplikací rozšířené reality, bude nová sada zpracovávat mnohem rychleji než Snapdragon 845.

Ten totiž dedikovanou NPU neměl a procesy strojového učení měl částečně na starost jak samotný procesor, tak i grafická jednotka a v neposlední řadě digitální signálový koprocesor Hexagon 685. Z pohledu AI (Artificial Intelligence, tedy umělé inteligence) tak půjde o velké mezigenerační vylepšení.

Omlazení neunikne ani vestavěný LTE modem. Qualcomm v tomto ohledu dlouhodobě patří na špičku (i proto Samsung své top modely v USA osazuje jeho čipsety a nikoli vlastní řadou Exynos), a přístroje se Snapdragonem 845 možnostmi konektivity předčily i mnohem dražší iPhone X, ovšem ani konkurence rozhodně nespí.

Výzvou je aktuálně samozřejmě standard 5G a Qualcomm už modem těchto kvalit má, jmenuje se Snapdragon X50 a bude součástí nové sady. Intel, který letos ve funkci dodavatele modemů pro Apple vystřídal právě Qualcomm, a to i kvůli soudním sporům mezi oběma giganty, svůj 5G modem jménem XMM 8160 oficiálně představil v minulých dnech. Jeho dokončení přitom bylo klíčové právě i pro udržení klíčového kontraktu s Applem.

Ale zpět ke Snapdragonu 8150. Jakékoli technické detaily sice dosud chybí, ovšem už brzy by mělo být úplně jasno. Podle známého informátora, který na Twitteru působí pod přezdívkou Ice Universe, se totiž oficiální představení neúprosně blíží a proběhnout by mělo už 4. prosince na Havaji.

První smartphony a tablety se Snapdragonem 8150 by tak měly jít do prodeje už během března příštího roku. Naživo takové stroje budou určitě k vidění během tradičního Mobile World Congressu v Barceloně, který se odehraje poslední únorový týden.



Povládne Snapdragon 8150 všem?

Přestože jsou technické informace o novém procesoru kusé, objevují se jeho první výsledky domnělých prototypů v syntetických testech. Takové úniky oficiálnímu odhalení nových čipů vždy předcházejí a nutno říci, že ty nejnovější jsou příslibem, že se Qualcommu podařilo vyvinout skutečnou „bestii“ s obrovským výkonem. Její síla by totiž měla dosahovat měřítek, která brzké (a zřejmě smyšlené) výsledky benchmarků připisovaly Kirinu 980.

V testu AnTuTu totiž součtem nespecifikovaný prototyp se Snapdragonem 8150 dosáhl více než 362 tisíc bodů. Takový výsledek představuje vůči typu 845 přibližně 30procentní nárůst výkonu a oproti Kirinu 980 je podle serveru GSMArena náskok téměř 90tisícový (udávají se výsledky okolo 270 tisíc). Nám však jím vybavený Mate 20 Pro ukázal hodnoty okolo 310 tisíc.

Téměř ve shodě jsme se skóre sady A12 Bionic od Applu. Zatímco GSMArena uvádí 353 tisíc, nám si redakční vzorek iPhonu XR resp. XS Max doběhl pro 358 a 361 tisíc bodů. Tedy jen velmi těsně pod zmíněnými 362 292 body.

Přestože je náskok Snapdragonu 8150 natolik zanedbatelný, že vzhledem k možným výkyvům naměřených hodnot o něm prakticky nelze hovořit, řešení od Applu v něm v každém případě dostane hodně nepříjemného soupeře.

Připomeňme, že AnTuTu kromě síly samotného procesoru testuje i výkon grafiky, paměťové operace a rychlost odezvy uživatelského prostředí.

Bude Snapdragon 8150 nejchytřejším čipem?

Jak Apple, tak i Huawei se při představení svých nových mozků pro smartphony netajily ani schopnostmi vestavěných jednotek strojového učení. A i v tomto ohledu by měl, alespoň ve vodách systému Android, nový Snapdragon 8150 patřit na úplnou špičku.

Totiž v komplexní sadě testů automatizovaných úkonů tento čipset získal celkem 22 082 bodů a srovnávaný Kirin 980 je až na 4.místě. Druhé a třetí místo má pak hodně nečekané obsazení. Prvním překvapivým reprezentantem je MediaTek P80, který stejně jako 8150 probíhá poslední fází testování, s téměř 19,5 tisíci body a pomyslný bronz bral Snapdragon 845 v útrobách OnePlus 6 s více než 12 tisíci body. Přitom nejbližší další v tabulce se stejnými „střevy“ je Google Pixel 3 XL s ani ne 7 tisíci body. Takto velká výkonnostní propast napovídá, že testovaný vzorek OnePlus 6 pravděpodobně měl pozměněný systém a přetaktovaný hardware.

Dalším překvapivým momentem je zjištění nijak výrazného mezigeneračního náskoku mezi Kirinem 980 a 970. Ono asi 11,5 tisíce není vůči bezmála devíti tisícům bodů opravdu žádné dramatické zlepšení.

Jistě, nemáme meziplatformní srovnání s iOS, ovšem bodová převaha 8150 je vůči všem s výjimkou chystaného MediaTeku P80 natolik velká, že nějaký výrazný náskok čipu A12 Bionic ani nepřipadá v úvahu.

Stále lepší i v naší mateřštině

Ať zápolení v oblasti umělé inteligence letos dopadne jakkoli, není pochyb, že nastupuje oblast, která se postupně stane při interakci se smartphony dosti zásadní. Chytřejší NPU totiž dokážou nejen rychleji provést ideální nastavení fotoaparátu k expozici, ale sníží také dnešní téměř neustálou nutnost aktivního připojení k internetu.

Stále více úkonů půjde smartphonům poručit i hlasem, a ačkoli to dnes opravdu spolehlivě funguje jen v angličtině, i možnosti obsluhy naší mateřštinou se zlepšují mílovými kroky. Nejdále je v tomto oboru virtuálních asistentů zřejmě Apple se svou Siri, ovšem ani systémy konkurence, a to Cortana od Microsoftu a Google Now z dílen největšího internetového vyhledávače, zásadně nezahálejí.

Snapdragon 8150 by však podle dosavadních informací mohl být čipem, který bude v této oblasti znamenat zásadní pokrok.