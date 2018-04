Qualcomm podporuje Linux, EV-DV umírá a japonské gay galerie

Vodafone Maďarsko vybíral dodavatele 3G

Maďarský sourozenec českého Oskara (pokud máme na paměti, že Oskar je již vlastně Vodafone CZ) Vodafone Maďarsko si vybíral dodavatele 3G technologie. Nokia bude dodávat jádro sítě, zatímco radiovou část dodá Siemens.

Qualcomm adoptuje Linux a expanduje do WCDMA

S tou adopcí Linuxu u Qualcommu to není zase tak vážné, ale faktem je, že nová čipová sada MSM6550 bude podporovat Embended Linux, což v praxi znamená, že zájemci o stavbu CDMA/WCDMA telefonů s podporou moderních funkcí jako HSDPA nebo EVDO Revize A a využívajících operační systém Linux mají otevřené pole působnosti a bude to pro ně mnohem snazší, než dosud. Do této chvíle totiž musel Linux obsluhovat druhý čip, nyní se BREW spolu s Linuxem podělí o jednu čipovou sadu. Linux se tak stává prvním operačním systémem třetí strany, který Qualcomm ve svých čipových sadách přímo podporuje, zatím se o jejich obsluhu staralo vlastní BREW.

Qualcomm jako výrobce čipových sad pro mobilní telefony je v poslední době pod velkým tlakem. Utíkají mu korejští výrobci, kteří se mocí-mermo snaží vyprodukovat vlastní čipovou sadu a i když se Qualcomm zatím utěšuje, že se jim to nemůže nikdy povést, může to ještě dopadnout všelijak. Navíc už není největším dodavatelem čipsetů pro mobily, tím je TI, jež zaujalo především jednoduššími (=levnějšími) čipsety OMAP2. Qualcomm se hodlá letos zaměřit na WCDMA a nabídnout svá řešení. Již nyní ohlásila firma vzorkové dodávky čipové sady MSM6225 Value Platform určené pro levné WCDMA telefony, přičemž tu je podpora quad-bandu GSM (850/900/1,800/1,900MHz) a WCDMA na 2,1 GHz, ale také multimediálních funkcí jako je přehrávání a záznam videa nebo 1,3 megapixelový fotoaparát.

Kromě toho pracuje Qualcomm na interoperabilitě s japonským FOMA – minulý týden oznámil, že testy kompatibility jeho čipsetů s NTT DoCoMo byly zdárně dokončeny a nic tedy nebude bránit místním výrobcům, aby do svých telefonů začaly dávat i čipové sady Qualcomm.

Méně příjemné pro Qualcomm je, že stejnými testy úspěšně prošel i Ericsson a jeho Ericsson Mobile Platform U100, kterou v roce 2004 používalo zhruba 30% WCDMA telefonů.

Ericsson ruší CDMA

Jinak se ale Ericssonu zase tak skvěle nedaří. Společnost minulý týden oznámila, že restrukturalizuje svoji sandiegskou kancelář, což obnáší propouštění 250 zaměstnanců. Jak se záhy ukázalo, je to také kompletní počet zaměstnanců Ericssonu v americkém San Diegu, takže Ericsson zdejší pobočku ruší. Přitom ji koupil v roce 1999 právě od Qualcommu v rámci vyrovnání sporů ohledně CDMA technologie, v roce 1999 zde pracovalo 1200 zaměstnanců a Ericsson od té doby jejich stavy pravidelně snižoval v souladu s tím, jak byl Qualcomm na trhu úspěšnější. Ericssonu se nepodařilo uzavřít žádný obchod na dodávku CDMA infrastruktury v USA, většinu jich vyškrábl místní Lucent nebo Nortel. Pobočku v San Diegu Ericsson zavře do konce roku a další aktivity na poli CDMA tím omezuje a bude se nadále soustředit na evropské WCDMA nebo na podporu stávajících CDMA klientů.

Nokia prodává divizi profesionálního rádia

Také Nokia jde do ořezávání neefektivních nákladů a prodává svoji divizi profesionálních radiových systémů (PMR) do rukou European Aeronautic Defence & Space Co (EADS). Podle některých zdrojů za tuto divizi Nokia dostane cca 90 milionů euro, Nokia se tím zbaví nepříliš úspěšně prodávaných radiosystémů pro standard Tetra.

PMR divize Nokia má 325 zaměstnanců a do portfolia firmy Nokia se už nějakou chvíli nehodila – od momentu, kdy pádem Dophina bylo zřejmé, že Tetra se nikdy nestane zařízením pro běžné koncové uživatele. U EADS nabízejícího i Tetrapol bude PMR lépe.

Mobilní sommeliér

Korejský operátor KTF přemýšlel, jakou novou praktickou službu by svým klientům nabídl, až na to přišel – mobilního sommeliéra, tedy mobilního znalce vín. Majitel KTF telefonu jednoduše vyfotí etiketu na láhvi vína a odešle ji. Zpět dostane zprávu o tom, jak dobré to víno je, něco o jeho historii a k čemu se hodí. Aplikace má rozpoznávat přes 700 etiket.

Japonsko se baví studenstkým 3G pornem

Japonský operátor NTT DoCoMo prohlásil (asi ne v návaznosti na bombu v podobě korejského mobilního sommeliéra), že se nesnaží najít nějakou killer-app, ale spíše vytvářet prostředí pro třetí strany tak, aby mohli přicházet s vlastními aplikacemi, nabídnout je v mobilních sítích a zpeněžit.

Řada japonských studentů si už svoji aplikaci pro moderní mobily našla. Zábava se v angličtině nazývá Mobile cock portraits a zjednodušeně řečeno, spočívá v portrétování pánských přirození mobilem a jejich vystavování na nejrůznějších k tomu určených stránkách. Řadu příkladů najdete tady a podle dobrozdání četných stránek jde o u japonských studentů opravdu rozšířený způsob využití digitální kamery v mobilu.

Obdobné stránky japonských studentek zatím nejsou. Slečny totiž zřejmě samy nejsou ochotny se podobné exhibice zúčastnit. To napravuje další nový web - zde totiž mohou fotografie svých partnerek přes mobil zveřejnit sami jejich partneři. Pozor, galerie opravdu obsahují velmi explicitní obsah. Inu, s fotomobily a posíláním fotek mobilem bude ještě mnoho legrace.

Dva neznámí se stali největší (Pantech koupí SK Teletech)

Na korejském trhu přichází malé zemětřesení. Korejský výrobce Pantech Curitel bude totiž kupovat 60% podílu v dalším místním výrobci SK Teletech, čímž svůj podíl navýší na cca 89%, zbytek drží menší investoři skrze burzu. Tento obchod dvou u nás prakticky neznámých firem by katapultoval Pantech na korejskou dvojku a odsunul LG na třetí místo. Vloni totiž za místním trhu prodal nejvíce Samsung (7,3 milionu kusů), dále právě LG (3,86 milionů) následované Pantechem (2,48 milionů) a SK Teletech (1,2 milionů). Pantech tím posílí pozici u dominantního místního operátora SK Telecom, jenž obsluhuje více jak polovinu zdejšího mobilního trhu (19 milionů uživatelů). Vládní restrikce ovšem SK Telecomu zakázaly nakupovat od dceřiného SK Teletech více jak 1,2 milionů telefonů ročně a s exportem SK Teletech příliš neuspěl. Kromě toho Pantech stále zvažuje nákup mobilní divize firmy Siemens.

LG Telecom ruší EV-DV

Další předpokládaná vývojová větev CDMA2000 zvaná EV-DV, kde hlas měl putovat stejnou cestou jako data, tedy přes IP vrstvu, zřejmě opravdu zemře, jak ostatně řada odborníků prorokovala. Zatím jediný operátor, který s EV-DV vážně koketoval, korejský LG Telecom oznámil, že z EV-DV projektu definitivně vycouvá a ministerstvo mu již schválilo možnost konverze mobilní licence na EV-DO Revize A. EV-DV sice papírově vypadala na nejslibnější mobilní technologii, v praxi ale velké podpory nedošla, protože operátorům se na ni nechtělo draze migrovat a výrobcům zase podporovat něco, co operátoři nechtějí.