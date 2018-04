Apple zneužívá patenty mrtvé značky. Ženou ho proto k soudu

Apple často proti svým rivalům vyrukoval s patenty, které se týkaly určitých funkcí uživatelského prostředí chytrých telefonů. Ale proti Qualcommu je v aktuální patentové válce použít nemůže. Qualcomm totiž smartphony nevyrábí a dodává jen čipsety a technologie, které umožňují základní fungování chytrých telefonů. Teď se však zdá, že ze strany Qualcommu Apple okusí vlastní medicínu.

Qualcomm totiž vlastní významnou část patentového portfolia někdejší legendární firmy Palm. A součástí tohoto portfolia jsou i patenty na některé funkce uživatelského prostředí operačního systému WebOS, kterým se snažil Palm ještě coby samostatná firma zachytit trend moderních dotykových smartphonů. A podle všeho některé funkce, především v podobě gest, které Palm tehdy s WebOS uvedl a které si patentoval, teď zneužívá Apple u nového iPhonu X.

Není známo, které konkrétní patenty hodlá Qualcomm proti Applu využít, zatím je jen jasné, že se patentové portfolio Palmu zapojí do aktuální vleklé bitvy mezi oběma giganty. Videa z ovládání operačního systému WebOS ovšem ukazují některé podobnosti s ovládáním iPhonu X a je velmi pravděpodobné, že zapojení patentů se týká právě těchto funkcí.

Apple a Qualcomm si vyměňují u soudů jednu žalobu za druhou. Qualcomm nařkl Apple z toho, že používá některé jeho patenty pro rádiovou komunikaci, řízení spotřeby energie a snímání 3D obrazu a přitom za to neplatí. Zneužívání má probíhat od modelů iPhone 7 až po nejnovější iPhone X. To nemusí být zcela liché tvrzení. Apple totiž některé součástky odebírá jak od Qualcommu, tak od jiných výrobců, případně si je může nechávat vyrábět sám. Přitom to ho nezbavuje povinnosti platit za využití patentů Qualcommu.

Kalifornská firma zneužívání patentů samozřejmě kategoricky odmítá. A na Qualcomm vyrukovala s vlastními obviněními ze zneužívání jejích technologických patentů. To, že tedy Qualcomm „vytáhl“ patentové portfolio Palmu, je tak jen další z řady úderů v aktuální sérii sporů. Je více než pravděpodobné, že další podobné útoky budou z jedné či druhé strany následovat. A jisté je, že patentová válka mezi oběma firmami se povleče dlouho.