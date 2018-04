Zjistěte, jestli je ohrožený i váš smartphone. Nic s tím ale neuděláte

Na problém upozornili výzkumníci Check Pointu o víkendu na konferenci Def Con 24, která se konala v Las Vegas. Problém se týká v podstatě všech smartphonů s Androidem, které mají čip od společnosti Qualcomm. A to je opravdu hodně přístrojů, podle posledních odhadů je v nebezpečí skoro miliarda přístrojů po celém světě.

Check Point zranitelnosti nazval Quadrooter, protože se jedná o čtyři samostatné problémy. Jde o chybné ovladače Qualcommu pro komunikaci uvnitř procesoru, využívání sdílené paměti a pro grafický koprocesor. Pokud si uživatel s přístrojem, který nemá vyřešenou jednu ze čtyř chyb, nainstaluje infikovanou aplikaci, tak útočník získá práva pro ovládnutí přístroje. Pak si s telefonem může dělat prakticky cokoliv, včetně přístupu ke všem datům.

V ohrožení jsou přístroje od většiny výrobců, především pak modely s podporou LTE. Ty mají v drtivé většině právě procesor Snapdragon od Qualcommu. V klidu mohou zůstat například majitelé top Samsungů S6 a S7, protože pro evropský trh u nich výrobce používá vlastní procesor Exynos. Podobně vlastní procesory používá i Huawei. Bez problémů jsou pak i telefony s procesory od MediaTeku.

Pokud si nejste jisti, jaký procesor váš smartphone používá, tak společnost Check Point připravila aplikaci, která pozná procesor i případné záplaty systému, které problém řeší. Aplikace se jmenuje QuadRooter Scanner a je zdarma k dispozici v obchodě s aplikacemi Google Play.

Je tu ale jeden problém, chyby jsou sice již opravené, ale než se dostanou do telefonů, bude to trvat a u některých přístrojů k tomu nemusí vůbec nikdy dojít. Qualcomm totiž už vydal opravy, zareagoval i Google. Takže třeba Nexusy se opravy dočkají poměrně brzy. Ale u dalších značek bude oprava záležet na tom, jak rychle a jestli vůbec opravy zakomponují výrobci do nové či upravené verze Androidu pro každý konkrétní přístroj.

Check Point v tomto směru upozorňuje na velkou zranitelnost Androidu právě kvůli roztříštěnosti. Výrobci, kteří produkují smartphony s čipy od Qualcommu, mají v nabídce desítky modelů. Je tak možné, že pro některé starší opravu systému už vůbec nepřipraví a u dalších to může trvat pořádně dlouho. Jedinou obranou je tak maximální obezřetnost při instalaci aplikací, především mimo oficiální aplikační portál Google Play.