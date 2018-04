Qtek 8310 - telefon chytřejší, než si myslíte

Historie chytrých telefonů postavených na operačním systému Winows Mobile se začala psát v roce 2003, kdy společnost Eurotel uvedla na trh první přístroj pokřtěný jménem Eurotel SmartPhone. Tento telefon se ale svými rozměry natolik ignoroval tehdejší trend zmenšování přístrojů, že si zákonitě vynutil nástupce. Jeho mladší bráška, který do nabídky Eurotelu vstoupil se stejným názvem a římskou dvojkou na konci, ale tento neduh odstranil.

Nejen vzhled je ale třeba vylepšovat. Každá novinka s sebou přináší i pár funkčních či jinak zásadních změn. U nového Qteku 8310 (u Eurotelu Smartphonu 8310) se v zásadě jedná o čtyři základní kameny - nenávaznost jména na své předky, nový operační systém Windows Mobile 5, povedený vzhled a v této třídě mobilů dosud nezvyklá podpora bezdrátových sítí WiFi. Qtek 8310 je jednoduše telefon, který míří skutečně vysoko - dokonce výše, než nynější král trhu, Nokia N70.

Vzhled - šarmantní elegán

Qtek zvolil po vzoru téměř všech chytrých telefonů klasickou konstrukci. Oproti svým předchůdcům se ale poučil a na první pohled na něm nepoznáte jeho vyšší IQ. Působí skutečně střídmě a kombinace matné šedé a leskle černé barvy mu dodává notnou dávku šarmu. Jeho design je skutečně povedený a rozměry 108 × 46 × 17 mm a hmotnost 106 gramů jsou v kategorii chytrých telefonů naprosto bezkonkurenční hodnoty, které snesou srovnání i s běžnými telefony.

Kompaktnímu tělu přístroje dominuje rozměrný displej, který se může pochlubit velmi jemným rozlišením 240 × 320 obrazových bodů a podporou 65 000 barev. Samozřejmě používá aktivní technologii TFT, díky níž jsou informace dostatečně čitelné i na přímém slunečním světle. Pod displejem se tísní čtveřice funkčních kláves uspořádaných do velice úzkého proužku. Jejich ovládání není zrovna příjemné a vyžaduje notnou dávku cviku.

Numerická část je už trochu jiná káva. Její klávesy jsou dostatečně velké a kladou příjemný odpor. Stejně povedený je i pětisměrný joystick, kolem kterého nalezneme i klávesy pro ovládání hovoru a dvě hot klávesy pro rychlý přístup ke kalendáři a doručeným zprávám SMS. Bílé podsvícení klávesnice by mohlo být sytější, ač po zkušenostech s jinými výrobky firmy HTC jsme za méně pronikavé světlo možná i rádi.

Boky telefonu ukrývají kolébkovou klávesu pro ovládání hlasitosti, klávesu pro rychlé zapnutí/vypnutí rádiových částí systémů Bluetooth a Wifi a na opačné straně klávesu sloužící ke spuštění aplikace fotoaparátu. Stiskem prvních dvou jmenovaných kláves pak lze vyvolat hlasové ovládání či hlasový záznamník.

Zadní strana již tradičně patří integrovanému fotoaparátu doplněnému o malé zrcátko. Nalezneme tu i gumovou záslepku konektoru pro připojení externí antény. Zbytek tvoří plastová skořepina kryjící baterii. Ta má kapacitu 1150 mAh a dokáže přístroj udržet při životě až 250 hodin v pohotovosti či 5 hodin nepřetržitého hovoru. Škoda je umístění slotu paměťové karty miniSD pod baterií, čímž se stává nepřístupný bez nutnosti vypnutí přístroje.

Horní část přístroje ukrývá okénko infraportu a hlavní vypínač systému. Jeho krátkým stiskem vyvoláte nabídku profilů, v níž se ukrývá i možnost uzamčení kláves či celého zařízení. Prakticky se nám jeví i režim letadlo, který vypne GSM modul telefonu. Zamknout klávesnici lze ale i jednodušeji delším podržením klávesy s červeným sluchátkem. V nastavení lze najít i volbu, která umožní po stisku klávesy pro odemčení telefonu zobrazit hodiny, čímž si ušetříte odemknutí telefonu v případě, že pouze chcete zjistit čas.

Velmi zajímavě jsou řešeny indikační diody stavu baterie a zapnutí bezdrátových technologií, které se nenápadně schovaly do pětice otvorů reproduktoru. Vespod se již klasicky nachází MiniUSB port společně s výstupem na přiložený stereo headset. Zvuk linoucí se z těchto sluchátek je pak poměrně kvalitní, žádné zázraky od nich ale nečekejte.

Ovládání - konečně matice

Prostředí Windows Mobile 5 se oproti předchozím verzím moc neliší. Je zcela lokalizováno do češtiny a Home obrazovka je stále jeho základním kamenem. Uživatel má přitom možnost zvolit si několik oficiálních vzhledů této obrazovky od Microsoftu, případně je na internetu k dispozici ke stažení mnoho dalších. Naleznete tu informace o zvoleném profilu, nadcházejících událostech v kalendáři či o zmeškaném hovoru a příchozích zprávách. Horní řadu pak tvoří zástupci naposledy spuštěných programů.

Hlavní změnu ale přináší samotná nabídka Start. Oproti předchozím verzím již není tvořena jen textovým seznamem voleb, ale maticí 3 × 3. Tu lze ovládat analogickým převedením na příslušné numerické klávesy. Hlubší nabídky jsou již pouze textové a na jejich levém okraji je vždy uvedeno číslo klávesy, kterou ji lze spustit. Pokud si na klávesové zkratky zvyknete, lze s telefonem pracovat skutečně rychle. Velmi nám ale vadí nemožnost přeskládání položek menu dle libosti, ač i tento neduh ošetřují programy třetích stran.

Telefonování a zprávy - žádná změna

Qtek 8310 je tribandový (900/1800/1900 MHz) telefon, tudíž není problém se s ním dovolat i za velkou louží. Díky jeho střídmým rozměrům a kvalitnímu reproduktoru je telefonování velmi příjemná záležitost. V případě nutnosti lze použít i hlasitý odposlech, případně se lze spolehnout na již zmiňovaná přiložené handsfree. Díky technologii Bluetooth můžete použít i bezdrátový headset.

Telefonní seznam u Windows Mobile je již klasicky omezen pouze dostupnou pamětí. K nespočtu kontaktů tak uložíte nespočet poznámek včetně takových detailů, jako je jméno manželky či počet dětí dané osoby. Celý telefonní seznam lze samozřejmě jednoduše synchronizovat s MS Outlookem. Již mnohokrát jsme chválili propracované vyhledávání pomocí predikce T9. Nezáleží totiž na tom, jestli máte napsáné nejdřív jméno a pak příjmení. Telefon hledá podle řetězce znaků kdekoliv v textu.

Ani u zpráv žádné novinky nehledejte. Oproti starší verzi se jen nepatrně změnily kontextové nabídky, které jsou nyní o trochu přehlednější. Logika práce se zprávami ale zůstává stejná. Na jednom místě tak lze pracovat s SMS, MMS i emailovým klientem. Ten může stahovat poštu pomocí protokolů POP3/IMAP4 případně spolupracovat s MS Exchange nebo zprávy pouze synchronizovat s Outlookem. Při tvorbě zpráv jste informováni o všech důležitých informacích.

Windows Mobile již v základu disponuje i služnou MSN Messenger, která je určena k rychlému zasílání zpráv. Tato komunikace v reálném čase vám tak může uštědřit mnoho SMS a tím i peněz. Aplikace je pak doplněna i o další služby jako je Hotmail či odkaz na stránku MSN Mobile. To vše pod jednou složkou nazvanou Pocket MSN.

Kancelář a data - UMTS neumí

Z pohledu datových přenosů je na tom novinka velice dobře. Ač ji někdo může vyčítat chybějící podporu UMTS sítí, bude pro mnohé větším lákadlem implementace WiFi modulu. Na veřejných přístupových bodech tak budete moct s telefonem datovat mnohdy rychleji, než v síti třetí generace. Kouzlo podpory WiFi ale objevíte především v domácích WLAN sítích. Na jiných místech pak můžete pro připojení k internetu využít GPRS nebo EDGE. Obě technologie pracují s nejvyšší třídou 10.

K prohlížení internetu přímo v telefonu je nabídnut známý Pocket Internet Explorer. Bohužel se ale ani s novým operačním systémem nikterak nezlepšil, tudíž prohlížení stránek není moc komfortní. Pro plné využití možností kvalitního displeje tak doporučujeme vyzkoušet Opera Browser, který díky implementované technologii SSR (Small Screen Rendering – přizpůsobení formátování obsahu velikosti obrazovky) posouvá prohlížení webu zas o kus dále.

Z pohledu organizace času je na tom nový Qtek výborně. Namísto opakované chvály povedeného kalendáře se ale zaměřme na malé nedostatky. Tím je bezesporu budík. Je opakovaný, což je samozřejmě plus, avšak jeho nastavení je stále zcela zbytečně schováno hluboko v nabídce. Přitom by stačilo přidat možnost jeho nastavení do aktivního režimu podobně, jako je tomu u Windows Mobile pro Pocket PC.

Telefon nabízí i jednoduché úkoly, hlasový záznamník a hodit se bude i konvertor či kalkulačka. K počítači telefon připojíte pomocí dodávaného datového kabelu, případně díky infraportu nebo modernější technologii Bluetooth. O synchronizaci se pak stará program ActiveSync, jehož funkčnosti se dá vytknout jen pramálo.

Multimedia - megapixel a MP3

Zábava je též silnou stránkou mobilních oken. Multimediální možnosti jsou dány především vestavěným Media Playerem, který je schopen přehrávat nejpoužívanější audio formáty včetně MP3 a AAC. Samozřejmě umí přehrávat i video a to i streamované. Pro přehrávání filmů bychom ale doporučovali program jiný, jako MP3 přehrávač ale Media Player plně dostačuje.

Pokud chcete přístroj používat jako přehrávač MP3, smiřte se s nákupem paměťové karty. Vestavěná paměť je totiž 64 MB RAM a 64 MB ROM. Jejich součet 128 MB je sice poměrně lákavý, jelikož si ale systémové nástroje ukusují většinu, uživateli je přístupných přibližně 50 MB.

Qtek 8310 je vybaven vestavěným megapixelovým fotoaparátem. Ten umožňuje pořizování fotografií v rozlišení až 1280 × 960 bodů, na výběr máte i rozlišení nižší. Před samotným fotografováním lze nastavit vyvážení bílé, jas či barevný efekt. Využít můžete i až čtyřnásobného digitálního zoomu s jemným přibližováním.

Výsledné fotografie jsou poměrně nekvalitní. Za horších světelných podmínek je tak na fotografiích značný šum a většinou jsou pořízené záběry i velice rozmazané. Telefon si kromě statických záběrů poradí i s videem, jehož maximální rozlišení je 176 × 144 obrazových bodů. Na výběr přitom máte ze tří formátů - MPEG4, H.263 a Motion-JPEG AVI.

Pro chvíle nudy nabízí přístroj dvě oblíbené hry. První zvaná Bubble Breaker je velmi jednoduchá, avšak chytlavá hra, která má za účel poskládat co nejvíce bublinek stejné barvy k sobě a poté je s nejvyšším možným bodovým ziskem bouchnout. Druhou hrou je pak notoricky známý Solitaire. Pokud vám nebudou dostačovat, stačí se spolehnout na rozhraní samotného operačního systému nebo na Javu MIDP 2.0.

Suma sumárum

Proč ho koupit? povedený design

podpora EDGE a Wi-Fi

MP3/AAC přehrávač

Bluetooth a IrDa port

dílenské zpracování

cena Proč ho nekoupit? horší fotoaprát

T9 zkracuje zprávy

titěrné funkční klávesy Kdy? prosinec 2005 Za kolik? 11 890 Kč včetně DPH

Snad ani netřeba zdůrazňovat, že před námi stojí opravdu špičkový přístroj. Pokud si vzpomeneme na první Eurotel SmartPhone, nezbude nám nic jiného, než se nostalgicky pousmát. Qtek 8310 je prozatím nejlépe vybavený chytrý telefon na platformě Windows Mobile, přičemž svou funkční výbavu dokázal zabalit do velice pohledného a hlavně malého kabátku.

Abychom ale jen nechválili, stále postrádáme výrazné změny v softwarové výbavě. Microsoft jakoby usnul na vavřínech a změny s novými verzemi systému jsou skutečně minimální. To je bezesporu škoda, protože jinak by si u nás tento Qtek získal o mnoho větší sympatie. I přes malé nedostatky se ale jedná o skutečně vynikající produkt hodný pozornosti širokého spektra uživatelů.

Za zapůjčení produktu děkujeme společnosti PalmPC.