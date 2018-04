Qt Palmtop Environment, Linux na PDA

Grafické rozhraní systému Qt Palmtop Environment společnosti Trolltech svým designem nepřipomíná nic, co by v současné době bylo na kapesních počítačích k vidění. Stínované mnohobarevné ikonky předznamenávají nároky kladené na PDA, pro které je celý systém navržen - zatím je ověřena funkčnost na procesoru StrongARM s taktem 206 MHz (má ho mimo zmíněného Sharpu i prototyp Ericsson Screenphone, ten se ale na trh patrně už pod tímto názvem nedostane). Qt Palmtop Environment ovšem můžete provozovat i na procesorech MIPS, Intel x86, Motorola 68xxx a všude tam, kde běží Linux - a to jak na barevných, tak i na monochromatických displejích, jedinou podmínkou je alespoň 2 MB RAM (varianta pro low-end smartphones) a 4 MB paměti Flash (existuje ale i úsporná 800 KB varianta). Celý systém je i se svým propracovaným systémem záložek navržen velmi úsporně a zejména ovládací prvky nijak zvlášť nezabírají drahocenné místo na displeji. Qt Palmtop Environment je tedy kompletní "okénkový" operační systém obsahující manager souborů, panel pro spouštění aplikací, task manager, několik her, textový editor, adresář, kalendář, multimediální browser, HTML browser, HTML editor a řadu dalších standardních aplikací vyskytujících se v každém multimediálním operačním systému.











































Uživatelské rozhraní celého systému lze navíc měnit v závislosti na potřebách uživatele, k dispozici je zatím celkem šest různých GUI včetně sedmi barvových schémat. Co se týče národních lokalizací, čeština pochopitelně chybí, zato můžete mimo standardní angličtiny a němčiny pracovat třeba i v korejštině, čínštině nebo japonštině. Celý systém je pochopitelně přizpůsoben ovládání přes dotykový displej (čemuž většinou odpovídají i velikosti některých důležitých systémových tlačítek v aplikacích) a najdete v něm všechny obvyklé aplikace, jako je kalkulačka, hodiny, nastavení času v libovolném časovém pásmu, adresář, "debilníček", textový editor a další základní programy.Multimedialitu podtrhuje integrovaný MediaPlayer schopný mimo statické grafiky (základními podporovanými formáty je JPEG a PNG) přehrávat samozřejmě i video a zvukové záznamy ve formátu MP3 - vše jak z paměti, tak i z paměťové karty (pokud ji dané zařízení má). Součástí systému je pochopitelně i síťová podpora přes protokol TCP/IP, přenos dat přes terminál (RS232 apod.) a poměrně komfortní task manager umožňující podle typu aplikace měnit její prioritu. Pokud chcete, můžete přes VNC server/klient ovládat PDA s Qt Palmtop Environmentem i na dálku, sympatická je i podpora fontů ve formátech TrueType, Adobe Type 1 a všeobecně také bitmapových fontů z Windows a BDF fontů ze systému X11, vše samozřejmě včetně vyhlazování (závisí na typu fontu).Qt Palmtop Environment je k dispozici formou licencí, které nejsou typicky určeny uživatelům, nýbrž výrobcům PDA, a proto určitě nikoho nepřekvapí částky v rozmezí 2,325 až 3,900 USD za jednu licenci, při větším počtu jsou pochopitelně poskytovány výrazné slevy. Zda se tento zajímavý a v oblasti PDA zařízení dosud netradiční operační systém prosadí, to už záleží na výrobcích PDA a v neposlední řadě také na počtu externích aplikací, které budou pro Qt Palmtop Environment k dispozici.