Qool - nový smartphone s OS Palm a 1,3 MPX fotoaparátem

Singapůrská společnost Qool labs představila na právě probíhající konferenci PalmSource Euro DevCon 2004 v Mnichově nový smartphone s operačním systémem Palm 5.4 Garnet. Telefon má rozevírací koncepci a pouze jeden displej - odklopný flip má průhledové okénko. Displej je samozřejmě dotykový a v úhlopříčce měří 7,11 centimetru. Barevný displej slouží také jako hledáček pro vestavěný 1,3 megapixelový fotoaprát, který je umístěný na zádech přístroje. Rozměry nového chytrého telefonu jsou 103,5 x 57,7 x 24 milimetrů a hmotnost je 139 gramů.

Použitý procesor je Motorola Dragon Ball ARM9 taktovaný na 200 MHz. Nový smartphone podporuje tři pásma GSM 900/1800/1900 MHz a nabízí GPRS třídy 10. Telefonu chybí Bluetooth, přípojení k počítači je možné pouze přes infračervený port a přes USB datový kabel. Bluetooth by v budoucnu mohlo být dostupné přes kartu SDIO. Telefon podporuje paměťové karty SD/MMC. V telefonu nechybí běžná výbava daná použitým operačním systémem jako je MP3 a MPEG4 přehrávač. Nový smartphone by se měl začít prodávat i v Evropě a to už od listopadu. Předpokládaná cena je okolo 500 Euro (pod 16 000 Kč).