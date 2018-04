QIP - Otestovali jsme nového ICQ kecálka pro mobily. Je zdarma

Pokud často a rádi klábosíte se svými přáteli prostřednictvím ICQ, pak jste již patrně v minulosti přišli na způsob, jak být na příjmu i za pomoci mobilního telefonu. Průlomovou aplikací, která desetitisícům uživatelů po celém světě zajistila přístup k jedné z nejpopulárnějších komunikačních platforem, je nepochybně program s názvem Jimm. Každou chvíli nám jeho výrobci představují nové a nové verze, které přinášejí spoustu zajímavých funkcí.

Před několika dny však z Ruska připutovala nenápadná aplikace s názvem QIP (zkratka anglického spojení Quiet Internet Pager). Je zdarma a po jejím testování usuzujeme, že Jimm má novou a schopnou konkurenci.

Na první pohled

Po spuštění aplikace, což proběhne prakticky během sekundy, je nejprve potřeba zadat vaše UIN (identifikační číslo) a heslo. Tyto informace lze vložit například do kolonky v menu Settings. Nemusíte se obávat, že byste se v menu neorientovali. Při prvním použití QIP totiž nejsou uživateli nabízeny žádné složitější možnosti.





Program se vás tak ihned zeptá na potřebné informace k vašemu ICQ účtu a samozřejmě vás také požádá o volbu datového profilu, pomocí kterého se připojujete k internetu. Jakmile si budete jistí, že jsou všechny informace v pořádku a aplikace je řádně nastavená pro připojení na internet, stačí stisknout tlačítko s nápisem Menu a zvolit status, pod kterým si přejete být přihlášeni.

Jsme přihlášení. A co dál?

Jakmile se aplikace spojí se serverem ICQ a verifikace vašich přihlašovacích údajů bude v pořádku, na displeji se zobrazí seznam vašich kontaktů (i včetně rozřazení do jednotlivých uživatelských skupin). Velkou výhodou je, že pokud máte v jedné skupině větší množství přátel, dokáže aplikace vytvořit i druhý sloupec, čímž se zvýší celková přehlednost displeje a především nebudete muset zbytečně listovat, abyste nalezli požadovaný kontakt.





Je samozřejmostí, že zobrazení uživatelů ve skupinách lze vypnout. Jednoduše v menu kliknete na položku Hide groups a vaše kontakty se smíchají dohromady. Pokud budete chtít zobrazení skupin zachovat, ale přesto nebudete mít o nějakou zájem, můžete ji srolovat. Stejně tak si můžete vybrat, zdali chcete mít zobrazené pouze aktivní nebo i offline uživatele.

Jednoduché, přehledné a rychlé ovládání

Veškerý pohyb v hlavní nabídce probíhá ihned. Při našem testování jsme se nesetkali s jedinou situací, kdy bychom na něco čekali či se v menu nějakým způsobem ztratili. Celkový dojem z prostředí aplikace také vylepšuje všudypřítomnost zvuků typických pro ICQ. Pokud se tedy někdo z vašeho listu kontaktů připojí, uslyšíte zaklepání; jestliže vám pak přijde od někoho zpráva, dětský hlásek „o-ou“ vás na ni důrazně upozorní.





Pro zvýšení přehlednosti můžete stisknout tlačítko s hvězdičkou. Po tomto úkonu se zobrazení vašich kontaktů roztáhne na celý displej a „na jeden pohled“ tak můžete vidět mnohem více informací.

Obědváte? Dejte o tom vědět ve statusu!

Narozdíl od prvního spuštění aplikace už se při spojení se serverem ICQ nedá o strohosti menu vůbec hovořit. Nabídka funkcí je pestrá a vyrovnává se prakticky všem možnostem v klasickém ICQ klientu na počítači. Můžete si změnit svůj status, a to na Online, Free for Chat, Evil, Depression, Home, Work, Lunch, Away, Not available, Occupied, Do not disturb nebo Invisible.





Jak sami můžete posoudit, přednastavených statusů je opravdu mnoho, a tak si snad každý uživatel dokáže v jakékoliv situaci vybrat. Kdybyste náhodou zapomněli, jaký status máte aktuálně nastavený, na liště umístěné ve spodní části displeje můžete nalézt jeho ikonku. Stejně tak je v této části zobrazený přesný čas.

Pracujeme s kontakty

Než se rozhodnete někomu poslat zprávu, v uživatelském menu lze o daném kontaktu zobrazit podrobnosti, přidat ho do visible (viditelného) nebo invisible (neviditelného) listu, zařadit ho mezi uživatele, které ignorujete, zobrazit si historii komunikace, vymazat ho, případně požádat o autorizaci. Při psaní zprávy vše probíhá takřka stejně jako na počítači. Ve spodním okně můžete napsat svůj text a v horním (a zároveň větším) vidíte všechny odeslané a přijaté zprávy s daným uživatelem.





Povídání s vašimi známými nebo kolegy může být navíc o to příjemnější, že aplikace QIP nabízí opravdu širokou škálu nejrůznějších smajlíků. Nechystáme se je zde podrobně popisovat. Jestliže si je chcete prohlédnout, přikládáme vyfocený displej s jejich přehledem.

Je QIP opravdu tak dokonalý? Nebo něco chybí?

Symbianovou aplikaci QIP lze opravdu označit za jednoho z nejkvalitnějších ICQ klientů pro mobilní telefony. Jak již bylo řečeno, největším konkurentem je pro něj program Jimm. Přestože je ruský QIP rychlý, přehledný a nenalezli jsme prakticky žádné větší chyby, Jimm má stále o trochu navrch. Co jsme totiž v námi testované aplikaci narozdíl od konkurence postrádali, je například možnost odesílat fotografie či nejrůznější soubory. Ačkoliv mnoho lidí takové služby ve svém mobilním telefonu nepoužívá, určitě by se podobné funkce čas od času hodily. Nyní můžeme jen doufat, že se jich dočkáme v některé z příštích verzí. Jestliže jste si však jistí, že ICQ vám slouží pouze k vyměňování zpráv s vašimi přáteli, vřele rychlý, bezproblémový a freeware program QIP doporučujeme.