PyroPro - nejen MP3 pro Palm V!

PyroPro nebude zajímavý pouze pro posluchače hudby v MP3 formátu - po jeho nasazení na Palm V/Vx získáte navíc přístup k další paměti, což na tomto přístroji bez rozšiřovacího slotu dosud nebylo možné.

Nejdříve několik parametrů:

- 256 MB interní paměť typu flash

- stereo výstup na sluchátka v CD kvalitě

- digitální hlasový záznamník

- USB rozhranní k PC

- přenosová rychlost - 1 megabyte za 3 vteřiny

- dobíjení Palmu z baterií PyroPro

- funguje i jako samostatný přehrávač

- podpora audio formátů MP3, AAC a WMA

- podpora ID3 k zobrazení jména hudebníků, názvu skladby apod.

- 2 AA baterie vydrží až 24 hodin

Zajímavý software

Přiložený PyroPro přehrávač by měl mít zajímavé schopnosti - třeba zobrazení názvu skladby a jména hudebníků/zpěváků, zobrazovač délky sklady s přechodem na jinou část kliknutím na displej Palmu, posuvník na změnu hlasitosti, tlačítka pro přechod na další skladby apod. Uživatel by zde měl nalézt i funkce "shuffle", či "repeat" - vše k ovládání prostřednictvím pera. Layout obrazovky lze měnit pomocí přednastavených skinů.

Dalšími vymoženostmi softwaru jsou funkce Full Playlist (PL) a grafický equalizér (EQ) s přednastavením i manuálním ovládáním.

Zajímavou schopností je to, že můžete Palm během přehrávání používat i pro jiné aplikace, či jej úplně vypnout. Majitelé Palmů možná uvítají i schopnost dobíjení interních Li-Ion baterií i funkce HotSyncu bez nutnosti připojovat Palm V do kolébky.

Záznamník

Interní mikrofon vám promění PyroPro v hlasový záznamník ve *.wav formátu - nahrané soubory můžete na PyroPro přehrát, či je odeslat do PC.

Rozšíření paměti Palmu

Pomocí přiloženého softwaru lze zálohovat a obnovovat data i programy z Palmu, i zpětně přenášet data z PyroPro do Palmu.

256MB paměť umožní nahrát do PyroPro hi-fi audio přes 8 hodin. Zařízení by se mělo začít prodávat na konci srpna 2001, předpokládaná cena je $400.

Výrobce: PocketPyro

Náš názor

Pochopitelně cena zařízení je hodně vysoká a převyšuje dokonce cenu samotného počítače Palm Vx. První, co nás napadne, je to, že investice do Palmu Vx a PyroPro převýší cenově i nový Clie N710C, který v sobě má nejen MP3, ale i barevný displej, vysoké rozlišení a spoustu dalších funkcí.

Zůstává zde ale stejně ještě dost velký trh stávajících majitelů Palmů V/Vx, kteří v blízké době nehodlají upgradovat na vyšší model (třeba čekají, jak dopadne "válka formátů", či čekají na Palmy nové generace s PalmOS 5.0), a přesto by chtěli svůj Palm rozšířit o další možnosti.

Parametry PyroPro vypadají výborně a pro majitele Palmů V/Vx by tedy mohlo být toto zařízení velmi zajímavé. Dodá jim totiž nejen MP3 přehravač s nadprůměrnou pamětí, ale i kapacitní záložní zdroj paměti na data i programy, hlasový záznamník, náhradní nabíječku i USB rozhranní.