iPhone Dev Team zveřejnil nový nástroj Pwnage, který umožní nahrávat do iPhonu jakýkoliv firmware (včetně ještě oficiálně nezveřejněného firmware 2.0), a to i upravený bez certifikace Apple. To by mohlo vést i k portování jiných operačních systémů na iPhone.

Pwnage Tool je prozatím dostupný pouze pro počítače Mac, Windows bude podporováno v dohledné době. Stáhnout Pwnage Tool si můžete zde.