Původních 160 znaků zadarmo dnes vydělává miliardy

Během loňského roku prolétlo vzduchem více než bilion textových zpráv. V roce 2004 jich bylo odesláno 760 miliard.

Do roku 2010 se očekává, že by počet odeslaných textovek měl dosáhnout na dvojnásobek loňského roku. Operátoři by tak vydělali až padesát miliard dolarů.

Jenom na čínském trhu, který se svými 409 miliony zákazníky vévodí světovým statistikám v počtu klientů, jich bylo odbaveno 2,7 miliardy.

Textové zprávy byly původně určeny jen jako doplňková služba. V mnoha zemích byly zpočátku nabízeny automaticky se zavedením mobilní sítě GSM zdarma. Hodně rychle se ale stala služba velmi oblíbenou a operátoři ji začali ihned zpoplatňovat. Jedná se tak dnes o jednu z nejpředraženějších komunikačních služeb vůbec.

Vláda textových zpráv je ale ohrožena. Podle analýzy agentury Ovum by měl klasické textovky do pěti let nahradit mobilní instant messaging. To je alarmující zpráva především pro operátory, kterým z textových zpráv plynou nezanedbatelné zisky.

Textovky mají silnou základnu

Z uživatelského pohledu je posílání textovek základní možností mobilních telefonů. Jsou rychlé a nahradily tak pohledy a blahopřejné lístky.

Během svátků na konci roku a nebo během Valentýna registrují operátoři stále větší textovkový provoz ve své síti. Otázkou je, jak rychle bude trvat, než si uživatelé zvyknou na mobilní kecálky, které jsou zase většinou spojeni s počítači.

Operátoři zatím váhají

Operátoři se pomalu obrací k této možnosti, která by mohla nahradit stávající SMS. Snaží se vymyslet standard, který by pro mobilní kecálky nastavili. T-Mobile, Orange, Vodafone a další operátoři sdružení v GSM asociaci se shodli na aplikaci Personal IM, která by byla kompatibilní s nejčastěji používanými messengery.

Zatím se ale největší operátoři internetovým alternativám komunikace brání. Klasický model posílání zpráv textovkami byl dost výnosný a budou ho neradi opouštět minimálně do té doby, než najdou způsob ke zpoplatnění internetových kecálků.

Jeden standard už ale existuje. Jmenuje se Wireless Village. Ten ale opreátoři bojkotují hlavně proto, že není jednoduše zpoplatnitelný. Operátorský standard by měl mít zpoplatněné odchozí zprávy hned v základu. U operátorů by se tak měli první kecálkové objevit koncem roku 2006. Analytici tvrdí, že v roce 2009 by mohl generovat příjem až ve výši jedné a půl miliardy dolarů.

Vodafone i T-Mobile zatím v zahraničí blokují jak mobilní internetové kecálky, tak i volání přes internet. "V případě detekování kterékoliv z těchto služeb si T-Mobile vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu se zákazníkem a odpojit jeho SIM kartu od sítě," uvádí smlouva na poskytování služeb britského T-Mobile. - více zde...