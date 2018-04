Nokia (ta původní) připravuje nositelnou elektroniku a možná i něco víc

Původní finská Nokia podle serveru Nokiapoweruser.com připravuje vlastní produkty. Má to být nositelná elektronika a lifestylové přístroje pro lokalizaci. Celý projekt původní finské značky nese označení Project Crystal.

Problém je ale se značkou. Původní Nokia totiž podle všeho nemůže použít značku Nokia, na kterou by měl mít práva Microsoft až do roku 2015. Nové produkty tak ponesou značku HERE, tedy stejnou jako mapy, která původní Nokia nadále vyvíjí.

Server Nokiapoweruser.com se v případě možného uvedení přístrojů HERE odvolává na nabídku pracovních míst v původní Nokii. Podle zmiňovaného serveru původní Nokia pracuje i na něčem souvisejícím s Androidem a fotoaparátem.

Nokia už v červnu letošního roku uvedla launcher Nokia Z, tedy uživatelské prostředí pro systém Android. Více o Nokia Z launcheru si můžete přečíst zde.

S Androidem naopak končí nový vlastník Nokie Microsoft, a to krátce po uvedení modelů řady X na trh (více zde). Podle nepotvrzených zpráv Microsoft končí i s obyčejnými telefony řady Series 40 a dotykovými mobily řady Asha (více zde).