Push to Talk - Blíží se lavina podobná SMS?

Push to Talk (PTT) je služba, která se implementuje v mobilních sítích. Jednoduše řečeno přináší Push to Talk uživatelům funkci klasické vysílačky na mobilní telefon. Operátoři si od PTT slibují zvýšení ARPU (průměrný příjem na zákazníka).

Jako první nabídl tuto službu zákazníkům americký operátor NexTel ve své síti iDen v roce 1996. Původně bylo PTT zpřístupněno jen lokálně, ale postupně se rozšířilo téměř na celou síť. Podle informací Nextelu si jejich službu označenou jako Direct Connect vyzkoušelo koncem roku 2003 přibližně 90 % jejich zákazníků. Na takovou poptávku zareagoval další velký americký operátor Verizon Wireless spuštěním PTT v srpnu 2003 a během následujících šesti měsíců registroval přes 100 000 aktivních uživatelů PTT.

První řešení PTT byla proprietární a nebylo u nich například možné volat do sítě jiného operátora nebo na telefon jiného výrobce. Na podzim 2003 předaly společnosti Ericsson, Motorola, Nokia a Siemens své specifikace OMA (Open Mobile Alliance), která nyní pracuje na finálním standardu. Ten by měl být k dispozici do konce tohoto roku a přinese možnost komunikovat pomocí PTT mezi telefony jednotlivých výrobců a pravděpodobně i mezi různými operátory (NNI – Network to Network Interfaces).

Předpokládané příjmy z mobilních služeb v západní Evropě. PTT patří do skupiny VoIP (Voice over IP). Zdroj: Siemens

Někteří operátoři tak s nasazením PTT čekají do doby, než bude finální specifikace hotová. První telefony se standardem PTT se mohou objevit na trhu v závislosti na dokončení specifikace někdy v polovině příštího roku.

Dnes již byla tato služba nasazena ve dvaceti případech po celém světě. Standard Insider uvádí, že přibližně 65 % řešení PTT běží v sítích GSM a 35 % v sítích založených na CDMA. V příštích šesti měsících se navíc očekává spuštění Push to Talk v mnoha zemích (například na Slovensku).

Prvním terminálem s podporou PTT, který se u nás dostal na trh, je Nokia 5140. Málokdo si ovšem mohl tuto službu u nás vyzkoušet, protože pro její chod je potřeba podpora ze strany operátora. Žádný z tuzemských operátorů ji zatím nenabízí.

Telefony s podporou Push to Talk mají jedno tlačítko vyhrazené pro zahájení konverzace. Podle OMA specifikace se volající může operovat v režimu automatické odpovědi (auto answer), kdy se z reproduktoru volaného telefonu rovnou ozve hlas volajícího nebo v režimu manuální odpovědi (manual answer). V tomto případě volající hovor přijme podobně jako klasické volání.

Aktivita Open Mobile Alliance podle jednotlivých témat. Zdroj: Standard Insider

Push to Talk v GSM/GPRS síti trpí zpožděním, způsobené kvalitou datové sítě. Například Ericsson uvádí zpoždění při prvním sestavení hovoru (Push to tone) 1-2 vteřiny, během hovoru se prodlení (Media delay) pohybuje okolo jedné vteřiny. Media delay se může ještě prodloužit v závislosti na aktuálním jitter.

Problémy se zpožděním může podle Northstream částečně kompenzovat Early Session Establishement a Early Media Establishment. Tyto procesy umožní sestavit PTT hovor již v okamžiku registrace do systému předtím, než je vůbec inicializován první hovor. Volající navíc může začít mluvit před sestavením hovoru, server zatím hovor "uskladní" a doručí až v okamžiku sestavení.

Na rozdíl od klasických hovorů je přenos half-duplexní, v jeden okamžik tedy může hovořit jen jedna osoba. Uživatel si může vytvořit skupiny volajících a konverzace pak může směřovat z jednoho terminálu na jiný nebo z jednoho terminálu na více terminálů. OMA definuje tyto skupiny:

Instant Group Talk - představuje komunikaci mezi uživateli a pevně stanovenou skupinou.

Ad-hoc Instant Group Talk – Ad-hoc skupiny jsou sestavovány průběžně během hovoru zadáním jejich adres nebo vybráním ze seznamu.

Chat Group Talk – mohou být otevřené i uzavřené skupiny s tím rozdílem, že uživatel se k nim může kdykoliv přidat a nemusí čekat na výzvu.

V rámci Push to Talk OMA definovala také možnost Presence (Přítomnost). Jedná se o informaci o aktuálním stavu uživatele, kterou sdílí uživatelé v rámci skupiny. Volající tak snadno zjistí, jestli je dotyčný schopný na jeho zprávu zareagovat.

Vhodné bude využití PTT všude, kde je potřeba synchronizovat při práci větší množství lidí. Primárně se tedy bude Push to Talk směřovat na korporátní klientelu. Lze si ovšem snadno představit její využití i pro další segmenty zákazníků jako jsou sportovní teamy, rodiny nebo skupiny přátel.

Co PTT přinese?

Nám zákazníkům PTT přinese novou službu, která bude stát někde mezi klasickým hovorem a textovou zprávou. Od běžného hovoru se konverzace liší tím, že v jednom okamžiku hovoří vždy jen jeden. Uživatelé si tedy myšlenky vyměňují jednu po druhé, podobně jako při psaní SMS, čím se stává konverzace více informativní. Vzhledem k potenciálnímu nasazení v sítích GPRS/EDGE se také možná dočkáme neomezeného volání za paušální poplatek.

Operátorům přinese nová služba další možnosti zisku. O PTT se často hovoří jako levnější náhražce klasického volání, což by pro operátory znamenalo ohrožení jejich příjmů. Agentura Northstream ovšem ve své studii shledává, že PTT má sice potenciál oslovit mnoho uživatelů, ale ne jako náhražku klasického volání. PTT bude spíš sloužit jako služba s přidanou hodnotou, vhodná pro použití ve specifických situacích.

Nový způsob komunikace nemusí vždy znamenat, že nahradí ten starý. Textové zprávy generují obrovské zisky také, ale po jejich nasazení k žádnému významnému poklesu příjmů z hlasových služeb nedošlo.