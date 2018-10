Nový švýcarský mobil opět nic neumí. Má však 4G a stojí 8 500 korun

O antitechnologickém mobilním telefonu Punkt MP01 jsme psali už v roce 2016, kdy jej švýcarská firma začala výrazně propagovat. Tehdy se tímto modelem rozhodla čelit sílícím řadám smartphonů a doporučovala jej těm, kteří chtějí prostě na chvíli od toho nonstop online života uniknout. Telefon podporovala kampaň nazvaná „Digital detox challenge“.

A jak se zdá, měla firma Punkt s přístrojem, jehož vzhled navrhl designér Jasper Morisson (v roce 2007 vytvořil třeba neobvyklý Samsung E590), docela úspěch. Jinak by totiž asi nepřipravovala druhou generaci. Ta nese označení MP02 a vlastně se od MP01 zas tak moc neliší. Vzhled zůstal stejný, ostatně ke změnám v tom krásném minimalistickém designu nebyl v podstatě důvod.

Zůstává i jednoduché ovládání, černobílý displej a výborné zpracování. Zásadní novinky jsou tu v podstatě dvě: tou jednou je, že za bezpečnost komunikace a dat v telefonu teď ručí řešení BlackBerry Secure. A tou druhou je podpora sítí 4G, včetně telefonování v nich, tedy funkce VoLTE. Dále je tu i podpora wi-fi, Bluetooth a telefon má USB-C konektor. Překvapivě nechybí ani GPS. Zajímavostí je, že celé to pohání procesor Qualcomm Snapdragon 210. Telefon teď umí díky konektivitě synchronizovat kontakty do cloudu.

Punkt MP02 tedy už není takový digitální detox, jako první generace telefonu. Na druhou stranu v praxi opět prakticky k ničemu jinému než k telefonování neposlouží. Díky tomu, že ovšem podporuje LTE a má funkci wi-fi hotspot, k němu lze připojit třeba notebook či tablet a rychlá data tak snadno využít. Sama firma tak o telefonu říká, že je určen pro uživatele, kteří si chtějí vybrat. K zastižení jsou na svém telefonním čísle, a když se rozhodnou, mohou pomocí dalšího přístroje, který využije konektivitu MP02, vstoupit i do světa e-mailů a sociálních sítí.

Pro ty, pro které by ale toto bylo příliš velké lákadlo k prokrastinaci v online světě, zůstává v nabídce výrobce i původní model MP01 bez moderní konektivity. Uvedení nového modelu má i tu výhodu, že původní typ MP01 zlevnil. Ani tak to není levný přístroj. Jeho cena je teď 195 eur, tedy asi pět tisíc korun. Je to o sto eur méně než původně.

Novinka MP02 je pak naopak o něco málo dražší, než kolik stál původní model při svém uvedení na trh. Vyjde na 329 eur, tedy v přepočtu asi 8 500 korun.