Půlroční zkušenosti s Psionem netBook

"Velký" Psion jsme vám podrobně představili v létě minulého roku. NetBook je zařízení, které nespadá ani do kategorie kapesních počítačů, ani mezi notebooky. Svou koncepcí je tak někde mezi - mobilitou a operativností má sice blíže ke kapesním počítačům, narozdíl od nich je ale lépe vybaven a práce s ním je mnohem komfortnější. Jak se kompromis zdařil? Po půlročním používání netBooku je čas bilancovat.

Vždy s sebou

NetBook je přenosný počítač, a tomu je také uzpůsobena jeho koncepce. Rozměrově je sice o poznání větší než kapesní počítače, přesto se ale bez problémů vejde i do malé aktovky nebo brašny. Hmotnost, lehce přes 1 kg, je přijatelná - ani každodenní procházky s netBookem v ruce nejsou překážkou. NetBook lze také snadno přenášet i bez brašny - díky kůži na povrchu přístroje z ruky nevyklouzne. Na druhou stranu, o pravou kůži je také vhodné alespoň trochu pečovat a čas od času ji něčím promazat.

Klávesnice na jedničku

Z větších rozměrů přístroje těží především klávesnice. Ta má dostatečně široké klávesy s příjemně velkým zdvihem, takže psaní na ní je velice komfortní. Rozložení jednotlivých kláves odpovídá spíše klasickému PC než kapesním počítačům, což hodnotím kladně. Na netBooku napíšu každodenně několik stránek textu a musím se přiznat, že na netBooku píšu raději než na PC.

Dobře čitelný displej

Displej má netBook pochopitelně také rozměrnější než kapesní počítače. Jeho rozlišení, 640x480 bodů, odpovídá VGA a je rozumným kompromisem mezi velikostí zobrazované plochy a čitelností. Displej umí zobrazit 256 barev, což sice není na dnešní poměry mnoho, ale i pro prohlížení obrázků z webu to postačí. Barevné provedení EPOCu je už věc názoru - někomu se líbit bude, jinému ne.

Výbornou vlastností podsvíceného dotykového barevného displeje je však jeho čitelnost, která je - přinejmenším v pokojovém pološeru - mnohem lepší než u menších Psionů. Poněkud odlišná situace je na přímém slunečním světle, kde ani při nejvyšším stupni jasu není displej dobře čitelný, to je ale obecně známý neduh snad všech pasivních barevných displejů.

Dostatečný výkon

Postavení na vrcholu nabídky počítačů Psion odpovídá i hardwarové vybavení netBooku. Procesor (133 MHz u Series 7, resp. 190 MHz u netBooku Pro) umožňuje dostatečně svižnou práci nejen v prostředí vestavěných kancelářských aplikací; netBook je také jediným Psionem (vynecháme-li průmyslový model netpad), kde lze přehrávat MP3 v plné kvalitě na pozadí práce, aniž by to výrazně zatěžovalo systém. Tomu koneckonců pomáhá i vestavěná 12bit zvuková karta a větší reproduktor, nicméně kvalita zvuku není ani v tomto případě nijak oslnivá.

Ani výkon netBooku nemusí však být vždy dostatečný. Podle mých zkušeností je asi nejchoulostivějším místem v oblasti rychlosti diskový systém Psionu. Čím složitější je hierarchie adresářů a souborů na disku, tím hůře. Zřetelného zpomalení například docílíte, pokud si budete v aplikaci Email archivovat větší počet zpráv (řádově stovky). Pro každou zprávu se totiž na disku (v System\Mail\...) vytvoří jeden soubor (a většinou ještě nový adresář s dalšími soubory). Citelné zpomalování pak lze pozorovat nejen v samotné aplikaci Email, ale pokaždé, kdy se ve standardním dialogu pro výběr souborů umožní přístup do systémové složky. Nutno však dodat, že se jedná spíše o extrémní zatěžování netBooku, ne o příklad z běžného používání.

Paměť - vyplatí se připlatit

O paměti je obecně známo, že jakákoli kapacita není dostatečná. Nejinak je tomu i v případě Psionu netBook, kde se osazení pamětí RAM pohybuje v závislosti na modelu mezi 16 a 64 MB. Zatímco Series 7 poskytuje bezmála celou kapacitu (16 či 32 MB) pro potřeby uživatele, u modelu Pro je nutné brát ohled na to, že část paměti RAM (většinou 13 MB) bude zabrána operačním systémem. I když je tedy kapacita paměti RAM u modelu netBook Pro vyšší, ve skutečnosti je rozdíl mezi 16 MB Series 7 a 32 MB netBooku Pro prakticky zanedbatelný. Z tohoto důvodu doporučuji v případě modelu Pro volit již v základu velkorysejších 64 MB, vyjde to totiž levněji než pozdější upgrade paměti ze 32 na 64 MB.

Rozšiřitelnost by mohla být lepší

netBook samozřejmě obsahuje i slot na Compact Flash karty, a to i typu II (např. pro IBM Microdrive). Šuplíček pro CF karty je sice efektní, nicméně pro časté vyměňování CF karet to není příliš praktické řešení - hodilo by se zde podobné "vysouvátko", jakým je vybaven slot PC CARD na opačném boku přístroje. Ano, netBook obsahuje i PC CARD slot (dříve označovaný jako PCMCIA). Podporuje rovněž karty typu I a II, což umožňuje nejen dále rozšiřovat paměť, ale především hardwarové možnosti přístroje. Asi nejtypičtějším využitím tohoto slotu je faxmodemová karta, hodilo by se říci i Ethernet. Zde jsou však dva zásadní problémy. První spočívá v tom, že hardware netBooku automaticky odpojí tento slot, pokud energetický odběr přesáhne stanovený limit. To bohužel znemožňuje využít libovolnou kartu a je třeba si nejdříve ověřit, zda s danou kartou netBook "kamarádí". Druhý, a ještě závažnější problém představují ovladače. Zatímco v případě běžné faxmodemové karty není potřeba nic komplikovat, taková Ethernetová nebo Bluetooth karta se bez vhodných ovladačů neobejde. Pokud vím, ovladače pro Ethernet se stále ještě nedočkaly finální verze, ani nemluvě o ovladačích dalšího hardwaru, které by bylo teoreticky možné přes PC CARD slot k netBooku připojit.

Osobně asi nejbolestněji pociťuji nemožnost využít Bluetooth PC kartu, která by mi velice ulehčila propojování na internet přes Ericsson T39m. Propojení přes infračervený port totiž není vždy snadné realizovat (třeba v rozhrkaném autobuse nebo vlaku) a Bluetooth by bylo ideálním řešením. Doufejme však, že i nových ovladačů se snad někdy dočkáme...

Dloooouhááá práce na baterie

Již při prvním představení netBooku jsem musel vznést chválu na výdrž vestavěného akumulátoru. Ani po půlročním používání, kdy lithium-iontová baterie absolvovala odhadem 150 nabíjecích cyklů, mě netBook nezklamal. Běžně lze při provozu na baterie dosahovat časy mezi 6 a 7 hodinami, v případě nutnosti není ani 8 hodin velkým problémem. A to je vzhledem k velkému barevnému displeji a rychlému procesoru velice slušný výkon! Notebook, jehož výdrž by pokryla celou pracovní dobu bez nutnosti dobití akumulátorů, by jste jen těžko hledali.

Propojení s PC a konverze souborů

V možnostech komunikace s PC nepřináší netBook oproti menším Psionům nic nového. K dispozici je pouze pomalý sériový port a infračervený port. Žádné USB se nekoná, což je škoda. Pokud potřebujete mezi netBookem a PC vyměňovat větší množství vzájemně kompatibilních dat (např. internetové stránky pro off-line prohlížení, dokumenty v PDF apod.), je lepším řešením pořídit k PC čtečku paměťových karet a soubory přenášet na Compact Flash kartě.

Rovněž problém konverze souborů je vyřešen stejně jako u menších Psionů, a to pomocí komunikačního softwaru PsiWin pro Windows. Soubory tak lze konvertovat pouze při přenosu z PC na Psion a naopak, případně přímo na PC. Nemožnost konvertovat a prohlížet soubory (hlavně z MS Office) přímo na netBooku jeho užitnou hodnotu bohužel snižuje. Existují sice komerční a sharewarové utility pro konverzi souborů přímo na Psionu (např. 2Convert a nConvert), které tento problém do jisté míry řeší, bohužel ale představují další finanční výdaje, a navíc ani neobsahují všechny požadované konverzní filtry.

On-line kancelář

Možnost připojení k internetu je dnes samozřejmostí i v oblasti kapesních a přenosných počítačů. netBook můžete připojit k internetu několika způsoby. Nejčastější řešení je ryze mobilní - tedy připojení přes mobilní telefon (nejlépe vybaveným infračerveným portem). S klasickými GSM datovými přenosy není problém, vše lze jednouše nastavit. Složitější konfiguraci představuje připojení přes GPRS, ale i toto připojení je realizovatelné. Pokud se chcete připojovat přes klasickou telefonní linku, můžete dokoupit přenosný infračervený modem Psion, nebo podobně jako u notebooků využít faxmodemovou PC CARD kartu.

V oblasti softwaru nabízí netBook jak prohlížeč internetových stránek, tak e-mailový klient. Třebaže je vestavěný browser poměrně jednoduchý a také pomalý, ve srovnání s browsery jiných mobilních platforem toho umí docela dost. Ještě o stupeň lepší možnosti a především mnohem vyšší rychlost pak nabízí sharewarový browser Opera, který si získává popularitu i na PC. Aplikace Email je rovněž součástí EPOCu a nabízí vše potřebné pro komfortní práci s elektronickou poštou a SMS zprávami. U této aplikace postrádám pouze funkci pro vyhledávání pošty a autorizaci při odesílání pošty přes SMTP. Problémová je také rychlost aplikace, zvláště při velkém množství uchovávaných zpráv. Na druhou stranu lze ale využít synchronizace s Outlookem, kde si můžete staré zprávy archivovat.

Kromě těchto programů lze na netBook doinstalovat třeba FTP nebo ICQ klient, takže ani o další internetové aktivity nebudete ochuzeni.

Software pro netBook - bohatá výbava již v ceně

Již v základu dostanete s netBookem poměrně obsáhlé programové vybavení, které je až na barevné provedení totožné s tím, které nabízí menší Series 5mx. Samozřejmostí je kvalitní textový procesor a slušný tabulkový kalkulátor, nechybějí samozřejmě programy pro organizaci času a kontaktů ani další užitečné kancelářské aplikace. To je, myslím si, ve srovnání s jinými platformami velká výhoda, neboť jinde musíte za podobné aplikace platit. Navíc lze samozřejmě z internetu stáhnout spoustu více či méně kvalitního softwaru pokrývajícího snad všechny druhy činností, které lze s netBookem provozovat. Jenom zmíněný software pro konverzi souborů by mohl být standardní součástí dodávky netBooku...

Pro netBook je možné programovat v jednoduchém jazyce OPL, důmyslnější aplikace mohou být vyvíjeny v C++, chybět dnes nemůže ani podpora Javy.

Cena

Nezřídka se setkávám s názorem, že cena netBooku je přemrštěná a "za takové peníze bych mohl mít dobrý notebook". 50 až 61 tisíc korun v závislosti na modelu sice opravdu není žádná láce, nicméně nemyslím si, že taková cena neodpovídá kvalitám, které netBook svému uživateli poskytne. Ani přímé cenové srovnání s notebooky není namístě - přeci jen se jedná o dvě odlišná zařízení, která jsou určena pro jinou klientelu.

Kapesní počítač, netBook nebo notebook? Který si vybrat?

Každé zařízení má své výhody i nevýhody, každé je určeno pro trochu odlišnou skupinu uživatelů. Zatímco kapesní počítač osloví především ty, pro které je hlavním kriteriem při rozhodování maximální mobilita, těm, kteří hodlají kapesní počítač využívat především k organizaci času a kontaktů, psaní poznámek a kratších textů, prohlížení jednoduchých internetových stránek a omezenému vyřizování elektronické pošty; zbývající dva typy zařízení nabízejí něco jiného.

Notebook je klasika, která má však často k původnímu záměru mobilního počítače daleko. Nespornou výhodou je téměř shodná architektura s PC, což umožňuje používat stejný operační systém a tím pádem i stejné programové vybavení. Výhodou dnešních notebooků je také plnohodnotná klávesnice, velký barevný displej a multimediální vybavení. Na druhou stranu to s sebou přináší i některé nevýhody - velké rozměry a hmotnost, nízkou dobu provozu na baterie a v neposlední řadě také větší náchylnost k poškození. Notebook tak zvolí především ti, kdo požadují hlavně stoprocentní kompatibilitu s PC, velký komfort při práci a občasný transport a kterým nevadí neustálé vyhledávání místa, odkud se lze napojit na síťové napájení.

NetBook je někde mezi těmito zařízeními. Svou architekturou má blíže ke kapesním počítačům, z čehož plyne použití operačního systému EPOC, relativně skromnější hardwarové vybavení (ve srovnání s notebookem), avšak také vyšší odolnost vůči nárazům nebo okamžitá připravenost k práci (stačí spustit a můžete ihned pracovat). Svými fyzickými parametry je doslova kompromisem mezi kapesními počítači a notebooky - není to sice žádný trpaslík, ale přitom se díky přijatelným rozměrům a hmotnosti bez problémů vtěsná do každé aktovky či brašny. Z větších rozměrů těží jednak barevný displej, především ale klávesnice, která je výborně použitelná i pro psaní dlouhých textů. Výdrž na baterie je také plně dostačující, a to vše dohromady dělá z netBooku mobilní počítač v pravém slova smyslu.