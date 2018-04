Půl roku nejlákavějších novinek je před námi I.

Milénium je vždy dobrá příležitost, jak se vytáhnout - zatímco to minulé milénium bylo rušno ohledně několika komet a očekávaného konce světa, tentokráte se s katastrofou chystá náboženství moderní, počítače. Zatímco dříve se Satan označoval jako 666, dnes Y2K.

Do konce tisíciletí se hodlají vytáhnout i oba naši operátoři EuroTel a RadioMobil a to především v rovině technické, než nábožensko-apokalyptické. Boj o zákazníky na přelomu tisíciletí je velmi intenzivní a není se čemu divit: za letošní rok má přibýt stejný počet zákazníků mobilních sítí v ČR, jako za celou dosavadní dobu mobilní historie ČR.

Novinkou, na kterou se asi těšíme všichni, kdož jsme poznali internet, bude WAP. Zatímco EuroTel vybral jako dodavatele technologie firmu Nokia, RadioMobil se rozhodl vystačit si z vlastních zásob a vytvořit si vlastní řešení bez dodavatele GSM.

WAP může mít dva zúčtovací moduly: platba za délku spojení a platba za počet kliknutí. Délka spojení je asi jasná - WAP totiž používá speciální datový tok v síti GSM a jeho délku lze například na rozdíl od délky přenosu SMS zprávy reálně měřit. Metoda platby podle počtu odkliků je již méně jasná na první pohled. V praxi zaplatíte za to, jak hluboko se budete v stránce WAPu proklikávat. Jazyk WML (wireless markup language) je podobný HTML, tedy i proklikávání je podobné. Kolikrát si kliknete a kolikrát se vám tedy načte nová stránka, tolik i zaplatíte.

Jaký způsob účtování zvolí naši operátoři, není zatím zcela jasné. Jen podotýkám, že WAP počítá s možností, aby provozovatelé obsahu dostávali svoje procenta z provozu, který se učinil na jejich stránky. Vzhledem k tomu, že i Mobil server bude mít svoji WML/WAP verzi, jsem zvědav, jak se naši operátoři vytáhnou s placením za obsah!

EuroTel hodlá WAP řešení představit velmi brzy. Neoficiálně se hovoří o počátku června - to mimo jiné proto, že EuroTel licencuje zpravodajství CNN a to má WAPově startovat právě v červnu. Jak RadioMobil? Proslýchá se, že RadioMobil by chtěl EuroTelu ukázat, zač je v Čechách ocenění Nejinovačnějšího operátora GSM - totiž že by velmi rád představil svoje WAP řešení ještě před tím, než EuroTel uvede svůj WAP.

Řekl bych, že oba operátoři jsou dnes ve stavu, kdy by mohli vystavit Potěmkinovu vesnici jménem WAP veřejnosti na odiv a těžko by i odborníci byli schopni posoudit, jak daleko před komerčním nasazením WAPu operátor ještě je. Domnívám se, že právě u WAPu nerozhodne to, kdo jej uvedl týden před konkurentem, ale to, jak propracovaně bude WAP nabízen. WAP bez informačních zdrojů je stejně k ničemu, jako WAP bez podporujících mobilních telefonů a mobilní telefony s WAPem přijdou na trh patrně v září a to včetně Nokia 7110. Hlavní důvod? V srpnu-září má být finální verze specifikace WAP 1.1 - a kdo by chtěl do svého mobilu implementovat starou verzi?

Další zajímavou novinkou bude roaming u předplacených karet. Twist i Go karty by měly dostat roaming velmi brzy, můj osobní názor je, že poněkud dále je EuroTel, u něhož je aplikace sice složitější, ale již v sympaticky pokročilém stádiu. Pokud se vydaří, bude roaming na předplacených kartách ještě před letní sezónou a jestliže u WAPu neznamená dříve je lépe, u prepaid-SIM roamingu je tomu přesně naopak - kdo přijde dříve, nalíže více smetany. Snad jen poznámka: předplacené karty si řádně dobijte před odjezdem, v zahraničí se Go nedobijí a Twist patrně také ne.

Zajímavá otázka souvisí s cenou roamingových hovorů. Zatím to vypadá tak, že ceny odchozího roamingového hovoru budou stejné, jako ceny roamingového odchozího hovoru z jiných karet daného operátora. Příchozí hovory budou dražší - tak, jak jsou drahé ceny mezinárodních hovorů u předplacených karet.

S roamingem předplacených SIM karet souvisí také záznamníková politika. Pokud vám totiž při podmíněném přesměrování na záznamník přijde hovor v roamingu a padne na záznamník, zaplatíte nejenom příchozí hovor do státu, kde se telefon naposledy přihlásil, ale také odchozí hovor z tohoto státu do Čech. Jak se to bude řešit, aby zákazníci operátora po návratu domů nelynčovali? Zatím nevím, ale soudím, že jen velmi těžko tím, že operátor dá možnost zrušit přesměrování na záznamník - mnohem spíše jej bude možno změnit na přesměrování nepodmíněné.

Zítra bychom si měli říci o dalších novinkách, jež se na nás chystají - rychlost 14,4 kbps s V.42bis a GPRS přenosy dat.