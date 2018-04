Půjdou zájemci o UMTS proti vládě?

Včerejší článek zabývající se prohlášením Radiomobilu k problematice udělování licencí na provoz UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) otevřel zcela nový pohled možnosti na vývoj sítí třetí generace (3G) v České republice.Po poměrně dlouhém období, kdy se naši stávající operátoři sítí GSM k vládním záměrům s prodejem UMTS nevyjadřovali, nastal v pátek výrazný posun. Prohlášení Paegasu totiž jasně ukazuje, že i v ČR existuje operátor, který nechce přistoupit na snahu vlády získat z prodeje dalších mobilních licencí nadhodnocené množství financí. Co je na tom zajímavé? Takový scénář již známe ze sousedního Polska. Tamní vláda také usoudila, stejně jako to u nás udělala ČSSD a ODS, že licence na provozování UMTS jsou vhodnou záplatou státního rozpočtu. Polští operátoři se však odmítli plánované aukce zúčastnit, což samozřejmě vláda nepředpokládala. Nyní si láme hlavu nad tím, jak z nastalé situace vybřednout…

To samé by se zjevně mohlo stát u nás. Samozřejmě za předpokladu, že se současní operátoři dokáží domluvit na společném postupu. V tu chvíli je samozřejmě někdo obviní z uzavření kartelové dohody. Na druhou stranu, bude jim ji jen těžko dokazovat.

Snaha o udělení licencí na UMTS je samozřejmě věcí volné soutěže. Nezapomeňme však, že přidělení licencí je v zájmu každé země, která chce být členem EU.

Takhle tedy vypadají výchozí podmínky:



Operátoři chtějí licence, protože jim to umožní dále posilovat jejich pozici na trhu, případně na trh vstoupit.

Operátoři nechtějí utratit za licence víc, než je nutné

Operátoři chtějí chránit své případné dosavadní investice (EuroTel, RadioMobil, Oskar)

Vláda potřebuje licence udělit

Vláda chce získat co nejvíc peněz za prodej licencí

Prodej licencí vytvoří další pracovní příležitosti a technologicky podpoří integraci do Evropy

Zavádění UMTS je investicí s podstatně delší návratností než GSM

Doba velkých aukcí, jaké proběhly v Británii a Německu, je zjevně pryč, což potvrzují výsledky všech posledních dražeb. V některých zemích skončily dražby skandálem (Itálie, Švýcarsko) a v jiných (Polsko) hrozí prodej licencí skončit otevřeným konfliktem mezi vládou a stávajícími operátory.

Současný přístup našich politických špiček hazarduje s rozvojem UMTS v České republice. Bylo by daleko odpovědnější přiznat, že ani případná dražba (pokud by k ní vůbec došlo) nepřinese státnímu rozpočtu předpokládaných 20 miliard korun. Prostě proto, že se nenajdou čtyři operátoři, kteří by je zaplatili. Zaplatit několik miliard jen za možnost začít stavět síť a pak se potýkat s konkurencí o velmi malou skupinu zákazníků (UMTS se dlouho nestane masovou záležitostí jako GSM), to se skutečně bude chtít jen málokterému operátorovi.

Dnes máme na téma UMTS několik schůzek. O jejich výsledcích vás budeme informovat opět zítra.