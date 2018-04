pTravelAlarm, aneb budík z Vašeho PDA

Program pTravelAlarm je malá, ale šikovná utilita, jejímž hlavním úkolem, jak již sám název napovídá, je buzení. Já osobně patřím k lidem, kteří k tomu, aby usnuli, potřebují pokud možno co největší tmu a co největší ticho. Pokud ale usnu, už mne téměř nic neprobudí.

Doma tento problém řeším tak, že jsem si koupil takový ten starý dobrý drnčivý budík, který jsem pro zvýšení hlasitosti jeho zvonění ještě položil na hluboký talířek. I přes tyto všechny okolnosti to však ještě donedávna dopadlo tak, že budík nejdřív vzbudil mou partnerku, která pak teprve vzbudila mne. No a vzhledem k tomu, že tento velký budík včetně talířku nemůžu věčně nosit s sebou na služební cesty (a partnerku už vůbec ne), sháněl jsem se dlouhou dobu po něčem stejně účinném. Poslední dobou už to jsem to chtěl vzdát, ale přece jen… Heuréka – našel jsem!

Program pTravelAlarm jsem si stáhl v demo verzi, jejímž jediným omezením je měsíční funkčnost. Instalace proběhla přes synchronizační program AktiveSync bez jakýchkoliv problémů a já mohl pokročit k práci, nebo spíše k nastavení samotného programu. Program si po nainstalování vytvoří ikonu nejen v adresáři Programs Vašeho PDA, ale jeho ikonka (s obrázkem budíku) se objeví také v taskbaru. Pokud ale již máte v taskbaru ikon více než dost, dá se tato možnost vypnout přímo v nastavení programu.

V nastavení ale najdeme i další možnosti. Jako první je zde formát zobrazování času (12/24), za ním následuje již zmiňovaná možnost zobrazování ikony v taskbaru. Třetí možností je velmi užitečná věc, a to hlavně teď, v době videokonferencí a chatů překračujících hranice mnoha zemí, ba i kontinentů. Touto funkcí je možnost vedle aktuálního času zobrazovat také internetový čas (např. @674), který, jak je známo, není zatížen časovými pásmy a je všude na světě v daný okamžik stejný. Poslední možností v menu Settings je volba Show Alarm Confirmation, po jejímž zaktivování se Vám vždy při příštím spuštění programu ukáže malé okénko informující o času (a datumu) příštího buzení.

To by bylo z nastavování programu asi vše. Je zde sice ještě jedna věc, kterou je dobré nastavit, a to hlasitost, ale jedná se v podstatě o ikonu, na kterou když kliknete, dostanete se do okna sloužícího k nastavení hlasitosti celého přístroje, do kterého se také můžete dostat z menu Start -> Settings -> Sounds & Reminders, a tak pokud máte své PDA nastaveno běžně na větší hlasitost, nemusíte nic nastavovat.

Spuštěnému programu dominují velké číslice aktuálního času, zabírající asi 50 % celé obrazovky. To v kombinaci s kontrastními barvami (žlutooranžová na černém podkladu) usnadňuje čitelnost i z větší dálky, nebo například tehdy, když se chcete ráno (ještě ospalí) podívat, kolik že je to vlastně hodin. Pro ty, kteří by náhodou spali trochu déle nebo si z nějakého důvodu nevzpomínali, v který den že to šli spát, je zde zobrazeno také aktuální datum. Těsně pod ním pak můžete vidět čas, na který je alarm nastaven. Aktuální internetový čas je pak zobrazen napravo od předešlých dvou údajů. Pod oknem zobrazujícím předešlé údaje se nacházejí dvě tlačítka sloužící k nastavení dvou asi nejdůležitějších údajů pro správnou funkci programu, a to nastavení buzení (Set Alarm) a uspání (Set snooze). Po kliknutí na ikonu první se před námi zobrazí okno, ve kterém můžeme nastavit nejen čas, kdy má alarm začít zvonit, ale také to, po jakou dobu to má trvat (pokud jej dříve sami neukončíme).

Třetí možností je to, jaký zvuk má při buzení zaznít. A právě u této třetí možnosti se trochu zastavíme. Na výběr máme 9 různých zvuků, přičemž až na pár výjimek je jeden šílenější než druhý. U některých jsem měl dokonce strach z toho, že mi při vyšší hlasitosti roztrhnou reproduktor mého iPAQu (nebo bubínky v mých uších). Na druhou stranu ale musím říct, že právě pronikavost těchto zvuků přispívá k úspěšnosti probuzení (alespoň co se mne týče). Mezi zvuky můžete najít takové perly jako kukání kukačky nebo kokrhání kohouta. Tyto zvuky ale počítám k těm přívětivějším výjimkám. Pokud by Vám však žádný základní zvuk nevyhovoval, stačí do adresáře, kde se nacházejí zvuky originální, nahrát váš zvuk vlastní. To mohou využít například zamilovaní jedinci, které pak může budit hlas jejich lásek např. slovy: „Vstávat miláčku… už je ráno!“ Jediné, co je potřeba, je to, aby daný zvuk byl ve formátu *.wav. To je z tohoto okna asi vše.

Druhá ikona nese název Set Snooze a, jak již název napovídá, jde o nastavení parametrů uspání. A co že to znamená? V momentě, kdy program spustí alarm, se na obrazovce otevře okno se dvěma možnostmi výběru. První možností je ikona Stop, která proces buzení okamžitě ukončí. Druhou možností je pak ikona Snooze, která buzení přeruší na dobu, kterou v právě zmiňovaném okně Set Snooze nastavíte. Po uplynutí nastavené doby od chvíle, kdy klikneme na ikonu Snooze, pak program opět buzení zopakuje. A to by bylo asi vše.

A co říci závěrem? Program je šikovnou utilitou, kterou se hodí mít u sebe, a to nejen na cestách, ale i např. tehdy, pokud si chcete být jen jisti, že Vás z Vašeho tvrdého spánku něco zaručeně probudí. Otázkou je však to, kolik lidí bude ochotno za tento program zaplatit $12,50. Snad jen ti nejtvrdší spáči… :-) Demoverzi programu je možno stáhnou na adrese http://www.burroak.on.ca/pta.html