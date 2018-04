pToolSet - ještě dokonalejší palm

Autor pToolSetu Paul Nevai není na našich stránkách rozhodně poprvé a jistě si vzpomenete na několik článků o jeho textovém editoru pedit, včetně rozhovoru s autorem.

pToolSet není homogenní program, skládá ze z několika svébytných utilit a pomocných aplikací, jednotně obsluhovaných a vyvolávaných centrálním programem. Kromě vlastních utilit obsahuje i několik sdílených knihoven a v poslední verzi má 21 PRC souborů o celkové velikosti cca 860kB.

Většina pomocných utilit se vyvolává pomocí příkazové řádky výběrem z menu nabídek. Některé rovněž dokáží pracovat jako samostatné programy a jiné zase změní vzhled a způsob práce s dialogovými okny PalmOS. Jejich popis a způsob práce s nimi je velmi detailně popsán v manuálu k programu, a proto si je zde představíme jen heslovitě:

pMaster Tool

Modul, který řídí a nastavuje základní způsob práce s ostatními moduly. Jedná se tedy o jakési základní preference všech utilit. Obsahuje část pro definování rozbalovacího menu pomocných aplikací PToolSet, přiřazení operací tlačítkům, klikům a tahům po Graffiti plošce.

pToolZapper, pToolOn, pToolOff

Tří moduly pro nastavení utilit, které jsou samostatnými aplikacemi v launcheru pToolZapper je odinstalační program, pomocí kterého můžete selektivně odstranit nepoužívané moduly.

pToolOn a pToolOff slouží k ruční aktivaci a deaktivaci aplikace, je-li to třeba.

pAddressTool, pDateTool, pMemoTool, pToDoTool

Tyto moduly slouží k vkládání nových položek do základních PalmOS databází. pAddressTool se teprve vyvíjí. Vkládání položek probíhá pohodlnou formou, přičemž můžete ve vkládacím okně vyplnit všechny podstatné položky. K editaci textových polí slouží pohodlný editor se základní sadou ikon známých z aplikace pEdit. pMemoTool umí přepnout i do poznámek s délkou nad 4K (do 32K).

Přínos těchto utilit spočívá v tom, že je lze vyvolat odkudkoliv a použít v kombinaci s dalšími moduly, třeba namapovanými v pLaunchTool na tlačítko apod.. Tak třeba můžete v AvantGo okopírovat část textu a přenést je do MemoPadu jako poznámku apod., uložit si schůzku uprostřed práce s jinou aplikací a další.

pFindTool, pSearchTool, pReplaceTool

Modul k rychlému vyhledávání slova s možností práce s oblíbenými a nedávnými výrazy v počtu po 128 položkách (demoverze jen dvě). pSearchTool je luxusnějším způsobem vyhledávání s divokými znaky. pReplaceTool je rozšířeno verzí SearchTool s možností náhrady vyhledaných výrazů. Pokud často hledáte a jste svázáni limity systémové funkce FIND, zde máte v ceně opravdu luxusní náhradu.

pLaunchTool

Samostatným modulem je pLaunchTool, který slouží k spouštění aplikací a skládá se z několika samostatných modulů, včetně sdílených knihoven.

Moduly umožní spouštět programy a DA aplikace, a to včetně vytváření seznamů oblíbených seznamů.

pLaunchTool se může stát vaším pomocným launcherem s možností snadno spouštět oblíbené programy i DA aplikace. Umí nadefinovat i aplikace na kartě a velmi snadno se konfiguruje.

pRotator Tool, pScriptTool, pInfoTool, pTipsTool

Skriptovací modul je samostatná kapitola v sadě utilit a slouží zjednodušeně k ukládání oblíbených a posledně hledaných výrazů. Informační modul zase zobrazuje několik údajů o stavu paměti a baterie s odskokem do měsíčního kalendáře. Modul pTipsTool slouží k rozšíření možností tipů a nápovědy v jednotlivých dialogových oknech, a to včetně možnosti hledání.

pTextTool

Jeden z nejkomplexnějších modulů celé sady s řadou dílčích modulů. V rozbalovacích menu a podmenu najdete řadu povelů pro rychlý výběr textu, skoky, odsazení a další.

pEditTool

Jedna z důležitých částí textového modulu dokáže přeměnit jakékoliv textové pole v editační okno se sadou nástrojových ikon ve spodní části displeje a bohatou nabídkou editačních povelů z menu. Můžete jej využít v poznámkách v diáři, adresáři, prostě kdekoliv. Význam i funkce tlačítek je dobře popsána v manuálu, jdou zde tlačítka pro rychlé kopírování a vkládání, výběr, skok, malá/velká písmena, nahrazení, hledání a podobně. Samé užitečné věci!

pSortTool, Rotate Font, pWordCountTool, Insert Char

Modul pSortTool sloužící k třídění řádků pomocí různých kritérií. Rotate Font přepíná dostupné fonty. pWordCountTool je nezbytnost pro všechny, kdo potřebují informace o počtu písmen, slov a řádků. Pomocí poledního modulu můžete snadno vkládat netypické znaky z ASCII tabulky.



pToolSet skrývá ještě několik dalších modulů, které již nemusí být tak významné, či je jejich použití zřejmé z názvu - například pMagiPad, Calendar, PalmPrefs, Palm SoundPrefs, HotSync, přepínání podsvětlení a mnoho dalších, které si můžete nastavit v pMasterTool. Další moduly a operace se stále rodí, protože program je dále vyvíjen.

Závěr

Za 12,50 USD dostanete utility, které mohou významným způsobem zrychlit a usnadnit práci s vaším palmem. Z našeho popisu by vám mělo být minimálně zřejmé, zda takovéto moduly vůbec dokážete využít. Zamyslit by se měli především všichni, kdo editují kratší i střední texty pomocí Graffiti a virtuální klávesničky, velké pole působnosti ale mají i při používání velké externí klávesnice, se kterou umí pToolSet velmi účinně spolupracovat.

Pokud jste přešli z PalmOS 4 na PalmOS 5 a řada dosavadních "hacků" vám najednou chybí, zde je komplexní produkt, který hodně z nich dokáže v PalmOS 5 nahradit.