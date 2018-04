Ptáci a mobily se vzájemně ovlivňují

Už se vám jistě stalo, že někomu poblíž zazvonil mobil a vy jste sáhli po tom svém, protože šlo o stejnou vyzváněcí melodii. Podobný případ se vám však může stát, i když poblíž žádný telefon nezazvoní. V parku totiž můžete narazit na ptáka, který zrovna tu vaši vyzváněcí melodii bude umět zapískat. Stejně tak by vás však nemělo překvapit, když pán, kterému se zpod saka ozývá zpěv pěnkavy, nevytáhne z kapsy ptáka, ale mobilní telefon.

Podle Dánské ornitologické asociace je možné slyšet některé ptáky, jak napodobují zvonění mobilního telefonu. V Dánsku prý již několik takových případů zaznamenali. Vzhledem k rozšířenosti mobilních telefonů vlastně není žádný div, že se je ptáci pokoušejí napodobovat. Mezi ptáky je možné najít několik druhů tzv. imitátorů, kteří jsou schopni naučit se vydávat zvuky, které pravidelně slýchají. Také podle odborníků z kroužkovací stanice v Praze je možné, aby například špaček, slavík nebo sedmihlásek mobil skutečně napodobovali. Žádný takový případ sice zatím nezaznamenali, ovšem je celkem běžné, že se špaček naučí zvuk otvíraných vrátek nebo znělku rádia. Uslyší-li často telefon, může skončit jako imitátor Nokie nebo Siemensu.

Ovlivňování mezi mobilními telefony a ptactvem však není pouze jednosměrné. Také mobily přebírají od opeřenců jejich hlasy, přesněji řečeno je napodobují. Ve Finsku nabízí místní ornitologická organizace na svých stránkách zasílání vyzváněcích tónů, které napodobují ptačí zpěv. Zatím je k dispozici 24 tónů a najdeme mezi nimi například nejrůznější sýkorky, drozda, konipase nebo také orla. Za zaslání jedné melodie si finští milovníci ptáků účtují pět finských marek, tedy asi 28,7 korun. Přestože ptačí zvonění nejsou zadarmo, za první měsíc si nechalo melodii z tohoto serveru zaslat 20 000 majitelů mobilního telefonu.

S nápadem vzít si při tvorbě vyzváněcích tónů za vzor ptačí zpěv přišel jistý Raimo Kurki. „Chtěl jsem vlastní, pokud možno odlišný vyzváněcí tón pro mobil. Proto jsem zkusil, jestli by šlo použít ptačí zpěv. A jak je vidět, jde to.“ Napodobovat ptáky má ještě jednu výhodu – na rozdíl od hvězd populární hudby nemají na svůj zpěv autorská práva a nikdo se tedy nemusí bát, že se nabízením těchto zvonění dostane do sporu se zákonem. Alespoň dokud se nenajde někdo, kdo by v případném sporu ptáky zastupoval.

Výhodou takovéhoto vyzvánění není jen odlišení od ostatních mobilů (žádné podobné popové písně). Díky profilům si můžete snadno k některému číslu v seznamu přiřadit výstižné zvonění, například hrdličku pro přítelkyni a supa jako neodbytného věřitele. Ještě šílenější je představa lovců, jdoucích na kachny, kteří si místo foukání do vábničky stále mezi sebou volají a nechávají svůj telefon vyzvánět, doufajíce, že je některá z kachen zaslechne. Mobilní telefony se tak podivně sbližují s ptačí říší, ačkoliv jen na poli zvuku. Dalších podobností se však asi hned tak nedočkáme, neboť poštovní holubi by při doručování SMS zpráv jen těžko mobilům konkurovali. Dokud se tedy neobjeví ptačí kyborgové s telefonem implementovaným v umělém mozku, nebo dokud nezačnou mobily poskakovat v parku a zobat rohlík, rozeznáte je od sebe stále ještě snadno.