PTab3: Mezi PocketExcelem a PlanMakerem (recenze programu)

Od naší srovnávací recenze spreadsheetů pro kapesní počítače (první a druhá část) uplynulo už poměrně hodně vody. Tabulkové editory sice nejsou bouřlivě se vyvíjející softwarové odvětví, nicméně k několika změnám i u této kategorie programů na PocketPC platformě v posledních měsících došlo.



První zásadní událostí byl příchod PlanMakeru 2004, který jsme popsali v samostatném článku. PlanMaker 2004 je opravdický mercedes mezi spreadsheety pro PocketPC a jeho uvedením dostala tato kategorie programů zcela nová měřítka. I proto byl příchod nové verze PTabu (3.0) tak trošku ve stínu PlanMakeru. Neprávem! PTab má totiž i nadále na trhu svoje místo.



PTab: mezi PocketExcelem a PlanMakerem



Mezi zmíněnými produkty zeje totiž na softwarovém trhu poměrně obstojná mezera, kterou může PTab s přehledem zaplnit.

PocketExcel reprezentuje jakýsi základ kategorie "tabulkáčů". Je pravděpodobné, že uživatelům se základními nároky na spreadsheet bude vyhovovat. Už středně pokročilý uživatel ale záhy narazí na některá jeho omezení, mezi která můžeme zařadit absenci grafů, pokročilejších funkcí (statistické, finanční, matematické apod.), tvorby a použití maker a poněkud nešikovně vytvořenou nástrojovou lištu bez možnosti její konfigurace.

PlanMaker 2004 může být na druhou stranu pro leckoho "až příliš dokonalý", některých velmi rozsáhlých možností, funkcí a formátů využije skutečně asi jen velmi pokročilý uživatel a řada lidí by mohla přivítat něco méně složitého, kratšího, rychlejšího, jednoduššího a samozřejmě i levnějšího. Prostě něco mezi PocketExcelem a PlanMakerem.



Na trhu jsou dva velmi dobré produkty - SpreadCE a PTab. Druhý z nich nedávno dospěl do své třetí verze, která spolu s předchozími updaty (2.1) přinesla do aplikace od naší poslední recenze mnohá vylepšení, přičemž se podařilo uchovat tradiční výhody programu - malou velikost, přehlednost, intuitivní práci s programem a obstojnou rychlost.



PTab 3 - co nového?



Historie PTabu se začala psát již před několika roky a jeho tvůrci Z4Soft pocházejí z našich končin. Poslední verze 3.0 přišla na trh v době, kdy jej začal dobývat německý výrobce Plan Makeru - společnost SoftMaker. Podle jednoho z tvůrců PTabu 3 Petra Blažíčka ze společnosti Z4Soft má ale i v této situaci PTab své místo na trhu: "V grafice a formátování nemůže PTab PlanMakeru konkurovat. Oproti němu ale můžeme nabídnout jednoduchý makrojazyk - jsme sami překvapeni, kolik lidí ho užívá a jak rozsáhlá makra v něm dělají. Dále bych zmínil externí reference, data validation & dropdown boxes, maximální počet 65536 řádek, cenu, velikost (680 KB vs. 5,4MB) a odladěnost jádra."

Verze 3 přináší oproti těm předchozím mnohá příjemná vylepšení a nové možnosti, mezi kterými bychom chtěli upozornit zejména na:

Goal Seek - Hledání řešení

Funkce změní hodnotu v určené buňce pro zvolenou cílovou hodnotu jiné buňky. Máte-li třeba v buňkách A1 a A2 čísla 5 a v buňce A5 jejich součet SUMA(A1:A2) pak třeba hledání řešení pro výsledek součtové buňky 15 je změna v "měněné" buňce A1 na 10. V reálu je využití samozřejmě smysluplné zejména ve složitějších výpočtech.



Data validation - Ověření

PTab umí provádět verifikaci vstupních dat na úrovni buňky tak, že zadáme kritéria pro hodnotu v buňce a pokud je s nimi vkládaná hodnota v rozporu, PTab zobrazí varovné hlášení. Program umožňuje stanovit různá kriteria (je rovno, větší, menší, mezi, různé apod.) pro různé formáty (číslo, datum, čas apod.). Lze nastavit i komentář pro buňku, který se zobrazí po jejím označení kurzorem.

Souhrny a přehledy

Podobně jako ve velkém Excelu můžete nyní i v PTabu seskupovat řádky a sloupce za účelem skrývání a zobrazování různých úrovní podrobností dat. Přehledy přispívají v rozsáhlejších tabulkách k přehlednosti práce s těmito daty a na malém displeji jejich funkci brzy oceníte.

Další novinky

Za zaznamenání stojí alespoň heslovitě:

možnost slučování buněk

odkazy na jiné tabulky a listy

na jiné tabulky a listy maximální počet řádků v listu 65536

práce s dalšími formáty (TXT, CSV, DBF)

(TXT, CSV, DBF) nové funkce (Indirect, Concatenate, Fixed, Lookup, Offset, Mirr, Type, Trim, Clean, Rank, Median, Address, Sumproduct, Avedev, Betadist, Gammaln, Betainv, Binomdist, Chidist, Chiinv, Confidence, Critbinom, Expondist, FInv, FDist, Fisher, Fisherinv, Gammainv, Hypgeomdist, Gammadist, Lognormdist, Loginv, Negbinomdist, Normdist, Normsdist, Norminv, Normsinv, Standardize, Poisson, TDist, Weibull, Sumxmy2, Sumx2my2, Sumx2py2, Chitest, Correl, Covar, Forecast, Ftest, Intercept, Pearson, Rsq, Steyx, Slope, Prob, Devsq, Geomean, Harmean, Sumsq, Kurt, Skew, Ztest, Large, Small, Percentile, Percentrank, Mode, True, False, Trimmean, Tinv, MaxA, MinA, AverageA, StdevPA, VarPA, StdevA, Subtotal, VarA)

(Indirect, Concatenate, Fixed, Lookup, Offset, Mirr, Type, Trim, Clean, Rank, Median, Address, Sumproduct, Avedev, Betadist, Gammaln, Betainv, Binomdist, Chidist, Chiinv, Confidence, Critbinom, Expondist, FInv, FDist, Fisher, Fisherinv, Gammainv, Hypgeomdist, Gammadist, Lognormdist, Loginv, Negbinomdist, Normdist, Normsdist, Norminv, Normsinv, Standardize, Poisson, TDist, Weibull, Sumxmy2, Sumx2my2, Sumx2py2, Chitest, Correl, Covar, Forecast, Ftest, Intercept, Pearson, Rsq, Steyx, Slope, Prob, Devsq, Geomean, Harmean, Sumsq, Kurt, Skew, Ztest, Large, Small, Percentile, Percentrank, Mode, True, False, Trimmean, Tinv, MaxA, MinA, AverageA, StdevPA, VarPA, StdevA, Subtotal, VarA) "divoké znaky" ve vyhledávání

ve vyhledávání novinky v makrech (nové funkce, cykly)

PTab3 se prodává ve verzích pro PocketPC/HPC za 30 USD, upgrade z nižších verzí je za poplatek 8 USD. Ke stažení je i trial verze, takže nekupujete zajíce v pytli a můžete si jeho funkce řádně prozkoušet.

PTab 3 je variantou spreadsheetu pro uživatele, kteří chtějí něco víc, než jim nabízí PocketExcel a možnosti Plan Makeru jsou pro ně zase zbytečně rozsáhlé. PTab tomuto postavení odpovídá nejen cenově, ale především svými možnostmi a schopnostmi. Oproti Pocket Excelu nabízí práci s grafy, lepší lištu, víc funkcí, makra a mnoho dalších funkcí, možností a nastavení navíc. Podrobnosti najdete zde.