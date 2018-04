Specifikace: 256 listů x 16.384 řádků x 256 sloupců

37 podporovaných vědeckých, statistických a finančních funkcí

Vícenásobné Undo/Redo

Práce se soubory: New, Open, Save, Save as, Delete, Properties

Cut, Copy, Paste, Clear (All, Content, Formats), Fill (Right,, Down) cells

Nastavení výšky řádku a šířky sloupce

Vložení funkce, Suma

Formát: Number (General, Financial, Percentages...), Alignment (General, Left, Right, Center), Font, Size, Color, Background Color, Bold, Italic, Underline

Ohraničení (Left, Right, Top, Bottom, Outline)

Zoom (75%, 100%, 150%, 200%)

Ukotvení řádek a sloupců

Zobrazit/Skrýt: Column and row titles, Gridlines, Zero values

Listy: New, Rename, Delete

Funkce Go to, Find, Sort