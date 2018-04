Psychologové: Mobil pomáhá určit lidskou povahu

, aktualizováno

Někdo do telefonu křičí, ostatních si nevšímá a klidně uhání středem ulice, nezajímaje se o přihlížející chodce. Jiný se zase raději klidí do ústraní. Každý máme svůj vzorec chování, o kterém hodně napovídá právě i to, jak pracujeme se svým mobilem. Jakou povahu máte vy, jací jsou vaši kolegové? Poznejte se.