PsiWin 2.1 - jaká je tato nová verze?

U mrňousů do dlaně, tedy u pamltopů oceňují uživatelé nejen jejich schopnosti, velikost paměti a snadnost používání, ale se vzrůstajícími schopnostmi také možnost integrace s daty ze stolních platforem. Společnost Psion dala dle svých předešlých slibů zdarma k dispozici novou verzi softwaru pro synchronizaci, zálohování a tisk z palmtopu Psion Series 5 pro operační systém Windows95/NT. Program PsiWin, jak se synchonizátor jmenuje, je k dispozici na Internetu na serveru www.psion.cz, nebo na serveru New World Technologies s adresou www.nwt.com. Jaké jsou mé první dojmy z používání této nové verze?

Instalace proběhla bez jakýchkoliv problémů a oproti minulé verzi vznikla v menu Start nezvykle obsáhlá nabídka položek.

První zlepšení, které jsem zaznamenal je to, že při vypnutí paltopu při spuštěné aplikaci PsiWin nedojde k dočasnému zatuhnutí počítače a občasnému odchodu Exploreru tak, jak tomu bylo u verze 2.01. Vše pracuje tak jak má a s vypnutím mrňouse se pécéčko vyrovná zobrazením ikony Not Connected v okně My Psion nebo zrušením okna do té doby zobrazujícího obsah interního disku/ů Psiona. Navíc poklepáním na zmíněnou ikonu "Not Connected" se Psion probere ze spánku a opět zahájí komunikaci s PC.

Konverze formátů

Výrobce v popisu nové verze na Internetu slibuje vylepšenou konverzi směrem ke stolním aplikacím a podporu pro vložené objekty. Jaká je situace ve skutečnosti? Připravil jsem si několik dokumentů na Psionu a posléze je začal konvertovat do formátů MS Word 97 a MS Excel 97. Obrazovku palmtopu s dokumentem můžete vidět na prvním obrázku.

A jak vypadá dokument po převodu do formátu MS Word 97?

Myslím, že velmi dobře. Všechny základní atributy textu zůstaly zachovány a otestoval jsem i převod oputíkovaného seznamu (bullet list) a očíslovaného seznamu směrem k Psionu a vše opět proběhlo k mé spokojenosti.

Dobrá vytáhneme větší kalibr. Což takhle dát si vložené objekty v dokumentu. Pro první pokus jsem vložil do Wordu obrázek z programu Sketch a dokument překonvertoval do MS Wordu. Kupodivu obrázek byl na svém místě a PsiWin opět dostal jedničku. O poznání hůře situace dopadla při vložení tabulky z aplikace Sheet a grafu z téže aplikace. Po obou vložených objektech nezbylo vůbec nic. Naopak pokud v MS Wordu vložíte tabulku do dokumentu bude překonvertována do podoby tabulky aplikace Sheet. Všeobecně lze prohlásit, že schopnosti konverze vložených objektů jsou mnohem větší ve směru PC - Psion, než ve směru opačném. Myslím, že je to logický důsledek jednotnosti aplikací na platformě Psiona a různorodosti aplikací na platformě PC, kdy naprogramovat převody směrem k Psionu se zachováním konzistence vložených objektů je jednoduší záležitostí, než převod opačným směrem.

Při převodech samotných tabulek jsem byl příjemně překvapen konverzí vzorců a mnohalistých Excelových tabulek do podoby jedné tabulky aplikace Sheet. PsiWin naskládá postupně tabulky na jednotlivých listech pod sebe a vytvoří tak jednu souvislou tabulku. Odkazy jsou samozřejmě příslušným způsobem upraveny tak, aby funkčnost zůstala zachována. V případě, že je funkce na druhé platformě nedostupná je vzorec nahrazen jeho hodnotou. To může způsobit problémy, kdy na první pohled funkční tabulka bude vydávat podivné výsledky. O nahrazení vzorců hodnotou není vydána bohužel žádná zpráva a je proto nutné věnovat pozornost skutečnému obsahu buněk po převodu.

Oblast kde mě PsiWin zklamal je převod zvukových záznamů z Psiona na PC. Po přehození ikonky zvukového souboru zaznamenaného aplikací Record na disk PC nastala delší chvíle vrtění diskem a posléze hláška o problémech s převodem. Současně jsem zaznamenal nulové volné místo na cílovém disku. Ano, výsledkem převodu 11 KB dlouhého souboru byl 95 MB velký soubor na PC a vypadá to, že jeho velikost byla dána především velikostí volného místa na disku. Myslím, že zde si PsiWin koleduje o okamžité vydání updatu. Pro jistotu jsem test provedl na dvou počítačích s různými releasemi Windows95 a pokaždé ze stejným výsledkem. Převod souboru typu wav na Psiona proběhl bez problémů a kupodivu zpětný převod téhož souboru zpět na PC také nepůsobil problémy.

Vzdálená editace

Abych vylepšil obraz nové verze PsiWin, musím popsat novou možnost otevírání souborů z Psiona na pécéčku bez nutnosti napřed soubor překopírování na disk. Stačí v okně zobrazujícím obsah disku Psiona poklepat na ikonku např. dokumentu Wordu a pokud máte vypnuto potvrzování formátu do kterého se bude konverze provádět, pak se již můžete těšit na spuštění MS Wordu s dokumentem. Všechny v vzdáleně otevřené soubory lze zobrazit funkcí "View Open Files" z menu Psion v Exploreru.

Po ukončení editace a zavření dokumentu je uživatel dotázán, zda chce uložit modifikovaný dokument na disk Psiona a po potvrzení proběhne zpětná konverze a uložení na disk palmtopu do původního adresáře se jménem doplněným o text "(Modified)" tak, jak ukazuje obrázek. Tím je zabráněno nenávratné ztrátě případných vložených objektů.

Tisk

Druhou novinkou je možnost instalace True Type fontů pro tisk na tiskárně do palmtopu. Položkou "Vlastnosti" závěsného pravotlačítkového menu ikony "My Psion" lze inicializovat instalaci vybraných fontů do Psiona a následně je použít v dokumentech. Na obrazovce Psiona jsou sice nahrazeny některým z interních fontů, na tiskárně jsou pak použity zcela dle očekávání. Proces instalace a odstranění fontů je velmi jednoduchý a pracuje pěkně.

Zálohování

Zálohování je další funkcí, která je v této kategorii softwaru očekávána. Zde pracuje bez problémů a umožňuje definovat počet verzí záloh, které budou na PC uloženy, stejně jako intervaly kdy se bude zálohování provádět. Na svém počítači mám nastaveno automatické zálohování jednou týdně a jediným viditelným znamením, že zálohování probíhá je právě jednou týdně tlačítko aplikace provádějící backup v taskbaru Windows. Prvotní backup téměř plného palmtopu trvá asi 15 minut a následující týdenní zálohy zaberou asi 2 až 3 minuty, neboť zálohovány jsou pouze změněné soubory.

Práce offline

Velmi užitečnou a v diskusních skupinách na Internetu uživateli Psiona často požadovanou funkcí před uvedením verze 2.1 je možnost konvertovat soubory, které jsou součástí zálohy, v době kdy není palmtop připojen. Tato funkce je k dispozici pod názvem "Convert Files" v menu Start. Pracuje jednoduše tak, že vyberete zdrojový soubor ze zálohy a určíte do jakého formátu a kam se na disk má výsledek uložit. Vlastnosti tohoto konvertoru jsou zcela shodné jako o výše popsaných online konverzí.

Infračernené připojení

Nevím jaké zkušenosti s IR propojením jste měli s verzí PsiWin 2.01, ale mě se podařilo rozběhnout komunikaci jen příležitostně za dobrého počasí a správného směru větru a to ještě tak nanejvýš na rychlosti 19.2 kb/s. Jako druhou stranu spojení používán notebook ThinkPad s vestavěným IR portem. S očekáváním a obavami jsem tedy přepnut Psiona na komunikaci po infra a provedl odpovídající nastavení na straně notebooku. Pro první testy jsem po zkušenostech s minulou verzí zvolil rychlost 19.2kb/s. Uá, vše jede jak víno a já se nestačím divit. Pár vzdálených diskových operací pro ověření stability a přepínám na 57.6kb/s. I zde je všechno OK a proto závěrečný spurt na rychlosti 115kb/s. A tady se začínají objevovat problémy. Velmi záleží na vzájemné poloze zařízení a světelných podmínkách. S trochou trpělivosti i zde jde dosáhnout funkčního propojení. Provedl jsem malý test rychlosti přenosem cca 300KB dlouhého souboru. Po IR spoji na 115kb/s zabral přenos asi minutu a půl. Při použití sériového kabelu se doba smrskla na půl minuty. Je tedy možno doporučit používání klasického kabelu, zvláště pokud se chystáte zálohovat po velkých změnách celý disk Psiona.

Konfigurace použitého PC

Uvedený článek vznikl po prvním měsíci hraní si a používání nové verze softwarového doku pro Psiona S5 na počítačích s konfiguracemi uvedenými dále:

PC Pentium 120MHz

96 MB RAM

2 GB HD

Windows 95OSR2 CZ

Active Desktop

PsiWin 2.1

a

Notebook IBM ThinkPad 755CD

40 MB RAM

IR port

Windows 95CZ

PsiWin 2.1

Závěr

Myslím, že uvedený produkt, i přes drobné problémy s převodem zvukových souborů, na které jsem narazit, patří k tomu lepšímu, co lze v této oblasti softwaru vidět a předčí řešení pro připojení Newtonů a dle mého názoru dokonce i Pilotů i když sám o sobě neobsahuje plánovač a adresář jako u obou zmíněných konkurentů. Naopak počítá s nutností přátelského soužití s uživatelovými oblíbenými aplikacemi a to považuji za velkou výhodu.

Co vylepšit

Uvítal bych především sjednocení protokolu pro zálohování s protokolem pro připojení do sítě IP. Je trochu nepohodlné přepojovat kabel nebo vypínat/zapínat RAS u WindowsNT dle toho, zda chci pracovat s browserem a poštovním klientem, nebo zálohovat a konvertovat soubory. Sjednocení by vyžadovalo změnu v operačním systému a uvidíme, co se v této oblasti chystá u verze EPOC32 V1.1.