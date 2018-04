Psionista Jirka Korn - Palm zase v zisku - a další aktuality

Jiří Korn: "Bojím se, až ztratím data."

PDA si venku i u nás oblíbili vesměs lidé, kteří mají nabitý program, a handheld tudíž převezme část starostí z této agendy. Jedním z nich je i populární zpěvák, tanečník i herec Jiří Korn, který naší redakci odpověděl na několik otázek:

Používáte některý z kapesních počítačů/PDA?

Nevím, zda je to kapesní počítač (PDA). Používám Psion 5mx.

Proč zrovna ten?

Využívám jej už asi dva roky a jsem s ním nesmírně spokojený. Mám v něm

všechny údaje, které nemohu nosit v hlavě, ale které občas potřebuji. Nemusím

běžet domů a vyhledávat nějaké papíry a hledat výrobní čísla. Textový program

mám permanentně v pohybu, a tak mám k dispozici texty na připomenutí v

případě zapomenutí a rozhovory a dopravu a tabulky a diář a kdy má kdo

narozeniny a kdy svátek. Zapisuji si věci, které nesmím zapomenout atd. Bojím se, až se mi data ztratí.

Stephen King - namísto knihkupectví terminál!

Palm Digital Media připravil spolu s vydavatelstvím Simon & Schuster pro zhruba 100 terminálů v Manhattanu ukázky z poslední knihy povídek Stephena Kinga.

Newyorčané s Palmem si budou moci v následujících týdnech tyto ukázky v jednom ze 100 informačních kiosků stáhnout do svého Palmu, a to pomocí IrDa. Tato testovaná forma distribuce elektronických knih by se mohla stát v budoucnosti jedním z významných distribučních kanálů.

IC Media - kamera pro handheldy

Společnost IC Media vyvinula kameru pro PDA a mobilní telefony s automatickou korekcí barev, a hlavně s velikostí "optimalizovanou" pro použití v malých mobilních zařízeních. Má rozlišení CIF 352x288 pixelů a frekvenci až 30 obrázků za vteřinu. Je ale podporován i formát QCIF (176x144 pixelů).

QuickTime Video na PDA!

Firma Media Metastasis LCC zveřejnila svoje plány na produkt, který dostane na PDA QuickTime video formát. Firma pracuje na rozšíření pro jejich QuickTime5 komponentu ZyGoVideo Pro s názvem ZyGoVideH, který umožňuje vytváření video souborů optimalizovaných pro PDA či chytré telefony. Zajímavé na celé věci je to, že produkt se předvádí na Visoru Prism a Sharpu Zaurus!

Animated Today je venku!

Po předběžných informacích vydala firma Flash Enabled program Animated Today - novou aplikaci pro PocketPC handheldy, která překonvertuje vaši TODY obrazovku v interaktivní a animovanou aplikaci s mnoha možnostmi. Animated Today otevírá dveře pro tisíce Macro Media flash aplikací a umožňuje navíc plynulou výměnu skinů.

Program Animated Today 2002 stojí $19.95 - v ceně je šest animací a šest integrovaných aplikací - Calc (kalkulátor), DrawPad (kreslící program), Emarket, hry Flashpoker a Simon a mapa metra v New Yorku Nycmap.