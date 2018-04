Psioni to mají DOOMa

Ano, je to tak. I na Psionu 5 lze hrát DOOM. Na těchto (http://www.palmtop.nl/encore.html) naleznete postup a soubory potřebné ke spuštění této skvšlé 3D klasiky na vašem Psionku.

Podívejme se, co je potřeba mít za soubory a jak aplikace vůbec funguje.

Nejprve si musíme nahrát engine, který hru spouští. Na stránkách ho naleznete pod názvem encore02.ZIP, jehož délka činí 45kB. Již z názvu archivu vyplývá, že se jedná o verzi 0.20, takže jde o jakousi betaverzi programu. V praxi to znamená, že můžete běhat a střílet, ale nemůžete sbírat věci a zvuky ve hře také chybí - zatím.

Takovémuto jádru stačí pro provoz 1.3 MB paměti, které přímo vyžaduje. Dále si ale musíte vytvořit pomocí makagame.zip zkonvertovat z klasického PC DOOMu mapy, což se touto utilitkou udělá velmi jednoduše a výsledný soubor GAME.WAD zkopírujete k programu.

Instalace programu je jednoduchá. V adresáři "system/apps" vytvoříte adresář "encore" a do něj rozbalené soubory z archivu nakopírujete. Stejně tak to provedete s výše zmíněným souborem GAME.WAD, který přihrajete k jádru. Na serveru je již jeden ukázkový soubor umístěn a jmenuje se gamewad.zip. Je to první level z první epoizody Dooma. Sám jsem byl kvalitou obrazu a hratelností překvapen. Hra sice není svižná, jako bývala na PC 486/66, ale i tak se to nechá hrát. Dokonce se to hýbe rychleji, než na některých PC 386, na kterých jsme se zprvu DOOMa pokoušeli pařit. :-)

V Psionu vám tedy program i s předváděcím WAD souborem nezabere víc, jak 1MB místa. Když jsem psal o svižnosti DOOMa, tak musím upozornit, že ho hraji na Psion 5mx, který má o dost výkonnější procesor než klasický Psion s5. Na obouch ovšem výrobci zaručují bezproblémový chod (v rámci betaverze) a dokonce k Psionům ještě přidávají funkčnost na Geofox One.

Podle release history je ovšem program staršího data, takže doufejme, že se někdy objeví verze 1.0, která by mohla dokonce i zvučit a pokud smím vznést přehnaný požadavek, tak by bylo pěkné, kdyby mohli hrát proti sobě dva Psioni přes infra port.

Potřebné věci naleznete také zde: