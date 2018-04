Psion - užitečné prográmky a utility (3)

Správa kontaktů a práce s daty je jednou z nejdůležitějších činností a funkcí všech kapesních počítačů Psion a kompatibilní nevyjímaje. Co ale když je dat a kontaktů už tolik, že hrozí nebezpečí, že se prostě nevejdou do paměti a mít je uloženy na "pevném" paměťovém médiu, jako je například Compact Flash karta, nepřináší požadovaný efekt a práce s daty na CF kartě navíc výrazně zkracuje výdrž baterií? Řešení tohoto přímo notoricky známého problému je víc než snadné a nespočívá v ničem jiném, než data nějakým vhodným způsobem komprimovat.



Některé ze standardních aplikací EPOC32 přitom samy nabízí automatickou kompresi dat - co ale v případě, když to chcete provést ručně a s patřičným komfortem? Jedním z freewarových programů, které tuto funkci nabízí, je například Compact, s jehož pomocí lze komprimovat data pro aplikace Data a Agenda. Program data nejen komprimuje, ale také je defragmentuje pro použití v RAM i na CF kartě a umí si používaná data sám uzavřít a po komprimaci je zase v aplikace otevřít.



Dalším programem pro kompresi dat je taktéž freewarový Compactor. Umí prakticky to samé, co jeho kolega Compact, nové verze už ale umí i rozpoznat soubory a data kryptovaná s programy Crypto, Encrypt_It! a FreeCrypt, takže se nemůže stát, že by Compactor zkomprimoval kódovaná data, a tak je prakticky znepřístupnil pro aplikace.







Kapesní počítač je přímo ideálním pomocníkem při přepočtech a konverzích nejrůznějších měřících jednotek, standardů, metrických soustav a měnových jednotek a nezřídka je k těmto účelům také používán. Pro EPOC32 existuje pro tyto účely poměrně hodně programů a utilit, pouze zanedbatelné množství z těch opravdu kvalitních je však freeware. Mezi freeware patří například Converter, což je současně zřejmě jeden z nejlepších a nejrozsáhlejších konvertorů vůbec a to, že je zdarma, je jen a jen dobře. Mimo schopností konvertovat mezi více než 70 měnovými jednotkami (jejich kurzy si pochopitelně nastavíte v preferencích programu) nabízí v přehledných kaskádových menu pět dalších hlavních kategorií s několika desítkami výše zmíněných metrických soustav a měřících jednotek všech druhů a typů.















A to už se pomalu dostáváme k systémových utilitkám a nejrůznějším "udělátkům", které mohou zpříjemnit práci se systémem a poskytnout leckdy neocenitelné služby. Používáte-li Psiona už dlouho například na zkoušení nejrůznějších aplikací, tzn. jejich instalace, deinstalace apod., nebo často otevíráte větší množství souborů, možná se vám bude hodit freewarová utilitka Defragment umožňující částečně, nebo v ideálním případě zcela, defragmentovat paměť a uvolnit tak některé z paměťových segmentů pro aplikace. Pokud často pracujete s infraportem nebo sériovým kabelem a používáte přitom standardní komunikační rozhraní/preference EPOC32, určitě jste už stejně jako já mnohokrát zapomněli deaktivovat komunikační "linku" a pak se divili, proč se jen ty baterie tak rychle vybíjejí. I na tyto účely programátoři freewarových aplikací mysleli, takže například miniaturní aplikace Link umí při zapnutí Psiona komunikační kanál deaktivovat. Pro skrytí nepohodlných programů, respektive jejich ikon z lišty Extras poslouží celkem komfortní freewarová utilita NoMore Ďábelsky dokonalým a nesmírně užitečným freewarovým programem pro správu systémových komponent je OPXscan . Tento vskutku pozoruhodný program obsahuje a generuje přehlednou databázi všech "oficiálně" známých OPX komponent, respektive knihoven, a umí prohledat paměť i paměťovou kartu a zjistit, kterou OPX komponentu který program používá, nebo zda je v systému zbytečná - ručně ji pak pomocí deinstalleru můžete odstranit a ušetřit tak drahocennou paměť.Při psaní textů se občas hodí mapa znaků integrovaná přímo v EPOC32 a ve většině aplikací dostupná po stisku SHIFT+CTRL+C. Výrazně vyšší komfort při zadávání speciálních a z klávesnice jen těžko dostupných (nebo v tom horším případě nedostupných) znaků nabízí utilitka CharMap , která umožňuje i přepínat jednotlivé fontové sady integrované v EPOC32 podobně jako klasická Mapa znaků pro Windows a na rozdíl od miniokénka mapy znaků EPOC32 zobrazuje CharMap znaky na celém displeji.Je známo, že interní aplikace EPOC32 jsou velmi kvalitní, textový editor Word nevyjímaje. Jeho autoři ale zapomněli na jednu (a pro mnoho lidí včetně mne velmi důležitou) funkci, kterou je analýza dokumentu neboli počítání napsaných znaků, slov, formátovacích značek apod. Tento nedostatek dokonale odstraňuje freewarová utilitka Count Signs , která sice není právě nejrychlejší, ale zmíněné věci umí spočítat naprosto bez problémů u prakticky jakéhokoliv dokumentu otevřeného v aplikaci Word.Tak a to je zatím z oblasti užitečných a hlavně freewarových utilit všechno. Samozřejmě to neznamená, že by pro Psion bylo k dispozici tak málo zajímavých programů - opak je pravdou, ale o dalších šikovných prográmcích a utilitkách zase až někdy příště.