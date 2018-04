Psion - užitečné prográmky a utility (2)

Editovat samply můžete na Psionu a kompatibilních kapesních počítačích vybavených operačním systémem EPOC32 například ve standardně dodávané aplikaci Record, ta však neumožňuje zvuky zobrazit v "grafické" podobě podobně, jako to umí všechny klasické sound samplery. Navíc samply lze v Record pouze ořezávat podle nastavených značek. Ve freewarovém programu BleepMix lze samply prohlížet ve zmíněné grafické podobě, upravit jejich hlasitost a hlavně smíchat dva samply dohromady.





Hudební program na Psionu chybí (firma Psion zřejmě zvukové možnosti svých kapesních počítačů vyjma práce se zvukovými záznamy nepovažuje za nijak závratné a je to pravda), mezi public domain programy lze ale najít poměrně slušné množství nejrůznějších simulátorů kláves, klavíru apod. Freewarový prográmek Piano je vskutku velmi primitivní, chcete-li si ale občas z nudy "jen tak brnknout" a vyloudit z Psiona nějaký ten tón, máte možnost.



Stejnojmenný program Piano (verze pro Revo) z produkce 3-Lib je sice shareware, ale na rozdíl od svého nepříliš dokonalého kolegy nabízí až neskutečný komfort, skvělé grafické zpracování a je k dispozici i ve verzi pro Revo. Piano obsahuje mimo klasického klávesového pojetí také metronom, na Series 5/5mx jednobarevnou hudbu (s pomocí LED diody sloužící pro signalizaci záznamu zvuku), nastavení jednotlivých oktáv a tempa, zvukové efekty, transposer a spoustu dalších užitečných věcí.







Potřebujete-li pracovat s notovou osnovou a skládat si vlastní hudební kompozice, můžete vyzkoušet Rainbow Notes, což je poměrně komfortní hudební program napsaný komplet v jazyku Java. K jeho provozování tedy budete potřebovat Java Virtual machine (JVM), přesněji řečeno Psion JVM, který najdete na CD PsiWin. JVM funguje na netBooku (kde je součástí systému) a na Series 5mx, pokud ale najdete (a zprovozníte) JVM i na CD s PsiWinem pro Revo, je pravděpodobné, že bude Rainbow Notes chodit i na tomto kapesním počítači.



Návrat k prográmkům pro správu hlasových poznámek zosobňuje například freewarový VoiceMan5 dostupný v mnoha jazykových verzích včetně češtiny. VoiceMan5 je jednoduchý manager hlasových poznámek s možností "udělat" z Psiona permanentní hlasový záznamník v nastaveném časovém rozmezí a hlavně nahrávat a pracovat s poznámkami nejen na disku C: (v paměti RAM), ale také na disku D:, tedy v CompactFlash paměti.





Majitelé Reva mohou ještě zkusit jednoduchý, ale účinný Playback.



A teď už definitivně pryč od programů a utilit pro práci se zvukem, podíváme se na něco úplně jiného. Možná už jste někdy potřebovali prohlédnout si na Psionu nějaký známý či neznámý soubor, nebo v něm třeba změnit text či pár bajtů. K těmto účelům se všeobecně používají hexaeditory a ani Psion není výjimkou. Pro editaci, případnou lokalizaci programů, prohlížení struktury souborů a ke spoustě dalších věcí můžete použít například dva freewarové nástroje FileDump a HexEdit (vyžaduje sice registraci, ale nemusíte za něj nic platit). Popisovat jejich možnosti je zcela zbytečné, pokud už jste někdy s hexaeditorem pracovali, víte o čem je řeč, a pokud ne, bohužel by vám zase popis nic kloudného neřekl. Každopádně jsou oba dva uvedené hexaeditory velmi kvalitní a nic lepšího pro EPOC32 patrně v této kategorii nenajdete.







Ačkoliv je grafický formát MBM standardním formátem EPOCu a používá, respektive ukládá v něm obrázky screen grabber integrovaný v EPOC32, pro prohlížení tohoto formátu musíte obrázky nejprve poměrně nepohodlně importovat do aplikace Sketch, na Revu pak do některého z externích grafických editorů. Obrázky ve formátu MBM lze prohlížet s několika programy, ale pouze MBMV a MBMViewer (najdete ho na Tucows) jsou "použitelný" freeware.



Pro Psion existují i prohlížeče fontů, jedním z nich je FontView umožňující prohlížet Series 5 i Series 3 kompatibilní fonty včetně všech řezů a velikostí.







Zajímavou utilitkou, která z Psiona udělá nefalšované pravítko je VRule. Program je kalibrován na displej Series 5/5mx, můžete si jej ale poměrně dobře přizpůsobit i pro jiné EPOC2 kompatibilní kapesní počítače.







Z produkce firmy PocketIQ pochází i další freewarový a opět netradičně zaměřený program PhotoPal, určený tentokrát fotografům. PhotoPal umí vypočítat všechno možné i nemožné, co byste vůbec kdy mohli při fotografování potřebovat - od nastavení blesku až po parametry objektivu.











Když už jsem u výpočtů, mezi "počítací" programy patří i freewarové a na paměť minimálně náročné stopky StopWatch s počítáním mezičasu.Posledním programem v tomto dílu povídání o užitečných utilitách pro EPOC32 je prohlížeč 3D grafických formátů T3D . Jedná se zatím o testovací verzi, která však názorně demonstruje výkonnostní schopnosti Psionu Series 5/5mx prohlížet objekty z 3DStudia, které můžete do prohlížeče importovat. Při zapnutí všech dostupných parametrů, jako je Gouraudovo stínování, textury a výpočty průhlednosti, dosahuje T3D na Series 5mx při rotacích středně složitých objektů rychlosti cca 8-10 snímků/s, což je myslím na procesor s taktem 36 MHz velmi slušné.