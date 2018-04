Psion - užitečné prográmky a utility (1)

I když má EPOC5, respektive Psion Series 5/5mx, MC218 či Revo implementovánu poměrně slušnou správu baterií, na upozornění stavu jejich vybití a s tím spojeného spouštění externích programů či jen obyčejnou signalizaci stavu baterie programátoři ani designéři grafického rozhraní u některých modelů nijak zvlášť nemysleli. A právě proto je pro autory shareware a freeware programů pro všechny Psion kompatibilní kapesní počítače jedním z nejrozšířenějších témat správa baterií. Šikovnou freewarovou utilitkou je například Battery Gauge, který umožňuje nesrovnatelně dokonalejší management stavu baterií a napájení Psiona včetně grafického zobrazení postupného vybíjení baterií.







Zdatnou konkurencí pro Battery Gauge je možná ještě dokonalejší a taktéž freewarový prográmek Battery Checker, umožňující dokonalou kontrolu voltáže jednotlivých typů baterií či akumulátorů a s tím spojeného zobrazování varovných hlášení o nutnosti jejich výměny.







Další utilitkou na kontrolu stavu baterií je tentokrát shareware s jednoduchým názvem Battery, který za cenu 10,- GBP ovšem nabízí pouze grafické zobrazení stavu baterií a disků bez dalších důležitých věcí, jako je možnost nastavit si varovné hlášení pro jednotlivé typy akumulátorů.







Pokud chcete mít přehled o stavu baterií přímo z lišty Extras, můžete využít služeb freewarových utilit BattStatus (od autora na Palmare již recenzovaného desktop manageru WinEPOC) nebo ExtraBatt. Zejména první jmenovaný prográmek BattStatus poskytuje detailní přehled o zbývajícím stavu baterie a aktuální voltáž je jako u jednoho z velmi mála programů tohoto typu viditelná přímo v liště Extras.











Od baterií si odskočíme k utilitkám pro nastavení kontrastu a podsvícení displeje, se kterým může pomoci jednoduchá freewarová utilitka SetScreen s šikovně vymyšleným šachovnicovým pozadím světlých a tmavých odstínů šedi, nebo prográmek s příznačným názvem Contrast (najdete ho opět u nás ).Dalším užitečným pomocníkem při nastavování kontrastu "on-line" s aktuálním zobrazením hodnoty kontrastu v libovolném rohu displeje může být freewarová utilitka MCI . Pro komfortní nastavení podsvícení zřejmě nenajdete mnoho lepších programů než je PSLight5 s nesrovnatelně vyššími možnostmi, než nabízí standardní backlight management EPOC5 respektive jeho standardní ovládací panely "Obrazovka" a "Vyp/Zap" v lokalizované verzi EPOCu.Máte-li už všechno nastaveno :-))), můžeme přejít k další oblasti systémových prográmků a utilit sloužících pro správu a přepínání běžících aplikací. Pokud v EPOCu postrádáte taskbar ve stylu Windows, určitě se vám bude zamlouvat stejnojmenný freewarový prográmek TaskBar , který umí přesně to samé, co jeho "okénkový" vzor a nabízí zajímavé možnosti nastavení počtu tlačítek na řádek (aby byly čitelné názvy aplikací) včetně automatické úpravy jejich velikosti.Přepínání aplikací pomocí klávesnice umožňuje sice samotný EPOC32, defaultní a "natvrdo" zvolené kombinace kláves pro přepínání aplikací ale nejsou to nejlepší řešení, jaké designéři EPOCu mohli zvolit. Tento zdánlivý nedostatek se pokouší napravit spousta systémových doplňků, které jsou ale většinou součástí některého desktop, task či filemanageru a jen velmi výjimečně jsou dostupné ve formě freeware. Čestnou výjimkou je nenáročný prográmek FileSwitch , zabírající zanedbatelné minimum paměti a umožňující přepínat mezi aplikacemi kombinací kláves CTRL+Space nebo CTRL+TAB a inteligentní a velmi užitečnou funkcí vynechat ze seznamu přepínaných aplikací sám sebe a libovolnou další aplikaci, do které se nehodí "odskakovat" pomocí hotkeys.Poslední a opět freewarovou utilitkou v dnešním dílu je pro někoho mírně drastický, ale v některých situacích velmi užitečný nástroj Restart verze pro Revo ) pro teplý reset, umožňující mnohem pohodlnější restart Psionu než známý "sponkový či špendlíkový" reset v místech vedle záložní baterie. Restart se nainstaluje mezi ostatní ovládací panely a umí bez problémů vrátit po resetu Psiona paměť zabranou nekorektně napsanými nebo "zatuhnutými" aplikacemi a částečně tedy vyčistí systém. Stejně jako při klasickém teplém resetu (Restart ostatně dělá úplně to samé) samozřejmě přijdete o všechna data/dokumenty v aktivních aplikacích, takže před restartem je nutno pozavírat všechny otevřené dokumenty.Tak a to už jsme na konci prvního dílu o některých užitečných utilitách a prográmcích pro EPOC32 a naše miláčky Psiony a kompatibilní kapesní počítače.